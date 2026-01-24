El Valencia de repente es indestructible: un gol en el añadido le da la victoria ante el Espanyol

El equipo de Corberán gana con un gol de penalti de Ramazani en el 94 ante un conjunto perico que se ha quedado anclado

Cualquier contratiempo, un simple imprevisto, solía ser suficiente para tumbar al Valencia. Pero Carlos Corberán ha vuelto a transformar a su equipo hasta darle fútbol y carácter para coger vuelo y salvar un partido que se le escapaba después de que el Espanyol, iluminado por Edu Expósito, remontara por dos veces. Ramazani, con un gol de penalti en el añadido, le dio al Valencia un triunfo muy necesario (3-2) para seguir alejándose del descenso.

VAL Valencia 3 Stole Dimitrievski, Jesús Vázquez, Eray Cömert, Copete, Dimitri Foulquier, Pepelu (Javi Guerra, min. 87), Arnaut Danjuma (Diego López, min. 62), Filip Ugrinic (Baptiste Santamaría, min. 87), Luis Rioja (Largie Ramazani, min. 87), Hugo Duro (Umar Sadiq, min. 63) y Lucas Beltrán ESP Espanyol 2 Marko Dmitrovic, Carlos Romero, Leandro Cabrera, Fernando Calero (Miguel Rubio, min. 78), Rubén Sánchez, Jofre Carreras (Tyrhys Dolan, min. 69), Urko González de Zárate, Pol Lozano (Edu Expósito, min. 50), Ramon Terrats (Charles Pickel, min. 78), Pere Milla (Kike García, min. 50) y Roberto Fernández Goles 1-0 min. 15: Hugo Duro. 1-1 min. 53: Ramón Terrats. 2-1 min. 58: Eray Cömert. 2-2 min. 78: Copete. 3-2 min. 93: Ramazani Arbitro Alejandro José Hernández Hernández

Tarjetas amarillas Pol Lozano (min. 45), Kike García (min. 55), Vazquez Alcalde (min. 62), Calero (min. 66), Rubén Sánchez (min. 92), Tyrhys Dolan (min. 97)

El Valencia parece más resolutivo en los últimos partidos. Tras varios encuentros en los que su mejoría no tuvo premio, ahora aprovecha mejor sus ocasiones, como demostró Hugo Duro en un primer tiempo en el que su equipo creció desde la seguridad que le dio atrás una pareja de centrales inédita que estuvo impecable. Copete no suele fallar y Cömert aprovechó la oportunidad. Juntos dieron sensación de dominio ante los puntas del conjunto de Manolo González.

Delante sorprendió el siempre escurridizo Lucas Beltrán. El argentino se adelantó para recibir y meterle un balón franco a Hugo Duro. El ariete sorteó a Dmitrovic y puso en ventaja al Valencia. El Espanyol reaccionó con carácter. El equipo de Manolo González se fue de frente a por el empate y buscó su gol en las jugadas a balón parado, una de las debilidades de su rival.

Pero este Valencia es cada vez más fuerte. Pepelu se ha afianzado al lado de Ugrinic, un dúo que funciona y que ha levantado al Valencia cuando llegaron las horas bajas de Javi Guerra. Esta vez se mostró más fiero por el centro, con Beltrán moviéndose hábilmente entre líneas, que por las bandas, donde Luis Rioja no tuvo la presencia de otros días y Danjuma volvió a resultar insuficiente.

El Espanyol no terminaba de funcionar y parecía echar de menos a Edu Expósito. Después de una primera vuelta excelente habían llegado tres partidos sin victorias y una cuarta podía escocer. Manolo González no tardó en recurrir al centrocampista de Cubellas. Edu Expósito no tuvo ni tiempo de ensuciarse las botas antes de que Ramón Terrats marcara el empate después de una gran parada de Dimitrievski.

El Espanyol acorraló al Valencia. Sufrían los de Corberán cuando Eray Cömert se cruzó el campo con el balón pegado a los pies, lo soltó para Danjuma y el suizo siguió la jugada para rematarla de cabeza (1-2). Otro leño en la hoguera de un partido que se volvió pendular.

La cabeza clarividente de Edu Expósito, que anticipaba cada jugada antes de que le llegara el balón, aceleró los ataques del Espanyol, que seguía intentando evitar su cuarto partido seguido sin un triunfo. Aunque al final no fue el fútbol exquisito del centrocampista el que igualó el pulso sino un doble rebote en dos defensas del Valencia que dejó vendido a Dimitrievski. Pero el grupo de Corberán ahora es otro y se levantó para morder una nueva victoria.