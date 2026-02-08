Valencia - Real Madrid en directo | Duelo sin ocasiones claras en Mestalla

Kylian Mbappé (derecha) con el balón ante Eray Cömert en el partido de Liga entre el Valencia y el Real Madrid.

Arbeloa apuesta por el canterano David Jiménez en el lateral derecho | Los blancos quieren volver a estar a un punto del Barça ante los de Corberán, que quieren huir del descenso

Valencia y Real Madrid están empatando este domingo en Mestalla por la jornada 23 de la Liga. El partido ha comenzado con ambos equipos sin arriesgar y alternando la posesión. El Madrid ha tenido algún acercamiento con disparos de Güler y Mbappé, pero sin generar ocasiones clarísimas. Con el paso de los minutos, el conjunto che empezó a replegarse y a cerrar líneas ante un Madrid que no encontraba espacios, salvo en una acción combinativa entre Güler, Mbappé y David Jiménez que terminó con un disparo del canterano que despejó Dimitrievski. Los de Álvaro Arbeloa quieren volver a estar a un punto del Barcelona, que venció el sábado al Mallorca por 3-0. Los de Corberán, por su parte, buscan tres puntos que alejan al equipo del descenso. El conjunto blanco llega tras una victoria en el último suspiro ante el Rayo en casa (2-1) gracias a un tanto de Mbappé de penalti. Un partido donde Vinicius vio la amarilla que le hace ser baja en el partido de esta noche. Bellingham, que se lesionó ante el equipo vallecano, tampoco está disponible. El club che llega tras encajar una derrota ante el Betis (1-2) en La Cartuja el pasado fin de semana. Además, sufrieron la eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic el miércoles.