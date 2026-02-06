James Rodríguez ficha por el Minnesota United a cuatro meses del Mundial 2026

Colombia respira aliviada. A cuatro meses del Mundial, James Rodríguez aterriza en la MLS. A sus 34 años, y luego de meses de especulaciones sobre su futuro, el diez de Colombia ha oficializado su fichaje por el Minnesota United de Estados Unidos, el mismo país donde fue escogido como el mejor jugador de la Copa América del 2024. Después de haber terminado su contrato con el León de México, el precoz goleador de Brasil 2014 y ahora capitán de su selección, seguirá quemando sus últimos cartuchos en los estadios de Norteamérica donde se disputará la Copa del Mundo del 2026.

Agente libre desde el 31 de diciembre, James sigue los pasos de otras estrellas ya veteranas como el argentino Lionel Messi, en el Inter de Miami, o el alemán Thomas Müller, su excompañero en el Bayern de Múnich que ahora juega en Vancouver Whitecaps. En Minnesota, el media punta encuentra por fin un nuevo club que le ofrezca la continuidad que necesita para seguir siendo el gran mariscal de una selección que todavía se mueve a su ritmo en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Estará dirigido por el australiano Cameron Knowles y podría debutar el 21 de febrero, cuando Minnesota visite al Austin FC en el arranque de la MLS.

El fichaje era un secreto a voces, con una campaña de expectativa en los últimos días. James ya había subido el martes en sus redes sociales una foto en un avión privado que acompañó con la frase “Here we go”, que ha popularizado el especialista en fichajes Fabricio Romano para referirse a las negociaciones que llegan a buen puerto. El propio Romano también la utilizó este jueves para anticipar la confirmación oficial. Y el club publicó en la mañana de este viernes un video del capitán de Colombia, de espaldas, llegando al estadio. Después, al mediodía, informó que el contrato del diez irá hasta junio, en vísperas del Mundial, y tiene una opción para extenderlo hasta diciembre. Se espera que James asista este mismo viernes en la noche al partido de la NBA entre los Timberwolves de Minnesota y los Pelicans de Nueva Orleáns.

A lo largo de su carrera, James ha demostrado una y otra vez que nunca se le puede dar por muerto. Se ha sacado de la manga más de una resurrección inesperada, pero también acumula varios contratos que se han quedado truncos por una u otra razón. En el León de Guanajuato jugó 34 partidos en los que anotó cinco goles y repartió nueve asistencias, pero la falta ritmo de competencia causaba preocupación de cara al Mundial. A pesar de sus entrenamientos personalizados, que suele compartir en las redes sociales, la última vez que disputó un partido fue el pasado 18 de noviembre, un amistoso de su selección en el que incluso marcó de penal en la goleada sobre Australia (3-0).

Convertido en un trotamundos, el Minessota United será el décimo tercer club del media punta en 11 países diferentes. Hasta su llegada al León, donde también portó la cintilla de capitán, había dado más de un tumbo. Luego de su deslumbrante Copa América 2024, en la que llevó a su selección hasta una final que perdió en el último suspiro ante la Argentina de Messi, James había cumplido su propósito de regresar a España, el mismo lugar donde antes se aferró por varias campañas al sueño de triunfar en el Real Madrid. Pero su paso por el Rayo Vallecano terminó siendo fugaz. Apenas disputó un puñado de partidos antes de terminar anticipadamente su contrato.

Desde su salida definitiva del Real Madrid, en 2020, la fortuna ha tendido a torcerse en los clubes por los que ha fichado. Del Everton de la Premier League se fue antes de acabar su vínculo para fichar por el Al-Rayyan de la exótica liga catarí. Parecía un ocaso prematuro e indigno para una zurda que se paseó antes por Porto, Mónaco, Madrid y Múnich. Pero James rescindió en Qatar para recabar en el Olympiakos de Grecia, donde dio señales de que había vuelto a ser el de antes, pero se marchó antes del final de la temporada. Después de tres meses sin club, llegó al São Paulo de Brasil, donde nunca tuvo continuidad. Y de allí al Rayo, con esa escala luminosa en la Copa América, en la que repartió un número récord de seis asistencias y fue escogido como el mejor jugador del torneo. Una prueba más de que le motivan las grandes citas con Colombia, como la que está por disputarse en Norteamérica 2026.

Con la camiseta amarilla de la selección, donde suma 122 partidos con 31 goles, el diez nunca ha dejado de brillar. El seleccionador Néstor Lorenzo lo ha hecho sentir arropado, capitán, líder y máxima figura junto a Lucho Díaz, el escurridizo extremo del Bayern. Los cafeteros disputaron las maratónicas eliminatorias sudamericanas bajo la batuta de un James incombustible. Más allá de los altibajos, se clasificaron como tercera mejor selección de la Conmebol, por detrás de Argentina y Ecuador, aunque con los mismos puntos de Uruguay, Brasil y Paraguay. En el Mundial de Norteamérica, se enfrentarán con el Portugal de Cristiano Ronaldo en el duelo más atractivo del Grupo K, que completa Uzbekistán, un debutante en el torneo, y la selección que se imponga en una de las repescas que se disputan en marzo, entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.