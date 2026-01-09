Sadiq Umar, el fichaje más caro en la historia de la Real, firma con el Valencia hasta 2028

Sadiq Umar ya es historia dentro de la Real Sociedad. La entidad txuri urdin ha hecho oficial el traspaso del delantero nigeriano al Valencia, club que recibe al futbolista con la esperanza de que le ayude a salir de los puestos de descenso una vez más, pues también llegó a la ciudad como refuerzo de Corberán hace exactamente un año, en aquel caso, cedido por la Real. Aunque en el comunicado no se especifican los datos de la operación, el Valencia hace un desembolso cercano a los cinco millones de euros para hacerse con un futbolista que ya estuvo a las órdenes de Carlos Corberán la temporada pasada. El ariete ve cumplido su deseo de fichar por el Valencia, algo que tenía entre ceja y ceja desde el pasado verano. Finalmente, lo ha conseguido cinco meses después.

El delantero dice adiós a la Real Sociedad convertido en uno de los peores fichajes en la historia de la institución blanquiazul. Y eso que es la incorporación más cara realizada hasta la fecha, con un desembolso de 25 millones de euros que no ha tenido el rédito esperado. La grave lesión sufrida por el ya atacante valencianista en el campo del Getafe en septiembre de 2022 hizo saltar por los aires una historia que empezó de forma ilusionante. En el debut frente al Atlético de Madrid, Sadiq marcó el tanto del empate frente al equipo colchonero.

El paso del ariete por la Real Sociedad se traduce en apenas 60 partidos y cinco goles, unas estadísticas muy alejadas de las deseadas para alguien por el que se pagó tanto dinero. Sadiq Umar, además, se había convertido en una patata caliente para la dirección deportiva blanquiazul, que veía con mejores ojos el traspaso del jugador a una liga y a un equipo que no fuera de la Liga española. Pero el empeño del jugador, que lo ha tenido claro desde el principio, negándose incluso a entrar, como quería la Real, en la operación que trajo este verano a Yangel Herrera a Donostia, era volver a Valencia, donde ofreció un rendimiento muy mejorado respecto al ofrecido en Donostia. Marcó cinco goles en Liga, contribuyendo en la salvación del equipo valenciano.

Sadiq, que no jugó ni un solo minuto frente al Atlético de Madrid, en el que fue el debut de Pellegrino Matarazzo al frente de la Real Sociedad, ya está en Valencia desde el miércoles, ha superado las pertinentes pruebas físicas, ha sido presentado en Mestalla y se pondrá ya mismo a las órdenes de Corberán. “Estoy muy feliz de volver aquí. Es un placer estar aquí y representar al Valencia CF. Me siento como en casa y querido y eso me motivó más para venir. El Club siempre insistió en traerme aquí. Desde el día uno me enamoré del Club y de sus aficionados”. Estas han sido las primeras palabras de Sadiq ya como futbolista del Valencia. Ha elogiado la figura de Carlos Corberán. “El mejor entrenador para los jugadores es el que te da oportunidades y él me las dio la temporada pasada. Corberán me puede dar ese impulso para sacar lo mejor de mí”, asegura el nigeriano.

Un problema de gol

El nigeriano no ha sido capaz de solucionar el problema de gol que viene caracterizando a la Real Sociedad en su historia reciente. La salida de Alexander Isak destino Newcastle hizo que la entidad que preside Jokin Aperribay apostara por un futbolista que se estaba hinchando a marcar goles con el Almería (41 en dos temporadas). Pero el futbolista nunca demostró el potencial que se le presuponía y tres años después de su llegada abandona Donostia por la puerta de atrás, como lo hicieron no hace mucho otros dos delanteros que llegaron con la vitola de grandes goleadores como Carlos Fernández (4 goles en 57 partidos) o André Silva (4 goles en 26 partidos) y que estuvieron más tiempo en la grada que sobre el verde. Sadiq, como el Valencia, espera tener mejor fortuna en su nuevo destino.