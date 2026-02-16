Ir al contenido
Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 16 de febrero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.
Madrid -
El cupón diario de la ONCE se ha convertido en todo un clásico de los sorteos de lotería de España, no solo por todos los premios que reparte sino también por tratarse de un juego diario, en el que se puede probar suerte de lunes a jueves.

El formato del juego continúa intacto desde 1984 y se centra en décimos en los que es necesario contar con las cinco cifras más la serie del número ganador para recibir un primer premio de 500.000 euros. Además, se ofrecen miles de premios más en función del número de cifras que coincidan con el número premiado.

Resultados del sorteo del Cupón diario de la ONCE de hoy

Este lunes, 16 de febrero, los números premiados han sido los siguientes:

  • Número: 85051
  • Serie: 031

Todos los premios del Cupón Diario de la ONCE

Hay que tener en cuenta que en un mismo cupón no pueden acumularse varios premios.

  • 85051 serie 031: 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 85051: 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
  • 8505: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
  • 5051: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
  • 850: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
  • 051: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
  • 85: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 51: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 8: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
  • 1: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Cómo cobrar los premios

Los premios pueden cobrarse de forma sencilla: si el cupón se adquirió en JuegosONCE.es, el importe se abona directamente en la cuenta del usuario. En el caso de los cupones físicos, los premios pequeños se cobran en cualquier punto de venta, mientras que los superiores a 500 euros se gestionan en las delegaciones de la ONCE o en entidades bancarias colaboradoras. Los premios que superan los 40.000 euros están sujetos a una retención fiscal del 20 %, según la normativa vigente.

