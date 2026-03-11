El ministro de Deportes de Irán ve “imposible” jugar el Mundial de fútbol por la situación de guerra

El ataque de Estados Unidos e Israel aleja a la selección iraní del torneo para el que se había clasificado y que empieza el 11 de junio. Debía jugar sus tres partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró que la selección masculina no participará en la Copa del Mundo de fútbol que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México debido a la situación de guerra que atraviesa el país tras el ataque de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, en el que murió el líder iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo. A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, afirmó Donyamali en una entrevista televisiva.

El Mundial de Fútbol de la FIFA empieza el 11 de junio e Irán debe disputar sus tres partidos de la fase de grupos frente a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en ciudades estadounidenses, dos de ellos en Los Ángeles y otro en Seattle. Y aunque no existe oposición a la entrada de la selección iraní al país –no así para con los aficionados iraníes, a los que Estados Unidos no les concedería visado, tal y como avisaron ya el pasado noviembre–, sí parece muy difícil que acabe tomando parte en la competición dadas las declaraciones públicas recientes de las partes. Y a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya garantizado la presencia del combinado iraní en el torneo, que comenzará dentro de poco más de tres meses.

Así lo explicaba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras reunirse el martes con el mandatario estadounidense: “Esta tarde me reuní con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA y de la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en solo 93 días”, escribió en su cuenta de Instagram. Y seguía: “También hablamos sobre la actual situación en Irán y sobre el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, añadió.

Sin embargo, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, también ha insinuado un posible boicot tras los acontecimientos relacionados con la selección femenina durante la Copa de Asia disputada en Australia. Seis jugadoras decidieron permanecer en el país oceánico después de que su Gobierno les concediera visados humanitarios. “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?”, advirtió Taj.

Tras el comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, el presidente de la Federación Mehdi Taj ya puso en duda la participación de la selección persa en el Mundial. Hoy es más un “imposible”.