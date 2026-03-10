Ir al contenido
Televisión
PREMIOS ONDAS

Los Premios Ondas 2026 crean nuevas categorías e incorporan las de ‘podcast’

Con esta novedad, estos galardones amplían su reconocimiento al talento sonoro y audiovisual, en consonancia con el auge del formato

Entrega del Premio Ondas Nacional de Televisión a mejor comunicador para El Gran Wyoming de La Sexta.ALBERT GARCIA
El País
El País
Madrid -

Los Premios Ondas, unos de los galardones más prestigiosos de la industria de la comunicación que anualmente otorga el Grupo PRISA a través de Ràdio Barcelona-Cadena SER, amplían el reconocimiento a la industria del podcast incluyéndolos en su gala principal.

Además de los bloques dedicados a Radio, Publicidad, Televisión, Música, la edición de 2026 de los Ondas incluirá uno dedicado al podcast, que hasta ahora se entregaban en una gala paralela. Como con el resto de bloques, contará con su propio jurado, que entregará galardones en cinco categorías a nivel nacional: mejor podcast narrativo, mejor videopodcast, mejor podcast de ficción, mejor anfitrión o anfitriona y mejor diseño sonoro. Por su parte, a nivel internacional, podrán presentarse en las dos categorías de Audio Internacional y Vídeo Internacional los programas, podcast, videopodcast y producciones sonoras o audiovisuales más destacadas del año. Con esta novedad, los Ondas amplían su reconocimiento al talento sonoro y audiovisual, en consonancia con el auge del formato.

Por tanto, los Premios Ondas Globales del Podcast, que han contado con cuatro ediciones, dejarán de celebrarse. Sobre este tema, Jaume Serra, director General de Radio y Negocio Audiovisual de PRISA Media, explica: “La incorporación de los Premios Ondas Globales del Podcast a los Premios Ondas supone un paso natural en la evolución de unos galardones que, desde su creación, han sabido adaptarse a las nuevas formas de entender y consumir los medios de comunicación. Es el reconocimiento definitivo al talento de las nuevas narrativas sonoras y audiovisuales. Los Ondas han acompañado cada transformación del sector, ampliando su mirada para premiar el talento y la innovación en todas sus expresiones. Hoy volvemos a adaptarnos a lo que hoy por hoy define el presente y el futuro de la industria”.

Nuevas categorías

Otra de las novedades de la edición es la incorporación del galardón a la Campaña más innovadora del año en el bloque nacional de Publicidad. Además, se unifican varias categorías: mejor comunicador y mejor comunicadora pasan a integrarse en una sola, al igual que mejor serie de comedia y mejor serie de drama, que se fusionan en mejor serie de ficción, y mejor intérprete masculino y mejor intérprete femenino en ficción, que abandonando el género se agrupan bajo la categoría de mejor interpretación.

En total, los Premios Ondas 2026 concederán 25 galardones, distribuidos en las categorías nacionales de Radio, Publicidad, Televisión, Música y Podcast, además de las modalidades internacionales de Audio y Video. Será el próximo mes de junio cuando se abrirán candidaturas para la 73ª edición de los galardones que permitirá la inscripción a las siguientes categorías:

NACIONALES

Radio

  • Mejor programa o sección de programa. 
  • Mejor programa de proximidad. 
  • Mejor programación especial. 
  • Mejor idea radiofónica. 
  • Trayectoria o mejor labor profesional. 

Podcast

  • Mejor podcast narrativo.  
  • Mejor videopodcast.  
  • Mejor podcast de ficción.    
  • Mejor anfitrión o anfitriona. 
  • Mejor diseño sonoro. 

Publicidad

  • Mejor campaña de publicidad en audio.    
  • Mejor agencia creativa de publicidad en audio. 
  • Campaña más innovadora del año.    

Televisión

  • Mejor programa de entretenimiento. 
  • Mejor programa de actualidad o cobertura informativa.  
  • Mejor contenido de proximidad.
  • Mejor comunicador o comunicadora.  
  • Mejor documental o serie documental.   
  • Mejor serie de ficción.  
  • Mejor interpretación.   

Música

  • A la trayectoria.  
  • Fenómeno musical del año.  
  • Mejor espectáculo, gira o festival. 

INTERNACIONALES

Audio

  • Mejor contenido de audio. 

Vídeo

  • Mejor contenido de vídeo.

