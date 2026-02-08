Ir al contenido
Fútbol
Valencia VAL
0
Real Madrid RMA
0
36'
1ª parte
En directo

Valencia - Real Madrid en directo | Duelo sin ocasiones claras en Mestalla

Arbeloa apuesta por el canterano David Jiménez en el lateral derecho | Los blancos quieren volver a estar a un punto del Barça ante los de Corberán, que quieren huir del descenso

J. M. Benítez
J. M. Benítez
Valencia y Real Madrid están empatando este domingo en Mestalla por la jornada 23 de la Liga. El partido ha comenzado con ambos equipos sin arriesgar y alternando la posesión. El Madrid ha tenido algún acercamiento con disparos de Güler y Mbappé, pero sin generar ocasiones clarísimas. Con el paso de los minutos, el conjunto che empezó a replegarse y a cerrar líneas ante un Madrid que no encontraba espacios, salvo en una acción combinativa entre Güler, Mbappé y David Jiménez que terminó con un disparo del canterano que despejó Dimitrievski. Los de Álvaro Arbeloa quieren volver a estar a un punto del Barcelona, que venció el sábado al Mallorca por 3-0. Los de Corberán, por su parte, buscan tres puntos que alejan al equipo del descenso. El conjunto blanco llega tras una victoria en el último suspiro ante el Rayo en casa (2-1) gracias a un tanto de Mbappé de penalti. Un partido donde Vinicius vio la amarilla que le hace ser baja en el partido de esta noche. Bellingham, que se lesionó ante el equipo vallecano, tampoco está disponible. El club che llega tras encajar una derrota ante el Betis (1-2) en La Cartuja el pasado fin de semana. Además, sufrieron la eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic el miércoles.

Publicaciones nuevas
33
J. M. Benítez
33

Remate de Danjuma que repele Asencio a córner

Recibió el extremo del Valencia solo en el área y su disparo fue bloqueado por un Asencio atentísimo. Empieza a salir de su área el conjunto dirigido por Carlos Corberán.

27
J. M. Benítez
27

¡De nuevo aparece Dimitrievski!

Gran jugada combinativa entre Güler, Mbappé y David Jiménez que termina con un disparo del canterano que despeja el portero macedonio.

23
J. M. Benítez
23

Disparo de Mbappé que atrapa Dimitrievski

Se plantó el francés ante Dimitrievski y remató forzado ante la presencia de Copete. El portero macedonio embolsa sin problemas.

18
J. M. Benítez
18

Gran parada de Dimitrievski

Disparó Mbappé algo escorado y su remate raso lo sacó el guardameta del Valencia con los pies a córner.

17
J. M. Benítez
17

Remate de Arda Güler que golpea en Hugo Duro

Disparo del turco con su pierna izquierda que se estrella en Hugo Duro y se marcha a córner.

12
J. M. Benítez
12

Disparo muy lejano de Unai Núñez que se va arriba

Quiso acabar la jugada valencianista Unai Núñez para evitar una contra y su disparo se fue muy arriba.

11
J. M. Benítez
11

Primer remate de Valverde, desviado

Cazó un rechace el uruguayo en la frontal con la pierna izquierda, pero su remate se marchó fuera.

5
J. M. Benítez
5

Intercambio de posesiones en los primeros compases del partido

Varía la posesión entre ambos equipos, que aún no han ofrecido un juego muy directo en estos primeros minutos de partido.

¡Comienza el partido en Mestalla!

Pone el balón en juego el Real Madrid.

Lee la previa completa aquí.

Así llegan ambos equipos al partido

racha de partidos
  • G
  • G
  • P
  • P
  • G
  • G
  • P
  • G
Goles a favor
por partido1.0523
por partido2.1447
Goles en contra
por partido1.5935
por partido0.8218
Faltas cometidas
por partido11.09244
por partido13.5297
Tarjetas rojas
por partido0.092
por partido0.235
Tarjetas amarillas
por partido2.0545
por partido1.6837
Remates
por partido7.91174
por partido14.41317
Remates recibidos
por partido12.27270
por partido10.14223
J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡También sale el once del Valencia!

Unai Núñez suplirá a Foulquier en el lateral derecho.

XI: Dimitrievski, Unai Núñez, Comert, Copete, Gayà, Luis Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma, Beltrán y Hugo Duro.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Ya sale el once del Real Madrid!

Arbeloa apuesta por el canterano David Jiménez en el lateral derecho y Gonzalo vuelve al ataque madridista junto a Mbappé.

XI: Courtois, David Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Güler, Valverde, Mbappé y Gonzalo.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Buenas noches y bienvenidos al directo del Valencia - Real Madrid!

Los de Álvaro Arbeloa quieren volver a estar a un punto del Barcelona, que venció el sábado al Mallorca por 3-0. Los de Corberán, por su parte, buscan tres puntos que alejan al equipo del descenso.

