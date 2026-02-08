Franco Mastantuono, el atacante del Real Madrid que menos ocasiones genera y que participa en menos goles

Franco Mastantuono y Jude Bellingham son dos jugadores inseparables. Es muy habitual verlos compartir risas y conversación en castellano cuando salen a inspeccionar el campo, y aparecer a la vez por el túnel de vestuarios para calentar. El pasado domingo, contra el Rayo, a los dos también los unió el destino: se marcharon del Bernabéu bajo los pitos de la grada. Al argentino, de 18 años, ni siquiera le salvó su condición de recién llegado al equipo. En medio del enfado general, él fue uno de los señalados. “Ni me creo Messi ni la peor compra del Madrid”, había afirmado el joven hace dos semanas, con esa voz grave y profunda de señor mayor, cuando el runrún ya sobrevolaba su figura.

Bajo el mando de Álvaro Arbeloa, el zurdo, por el que el club pagó a River Plate 63,2 millones, ha sido titular en los últimos cuatro partidos, un protagonismo perdido en la etapa final de Xabi Alonso, con quien había caído a la trastienda. Después de superar las molestias de pubis, apenas sumó 90 minutos entre diciembre y la primera semana de enero (la mayoría ante el Talavera). A su poco impacto cuando tuvo pista a principios de temporada se le sumó el renacer de Rodrygo. Ahora, el cambio en el banquillo ha reactivado su peso en las alineaciones, aunque su incidencia sobre el césped continúa bajo la sospecha del anfiteatro. Este domingo (21.00, DAZN) visita Mestalla con las ausencias de Vinicius, Bellingham y Rodrygo.

Transcurridos seis meses de competición, Franco Mastantuono ha participado en los mismos goles (tres anotados y cero asistencias) que Raúl Asencio y Eduardo Camavinga, según fbref.com. De todos los atacantes de la plantilla, él se encuentra a la cola en este apartado, lejos de Mbappé (41), Vinicius (17), Güler (15), Bellingham (10), y también por detrás de Rodrygo y Gonzalo García (7), y Brahim (4). Las ocasiones creadas cada 90 minutos, según los registros de Opta, es otro de los parámetros que revelan su escasa aportación ofensiva: 1,1. A gran distancia de Güler (3,6), Mbappé (2,8), Rodrygo (2,6), Brahim (2,5), Vinicius (2,1), Bellingham (2), o Ceballos y Valverde (ambos 1,5).

Durante el Mundial de Clubes, todavía en River, se describió como “más delantero” - siempre me gustó finalizar más que dar pases”, contó entonces-, y en los primeros meses en el Madrid señaló que en su anterior equipo “jugaba un poco más suelto” para tirarse “al medio”. En el Bernabéu, su sitio ha sido la banda derecha, donde le cuesta abrir caminos. De todas sus conducciones en ataque, solo el 3,7% ha acabado en una ocasión para los blancos. Este es el porcentaje más bajo de entre los atacantes más habituales (Mbappé tiene un 13,7%, Vini un 10,7%, Brahim un 10,6%, Güler un 9,4%, Bellingham un 8,8% y Rodrygo un 5,7%), según la empresa Opta.

Franco Mastantuono, contra el Benfica. MIGUEL A. LOPES (EFE)

Las dudas alrededor del jugador más caro del fútbol argentino ya han cruzado el charco. Mario Alberto Kempes le reclamaba hace unos días más atrevimiento. “No es fácil donde está, no es River ni Boca, es el Madrid. Ahí tiene que ganar hasta en los entrenamientos. Yo creo que él tiene que ser más corajudo y animarse un poquito más”, analizaba el campeón del mundo. “A él lo llevaron de River porque le vieron una forma que hoy no está usando a su favor. Si no, no va a durar mucho. Tiene que hacer como en River, pegarle de media distancia, encarar como Lamine Yamal, por ejemplo. A veces, la pierde y mucho, pero Yamal la vuelve a pedir, encara y juega. Eso tiene que hacer Mastantuono. Quizá tenga que sacrificarse un poco más que las otras figuras”, le pidió su compatriota.

El trabajo defensivo es, probablemente, su aportación más tangible, como reconoció este sábado Arbeloa. “Ha venido muy joven, con muchísimo potencial, capacidades para jugar por fuera y tener desborde, para ir por dentro, tiene una gran potencia, conducción y, sobre todo, muchísimo trabajo. Es algo que nos está dando con esa intensidad que le pone”, valoró el técnico, que admitió en medio de la ración de jabón que esperan que “siga mejorando”. “Llegar al Real Madrid no es lo más fácil del mundo porque este club es muy exigente, pero se le ven sus capacidades. Estoy muy contento por su implicación y seguro que va a ir a más”, abundó.

Devoto de la música argentina de Gustavo Cerati, Soda Stereo, Andrés Calamaro, Las Pastillas del Abuelo, y aquí en España a Joaquín Sabina y Leiva, su fútbol —y algunos controles— todavía suenan desacoplados. El Bernabéu ya se lo ha advertido.