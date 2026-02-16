Ir al contenido
Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 16 de febrero

El sorteo de este lunes tiene un bote de 1.900.000 euros

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.
Madrid -
Loterías y Apuestas del estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

En el sorteo de Bonoloto de ayer no hubo acertantes de primera categoría, pero hubo un acertante de segunda categoría que se llevó un premio de más de 128.000 euros. Su boleto fue sellado en Palencia.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este lunes 16 de febrero han sido los siguientes:

  • La combinación ganadora: 1, 18, 25, 27, 29, 45
  • El complementario: 11
  • El reintegro: 9

Todos los Premios

Las recompensas se asignan según la cantidad de aciertos:

  • 1.ª categoría: 6 aciertos
  • 2.ª categoría: 5 aciertos + complementario
  • 3.ª categoría: 5 aciertos
  • 4.ª categoría: 4 aciertos
  • 5.ª categoría: 3 aciertos
  • Reintegro: acierto del número de reintegro

El valor de cada premio varía según la recaudación del sorteo y el número de acertantes en cada categoría.

¿Cuánto voy a cobrar si gano algún premio?

La cantidad premiada en cada uno de los premios no está establecida, varía según la recaudación total del sorteo y el número de acertantes con los que cuente cada categoría.

La Bonoloto cuenta con varias categorías de premios que se distribuyen desde la primera, en la que se requieren 6 aciertos, hasta la quinta, en la que son necesarios tres aciertos y por último un reintegro.

