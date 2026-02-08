Mestalla dicta sentencia contra Corberán

Carlos Corberán acabó el partido rendido y sentenciado. Mestalla ya le había mostrado su indignación por el juego, y la decisión de retirar del campo a Lucas Beltrán, el único jugador de su equipo con algo de inspiración, terminó de desquiciar a la afición. El técnico se fue a una esquina de la zona del banquillo y se quedó allí, asomado al precipicio, con los brazos cruzados mientras el público, harto y decepcionado, vaciaba el campo después del 0-2 de Mbappé. Unos pocos minutos para masticar la indignación de su gente. Luego se escuchó el pitido final, cruzó su mano con la de Álvaro Arbeloa y se fue raudo por el camino hacia el vestuario mientras dejaba a su espalda la ira y los pañuelos blancos que los aficionados agitaban sin que Corberán viera ya nada más que un futuro muy oscuro.

La hinchada ya le había avisado en la presentación, con una pitada unánime, que iba a ser una noche compleja. Y esperaba el Real Madrid. Todo parecía estar en contra. Una hora aguantó en su trinchera. Luego llegó el gol de Álvaro Carreras y el hastío se expandió por las empinadas gradas de Mestalla. “¡Corberán, dimisión!”, sonó de repente desde los cuatro puntos cardinales del estadio. Otro duro golpe.

La gente estaba descontenta unos días después de haber caído en los cuartos de final de la Copa del Rey ante un Athletic muy diezmado, por la tercera derrota consecutiva y por ver que su equipo era incapaz siquiera de probar las capacidades de Thibaut Courtois.

Corberán asumió las críticas de una afición que hace menos de un año le adoraba. “La decisión del público tiene que ir en contra del entrenador”, dijo. “Unas veces serán más comprensible mis decisiones y otras menos. He retirado a Beltrán por el cansancio del jugador, que ha hecho un derroche y un gran partido, y quería aprovechar otras virtudes de gente como Ramazani, además de que Hugo Duro es el máximo goleador. Tenía la esperanza, por así decirlo, de hacernos con un punto”.

El técnico de Cheste aguantó el chaparrón durante toda la rueda de prensa después del partido con numerosas preguntas sobre los gritos de los hinchas que pedían su marcha pese a que Ron Gourlay, el jefe en los asuntos futbolísticos del Valencia, asegure cada vez que le ponen un micrófono que el entrenador cuenta con todo su apoyo.

Corberán insiste en que ve a un Valencia capaz de eludir el descenso y, en uno de los momentos más agrios de su carrera, se acuerda de los padres que le educaron cuando aún era un niño. “Los valores que me ha dado mi familia son los de luchar y eso es lo que hago cada día. No tengo ninguna duda después de ver un partido como el de hoy”. Y añadió que en ningún momento ha dudado sobre su capacidad de sacar adelante este momento tan espinoso. “Tengo toda la fuerza del mundo y toda la energía para modificar la dinámica del equipo. Sé que venimos de sufrir tres derrotas seguidas, es un momento duro, pero soy consciente y así lo afronto”.

“Nos debemos exigir resultados”, añadió el técnico. “No comparto que el equipo no tenga identidad. Contra el Athletic estuvimos bien, sobre todo la primera parte. Hoy el equipo ha competido. Faltan los resultados. El equipo va a encontrar soluciones, me reafirmo después de lo visto hoy”.

Corberán apuntó a un error arbitral como el desencadenante del 0-1. “La acción del gol no tenía que haber sucedido, tendría que haberla cortado el árbitro por un manotazo de Carreras a Hugo Duro”, dijo. “Estábamos compitiendo. Los cambios eran para buscar alternativas. La única alternativa era pasar a Beltrán a extremo, pero confío en otros jugadores”.

El capitán de este Valencia en apuros, José Luis Gayá, se expresó con pesadumbre cuando en los micrófonos de Dazn le preguntaron por los gritos de la hinchada contra Carlos Corberán. “La gente es normal que esté nerviosa”, dijo. “Yo soy jugador pero si fuera aficionado también estaría nervioso; es una situación complicada para todos. Nosotros confiamos 100% en el trabajo del entrenador y vamos a intentar darle la vuelta”.