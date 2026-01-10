El Valencia vive bajo un nubarrón

El Elche se lleva un punto de Mestalla gracias a su único remate de mérito en otro partido sin puntería de los de Corberán

Un nubarrón persigue al Valencia desde hace meses. El equipo es incapaz de sosegar su angustia por más que pasen las semanas y se sucedan las oportunidades para enderezar su trayectoria, ahora mismo descendente, en una temporada que se ha vuelto a envenenar. Esta vez evitó la derrota (1-1) por un penalti en el tramo final del partido ante un Elche que sigue sin ganar en sus nueve viajes en la Liga y que durante unos minutos paladeó un premio demasiado generoso para sus méritos.

VAL Valencia 1 Stole Dimitrievski, Thierry Correia (Dimitri Foulquier, min. 16), Copete, José Gayà, César Tárrega, Diego López (Largie Ramazani, min. 76), Filip Ugrinic (Javi Guerra, min. 76), André Almeida (Arnaut Danjuma, min. 64), Luis Rioja, Pepelu y Lucas Beltrán (Umar Sadiq, min. 64) ELC Elche 1 Matías Dituro, Álvaro Núñez (Adrià Pedrosa, min. 73), Victor Chust, Léo Pétrot, Pedro Bigas (David Affengruber, min. 59), Germán Valera, Aleix Febas (Federico Redondo, min. 82), Yago Santiago (Adam El Mokhtari, min. 59), Martim Neto (Grady Diangana, min. 73), Marc Aguado y Álvaro Rodríguez Goles 0-1 min. 74: Grady Diangana. 1-1 min. 86: Pepelu Arbitro Miguel Ángel Ortiz Arias

Tarjetas amarillas Alvaro Nunez (min. 63), Victor Chust (min. 72), Pepelu (min. 93), Adrià Pedrosa (min. 94), Ramazani (min. 94)

El equipo de Carlos Corberán, pitado en la presentación, se encontró un partido demasiado enmarañado. Sus jugadores, más verticales, fueron capaces de agenciarse cuatro oportunidades en la primera mitad, pero no supo concretarlas. Los errores están lastrando al conjunto blanquinegro, en posiciones de descenso.

Su defensa tiene querencia al despiste y contagia inseguridad al resto de su equipo. Tárrega ha perdido jerarquía y Copete vive eternamente cuestionado a pesar de su solvencia. Peor le va a Gayá, convertido en villano esta temporada por la hinchada. El Valencia parece un conjunto maldito que perdió demasiado pronto a Thierry, que tuvo que ceder su banda al atolondrado Foulquier. Mestalla no tiene paciencia y avivó con sus pitos los miedos del francés.

Ugrinic, bien apuntalado por Pepelu, fue ganando peso en el corazón del campo. Aunque el Valencia abusaba del balón bombeado al área. Una jugada que más que un recurso parece una súplica. El Elche intentaba conservar el balón pero era un contrincante inofensivo. Los jugadores de Eder Sarabia no le vieron la cara a Dimitrievski. El Valencia no perdió la fe e insistió. El centrocampista suizo se entonaba y con él, el Valencia, que seguía creando oportunidades que tiraba a la basura. Los errores están arruinando los buenos minutos del grupo de Corberán.

Umar Sadiq salió a calentar a los siete minutos de la reanudación y los feligreses lo recibieron como si fuera una aparición divina. El Valencia seguía empujando gracias a Ugrinic, el corazón que permite seguir latiendo a su equipo. El Elche no tenía respuesta y solo Germán Valera parecía querer meter los dedos entre las costillas de su oponente.

Sadiq hizo más imprevisible al Valencia, que seguía persiguiendo el gol. Pero si algo puede salir mal en Mestalla, sale mal, y el primer disparo del Elche, un zurdazo seco del congoleño Grady Diangana desde fuera del área, tumbó al cuadro blanquinegro, de nuevo cruelmente castigado, aunque aún tuvo coraje para arrinconar al vecino y arañar un empate que vuelve a saber a muy poco.