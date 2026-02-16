La Primitiva: comprobar sorteo del lunes 16 de febrero

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

El sorteo de La Primitiva de este lunes se juega por un bote récord de 104 millones de euros

La Primitiva es una de las loterías más antiguas y populares de España. Su origen se remonta a 1763 bajo el nombre de “lotería por números” aunque, tras ser cancelada, volvió con fuerza y para quedarse en 1985 con el nombre actual aunque con la esencia del juego de siempre.

En total, ofrece una variedad de premios que dependen de la cantidad de números acertados. Los diferentes premios se dividen en categorías y es necesario acertar tres números hasta la categoría especial que incluye seis números más el reintegro. Además, existe la opción de jugar al Joker, que ofrece premios adicionales con un código de siete cifras.

Bote de La Primitiva de hoy

El sorteo de La Primitiva de este lunes se juega por un bote de 104 millones de euros.

Las cantidades premiadas en cada categoría son aproximadas ya que dependen de la recaudación total y del número de acertantes que existan.

Resultados de La Primitiva de hoy

Los números premiados de la Primitiva de este lunes 16 de febrero de 2026 son los siguientes:

Combinación ganadora: 3, 24, 25, 28, 44, 47

Complementario: 32

Reintegro: 9

El Joker: 7203837

En el sorteo de La Primitiva del pasado sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, no hubo acertantes de categoría especial ni primera categoría. Sí hubo seis acertantes de segunda categoría, que se llevaron cada un premio de más de 43.000 euros.

Todas las categorías de premios

Categoría Especial: Se aciertan los seis números ganadores más el reintegro. El bote puede superar los 10 millones de euros, según el acumulado.

Primera Categoría: Seis aciertos. El premio ronda el millón de euros.

Segunda Categoría: Cinco aciertos más el número complementario. Premios de unos 40.000 euros.

Tercera Categoría: Cinco aciertos. Aproximadamente 1.500 euros.

Cuarta Categoría: Cuatro aciertos. Alrededor de 50 euros.

Quinta Categoría: Tres aciertos. Premio fijo de 8 euros.

Reintegro: Acertar el número de reintegro. Se devuelve el importe jugado, normalmente 1 euro.

Comprobar los resultados y cobrar los premios

Consulta los números premiados en el sorteo de La Primitiva en la página web de Loterías y Apuestas del Estado una vez terminado el sorteo. Para poder cobrar los premios se debe seguir la normativa oficial de SELAE en cuanto a plazos y lugares donde cobrar, según la cantidad premiada.