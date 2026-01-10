Ir al contenido
Fútbol
Valencia VAL
1
Pepelu 86' (p)
Elche ELC
1
Grady Diangana 74'
Finalizado
LA LIGA

El Valencia vive bajo un nubarrón

El Elche se lleva un punto de Mestalla gracias a su único remate de mérito en otro partido sin puntería de los de Corberán

Fernando Miñana
Fernando Miñana
Ir a los comentarios

Un nubarrón persigue al Valencia desde hace meses. El equipo es incapaz de sosegar su angustia por más que pasen las semanas y se sucedan las oportunidades para enderezar su trayectoria, ahora mismo descendente, en una temporada que se ha vuelto a envenenar. Esta vez evitó la derrota (1-1) por un penalti en el tramo final del partido ante un Elche que sigue sin ganar en sus nueve viajes en la Liga y que durante unos minutos paladeó un premio demasiado generoso para sus méritos.

VALValencia
1
Stole Dimitrievski, Thierry Correia (Dimitri Foulquier, min. 16), Copete, José Gayà, César Tárrega, Diego López (Largie Ramazani, min. 76), Filip Ugrinic (Javi Guerra, min. 76), André Almeida (Arnaut Danjuma, min. 64), Luis Rioja, Pepelu y Lucas Beltrán (Umar Sadiq, min. 64)
ELCElche
1
Matías Dituro, Álvaro Núñez (Adrià Pedrosa, min. 73), Victor Chust, Léo Pétrot, Pedro Bigas (David Affengruber, min. 59), Germán Valera, Aleix Febas (Federico Redondo, min. 82), Yago Santiago (Adam El Mokhtari, min. 59), Martim Neto (Grady Diangana, min. 73), Marc Aguado y Álvaro Rodríguez
Goles 0-1 min. 74: Grady Diangana. 1-1 min. 86: Pepelu
Arbitro Miguel Ángel Ortiz Arias
Tarjetas amarillas Alvaro Nunez (min. 63), Victor Chust (min. 72), Pepelu (min. 93), Adrià Pedrosa (min. 94), Ramazani (min. 94)

El equipo de Carlos Corberán, pitado en la presentación, se encontró un partido demasiado enmarañado. Sus jugadores, más verticales, fueron capaces de agenciarse cuatro oportunidades en la primera mitad, pero no supo concretarlas. Los errores están lastrando al conjunto blanquinegro, en posiciones de descenso.

Su defensa tiene querencia al despiste y contagia inseguridad al resto de su equipo. Tárrega ha perdido jerarquía y Copete vive eternamente cuestionado a pesar de su solvencia. Peor le va a Gayá, convertido en villano esta temporada por la hinchada. El Valencia parece un conjunto maldito que perdió demasiado pronto a Thierry, que tuvo que ceder su banda al atolondrado Foulquier. Mestalla no tiene paciencia y avivó con sus pitos los miedos del francés.

Ugrinic, bien apuntalado por Pepelu, fue ganando peso en el corazón del campo. Aunque el Valencia abusaba del balón bombeado al área. Una jugada que más que un recurso parece una súplica. El Elche intentaba conservar el balón pero era un contrincante inofensivo. Los jugadores de Eder Sarabia no le vieron la cara a Dimitrievski. El Valencia no perdió la fe e insistió. El centrocampista suizo se entonaba y con él, el Valencia, que seguía creando oportunidades que tiraba a la basura. Los errores están arruinando los buenos minutos del grupo de Corberán.

Umar Sadiq salió a calentar a los siete minutos de la reanudación y los feligreses lo recibieron como si fuera una aparición divina. El Valencia seguía empujando gracias a Ugrinic, el corazón que permite seguir latiendo a su equipo. El Elche no tenía respuesta y solo Germán Valera parecía querer meter los dedos entre las costillas de su oponente.

Sadiq hizo más imprevisible al Valencia, que seguía persiguiendo el gol. Pero si algo puede salir mal en Mestalla, sale mal, y el primer disparo del Elche, un zurdazo seco del congoleño Grady Diangana desde fuera del área, tumbó al cuadro blanquinegro, de nuevo cruelmente castigado, aunque aún tuvo coraje para arrinconar al vecino y arañar un empate que vuelve a saber a muy poco.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
16
ALA
19 19 5 4 10
17
MLL
18 18 4 6 8
18
VAL
17 19 3 8 8
19
LEV
13 17 3 4 10
20
OVI
13 19 2 7 10
Clasificación PT PJ PG PE PP
7
CEL
26 18 6 8 4
8
ATH
24 19 7 3 9
9
ELC
23 19 5 8 6
10
RSO
21 19 5 6 8
11
GET
21 19 6 3 10

Sobre la firma

Fernando Miñana
Fernando Miñana
Lleva en el periodismo desde 1993. Primero en 'Las Provincias' y escribiendo para los periódicos del Grupo Vocento, y ahora en EL PAÍS. También colabora con Valencia Plaza y la revista 'Corredor'. Viaja habitualmente a los campeonatos internacionales de atletismo.
Más información

Año nuevo y el Valencia sigue igual, agonizando y a la deriva

Fernando Miñana

Un Valencia mejorado no sabe rematar los partidos

Fernando Miñana

