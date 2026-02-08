Valencia - Real Madrid en directo | Duelo sin ocasiones claras en Mestalla
Arbeloa apuesta por el canterano David Jiménez en el lateral derecho | Los blancos quieren volver a estar a un punto del Barça ante los de Corberán, que quieren huir del descenso
Valencia y Real Madrid están empatando este domingo en Mestalla por la jornada 23 de la Liga. El partido ha comenzado con ambos equipos sin arriesgar y alternando la posesión. El Madrid ha tenido algún acercamiento con disparos de Güler y Mbappé, pero sin generar ocasiones clarísimas. Con el paso de los minutos, el conjunto che empezó a replegarse y a cerrar líneas ante un Madrid que no encontraba espacios, salvo en una acción combinativa entre Güler, Mbappé y David Jiménez que terminó con un disparo del canterano que despejó Dimitrievski. Los de Álvaro Arbeloa quieren volver a estar a un punto del Barcelona, que venció el sábado al Mallorca por 3-0. Los de Corberán, por su parte, buscan tres puntos que alejan al equipo del descenso. El conjunto blanco llega tras una victoria en el último suspiro ante el Rayo en casa (2-1) gracias a un tanto de Mbappé de penalti. Un partido donde Vinicius vio la amarilla que le hace ser baja en el partido de esta noche. Bellingham, que se lesionó ante el equipo vallecano, tampoco está disponible. El club che llega tras encajar una derrota ante el Betis (1-2) en La Cartuja el pasado fin de semana. Además, sufrieron la eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic el miércoles.
Remate de Danjuma que repele Asencio a córner
Recibió el extremo del Valencia solo en el área y su disparo fue bloqueado por un Asencio atentísimo. Empieza a salir de su área el conjunto dirigido por Carlos Corberán.
¡De nuevo aparece Dimitrievski!
Gran jugada combinativa entre Güler, Mbappé y David Jiménez que termina con un disparo del canterano que despeja el portero macedonio.
Disparo de Mbappé que atrapa Dimitrievski
Se plantó el francés ante Dimitrievski y remató forzado ante la presencia de Copete. El portero macedonio embolsa sin problemas.
Gran parada de Dimitrievski
Disparó Mbappé algo escorado y su remate raso lo sacó el guardameta del Valencia con los pies a córner.
Remate de Arda Güler que golpea en Hugo Duro
Disparo del turco con su pierna izquierda que se estrella en Hugo Duro y se marcha a córner.
Disparo muy lejano de Unai Núñez que se va arriba
Quiso acabar la jugada valencianista Unai Núñez para evitar una contra y su disparo se fue muy arriba.
Primer remate de Valverde, desviado
Cazó un rechace el uruguayo en la frontal con la pierna izquierda, pero su remate se marchó fuera.
Intercambio de posesiones en los primeros compases del partido
Varía la posesión entre ambos equipos, que aún no han ofrecido un juego muy directo en estos primeros minutos de partido.
¡Comienza el partido en Mestalla!
Pone el balón en juego el Real Madrid.
El joven de 18 años que costó 63 millones, el más caro del fútbol argentino, ya ha recibido los pitos del Bernabéu.
Así llegan ambos equipos al partido
- G
- G
- P
- P
- G
- G
- P
- G
¡También sale el once del Valencia!
Unai Núñez suplirá a Foulquier en el lateral derecho.
XI: Dimitrievski, Unai Núñez, Comert, Copete, Gayà, Luis Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma, Beltrán y Hugo Duro.
¡Ya sale el once del Real Madrid!
Arbeloa apuesta por el canterano David Jiménez en el lateral derecho y Gonzalo vuelve al ataque madridista junto a Mbappé.
XI: Courtois, David Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Güler, Valverde, Mbappé y Gonzalo.
¡Buenas noches y bienvenidos al directo del Valencia - Real Madrid!
Los de Álvaro Arbeloa quieren volver a estar a un punto del Barcelona, que venció el sábado al Mallorca por 3-0. Los de Corberán, por su parte, buscan tres puntos que alejan al equipo del descenso.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.