Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
En directo
Valencia VAL
3
Hugo Duro 15', Eray Cömert 58', Ramazani 93' (p)
Espanyol ESP
2
Ramón Terrats 53', Copete 78' (pp)
Finalizado
La Liga

El Valencia de repente es indestructible: un gol en el añadido le da la victoria ante el Espanyol

El equipo de Corberán gana con un gol de penalti de Ramazani en el 94 ante un conjunto perico que se ha quedado anclado

Fernando Miñana
Fernando Miñana
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Cualquier contratiempo, un simple imprevisto, solía ser suficiente para tumbar al Valencia. Pero Carlos Corberán ha vuelto a transformar a su equipo hasta darle fútbol y carácter para coger vuelo y salvar un partido que se le escapaba después de que el Espanyol, iluminado por Edu Expósito, remontara por dos veces. Ramazani, con un gol de penalti en el añadido, le dio al Valencia un triunfo muy necesario (3-2) para seguir alejándose del descenso.

VALValencia
3
Stole Dimitrievski, Jesús Vázquez, Eray Cömert, Copete, Dimitri Foulquier, Pepelu (Javi Guerra, min. 87), Arnaut Danjuma (Diego López, min. 62), Filip Ugrinic (Baptiste Santamaría, min. 87), Luis Rioja (Largie Ramazani, min. 87), Hugo Duro (Umar Sadiq, min. 63) y Lucas Beltrán
ESPEspanyol
2
Marko Dmitrovic, Carlos Romero, Leandro Cabrera, Fernando Calero (Miguel Rubio, min. 78), Rubén Sánchez, Jofre Carreras (Tyrhys Dolan, min. 69), Urko González de Zárate, Pol Lozano (Edu Expósito, min. 50), Ramon Terrats (Charles Pickel, min. 78), Pere Milla (Kike García, min. 50) y Roberto Fernández
Goles 1-0 min. 15: Hugo Duro. 1-1 min. 53: Ramón Terrats. 2-1 min. 58: Eray Cömert. 2-2 min. 78: Copete. 3-2 min. 93: Ramazani
Arbitro Alejandro José Hernández Hernández
Tarjetas amarillas Pol Lozano (min. 45), Kike García (min. 55), Vazquez Alcalde (min. 62), Calero (min. 66), Rubén Sánchez (min. 92), Tyrhys Dolan (min. 97)

El Valencia parece más resolutivo en los últimos partidos. Tras varios encuentros en los que su mejoría no tuvo premio, ahora aprovecha mejor sus ocasiones, como demostró Hugo Duro en un primer tiempo en el que su equipo creció desde la seguridad que le dio atrás una pareja de centrales inédita que estuvo impecable. Copete no suele fallar y Cömert aprovechó la oportunidad. Juntos dieron sensación de dominio ante los puntas del conjunto de Manolo González.

Delante sorprendió el siempre escurridizo Lucas Beltrán. El argentino se adelantó para recibir y meterle un balón franco a Hugo Duro. El ariete sorteó a Dmitrovic y puso en ventaja al Valencia. El Espanyol reaccionó con carácter. El equipo de Manolo González se fue de frente a por el empate y buscó su gol en las jugadas a balón parado, una de las debilidades de su rival.

Pero este Valencia es cada vez más fuerte. Pepelu se ha afianzado al lado de Ugrinic, un dúo que funciona y que ha levantado al Valencia cuando llegaron las horas bajas de Javi Guerra. Esta vez se mostró más fiero por el centro, con Beltrán moviéndose hábilmente entre líneas, que por las bandas, donde Luis Rioja no tuvo la presencia de otros días y Danjuma volvió a resultar insuficiente.

El Espanyol no terminaba de funcionar y parecía echar de menos a Edu Expósito. Después de una primera vuelta excelente habían llegado tres partidos sin victorias y una cuarta podía escocer. Manolo González no tardó en recurrir al centrocampista de Cubellas. Edu Expósito no tuvo ni tiempo de ensuciarse las botas antes de que Ramón Terrats marcara el empate después de una gran parada de Dimitrievski.

El Espanyol acorraló al Valencia. Sufrían los de Corberán cuando Eray Cömert se cruzó el campo con el balón pegado a los pies, lo soltó para Danjuma y el suizo siguió la jugada para rematarla de cabeza (1-2). Otro leño en la hoguera de un partido que se volvió pendular.

La cabeza clarividente de Edu Expósito, que anticipaba cada jugada antes de que le llegara el balón, aceleró los ataques del Espanyol, que seguía intentando evitar su cuarto partido seguido sin un triunfo. Aunque al final no fue el fútbol exquisito del centrocampista el que igualó el pulso sino un doble rebote en dos defensas del Valencia que dejó vendido a Dimitrievski. Pero el grupo de Corberán ahora es otro y se levantó para morder una nueva victoria.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
11
RSO
24 20 6 6 8
12
GIR
24 20 6 6 8
13
VAL
23 21 5 8 8
14
SEV
22 21 6 4 11
15
RAY
22 21 5 7 9
Clasificación PT PJ PG PE PP
3
VLL
41 19 13 2 4
4
ATM
41 20 12 5 3
5
ESP
34 21 10 4 7
6
BET
32 20 8 8 4
7
CEL
32 20 8 8 4

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_