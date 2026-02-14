La incertidumbre de Carvajal y el sofá gris de Arbeloa: pocos minutos de cara al Mundial y el fin de su contrato a la vista

El capitán del Real Madrid ha hablado de su descontento por no jugar con el técnico, que todavía no cree que se haya recuperado del todo tras su última lesión de rodilla

Con 34 años recién cumplidos, Dani Carvajal se asoma a uno de los momentos más inciertos de su carrera. Faltan solo cuatro meses y medio para que venza su contrato en el Real Madrid, menos de dos para la Finalissima entre España-Argentina y 121 días para el debut de la selección en el Mundial de EE UU, Canadá y México. Y el capitán del Madrid, el único en el club con seis Copas de Europa, rumia desde hace semanas un profundo descontento que no ha ocultado después de haber jugado poco más de media hora desde el clásico en el Bernabéu el 26 de octubre pasado, cuando su entrenador todavía era Xabi Alonso.

Al día siguiente, los servicios médicos del Madrid encontraron que la incomodidad que sentía en la rodilla derecha se debía a un “cuerpo libre”, un fragmento de tejido que flotaba desprendido en el interior de la articulación. Se lo extrajeron unas horas más tarde y comenzó otro proceso de recuperación de una rodilla que acababa de reponerse de la triple rotura del ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral externo y el tendón poplíteo que sufrió el 9 de octubre de 2024.

Carvajal volvió a la lista de convocados para el partido de Liga contra el Betis del 4 de enero, aunque no jugó, y viajó luego con el equipo a Arabia Saudí para la Supercopa de España, donde tampoco intervino en la semifinal contra el Atlético ni en la final contra el Barcelona. Al volver de ese viaje, Florentino Pérez destituyó a Xabi Alonso y lo sustituyó por Álvaro Arbeloa, poco antes del partido de octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete del 14 de enero. El nuevo técnico salió aquella noche con el canterano David Jiménez como titular en el lateral derecho. En el minuto 77, con 1-1, lo sustituyó por Carvajal, que en el 94 no pudo evitar el 3-2 de Jefté que los eliminó del torneo.

El capitán tuvo otro rato la semana siguiente, el 20 de enero en la Champions. Arbeloa lo sacó en el 76 en el Bernabéu, cuando ya ganaban 5-1 al Mónaco. Desde entonces, nada. Fede Valverde ocupó el lateral contra el Villarreal, el Rayo Vallecano y el Benfica. Carvajal regresó de Lisboa muy enfadado. No solo por la derrota (4-2), que los dejaba fuera del top 8 de la Champions y les obligaba a jugar una eliminatoria de repesca la semana que viene de nuevo contra el equipo de Mourinho. El capitán ni siquiera calentó en el estadio Da Luz. Como tampoco lo hizo cuatro días más tarde contra el Rayo. Ni el domingo pasado en Mestalla contra el Valencia, donde volvió a ser titular David Jiménez, sustituido en el segundo tiempo por Trent, que acaba de salir de una lesión muscular. En ese punto, se podía decir que el capitán era la cuarta opción para el puesto, tras el uruguayo, el canterano y el inglés.

Aquella noche, después del partido, se le vio especialmente molesto en una conversación con Antonio Pintus, el preparador físico. Un poco más tarde, en la sala de prensa, Arbeloa se refería al capitán: “Voy a ser muy claro. Yo a Dani le voy viendo mejor en los entrenamientos. Va poco a poco. Evidentemente no pienso correr ningún riesgo. Seguro que va a encontrar su mejor nivel con la paciencia y el trabajo que estamos teniendo y que él está poniendo”.

Pero en realidad tanto el futbolista como su entorno emitían señales de impaciencia.

La semana pasada, días antes del partido en Mestalla, Carvajal había volado a Londres con Rüdiger y el nuevo responsable de los servicios médicos del club, Niko Mihic, según adelantó The Athletic y pudo confirmar este diario. Viajaron a que un especialista les inspeccionara las rodillas, que estaban bien. Pese a que la revisión no encontró problema alguno, y a que Carvajal sostiene que se encuentra en perfectas condiciones, no salió del banquillo en Mestalla, lo que aumentó su desencanto.

El martes, el primer día de entrenamiento en Valdebebas después de la victoria contra el Valencia, Arbeloa se acercó a hablar con el lateral después de la acumulación de señales de descontento. “Con Carvajal, como con todos sus compañeros, me gusta hablar individualmente”, contó este viernes el técnico. “Tengo un sofá gris maravilloso y bien cómodo donde nos sentamos y hablamos”, dijo. “Muchas veces vienen ellos. Muchas veces les llamo yo. Y eso es lo que realmente me importa, más que las determinadas filtraciones que puede haber desde diferentes entornos”.

Aún no ve perfecto a Carvajal, pero percibe progresos: “Está cada vez mejor. Ha sumado otra gran semana de entrenamientos. El máximo interesado de tener a Carvajal a su mejor nivel soy yo. Le veo cada vez más cerca de su mejor nivel, y lo tendrá que demostrar jugando, y estoy seguro de que lo va a hacer pronto”.

La siguiente oportunidad es este sábado en el Bernabéu contra la Real Sociedad (21.00, Movistar), donde en principio no estará David Jiménez, convocado este viernes de nuevo con el Castilla para recibir al Bilbao Athletic en el Di Stéfano.

“Está deseando ayudar desde dentro”, dicen fuentes del entorno del futbolista. Sin embargo, y pese a los resultados del viaje a la clínica de Londres, no se han disipado las dudas sobre el estado de su rodilla derecha que alcanzan a los despachos del club, según fuentes conocedoras de las deliberaciones. Menos de 24 horas después de sufrir la triple rotura en octubre de 2024, el club le amplió una temporada el contrato que vencía en junio de 2025. Pero creen que su evolución y los 34 años que acaba de cumplir no componen el mejor escenario para ofrecerle otra ampliación más allá del próximo verano. Ese es el horizonte incierto que contempla ahora desde el banquillo: el posible fin a 23 años en el club mientras sus opciones de entrar en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial se alejan más cuanto menos juegue.