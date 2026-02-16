Ir al contenido
Eurodreams: comprobar sorteo del lunes 16 de febrero

Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años con este sorteo

El Sorteo de Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años.
Madrid -
Eurodreams es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo, que se lanzó en noviembre de 2023 y ha captado la atención de jugadores de toda Europa debido a su estructura de premios única. Destaca por ser un sorteo con varias peculiaridades como los premios, ya que no ofrece a los afortunados un único premio, sino diferentes cantidades premiadas durante varios años.

Además, en el caso de existir más de tres ganadores, el importe del premio principal deberá dividirse entre todos ellos.

Este juego está organizado por ocho países de Europa (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza) y los boletos se pueden adquirir a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en cualquiera de los puntos de venta autorizados.

Resultados del sorteo de Eurodreams de hoy

Los números premiados en el sorteo de Eurodreams de este lunes 16 de febrero son:

  • Combinación ganadora: 6, 10, 13, 24, 26, 38
  • Número sueño: 3

Todos los premios del Eurodreams

Este sorteo destaca por ofrecer premios tipo “sueldo” mensual. Cada categoría establece una cantidad fija que se cobra durante un tiempo concreto. El premio más alto tiene una particularidad: si hay más de tres acertantes, el importe total se reparte entre ellos.

  • 1.ª categoría: 30.000 euros al mes durante 30 años.
  • 2.ª categoría: 2.000 euros al mes durante 5 años.
  • 3.ª categoría: 1.000 euros al mes durante 1 año.
  • 4.ª categoría: 100 euros al mes durante 1 año.
  • 5.ª categoría: 10 euros al mes durante 1 año.
  • 6.ª categoría: Reintegro de 2,50 euros.

Cómo conseguir el número sueño

Además de todas las categorías mencionadas, Eurodreams cuenta con los premios extra del Número Sueño, que ofrece la posibilidad de ganar 30.000 euros mensuales durante 30 años al optar a la primera categoría premiada.

Para ser el ganador, se necesita contar con seis aciertos más el “número sueño”, de lo contrario, el premio se basa en la segunda categoría, que está premiada con 2.000 euros al mes durante 5 años.

Eurodreams: así funciona el juego

Para participar, es necesario elegir una combinación formada por seis números entre el 1 y el 40, además de un número adicional —o “número sueño”— que se selecciona entre el 1 y el 5.

