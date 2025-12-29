Umar Sadiq, el fichaje más caro en la historia de la Real Sociedad que nunca encontró su sitio
El delantero nigeriano, que costó 20 millones, está a punto de cerrar su etapa en San Sebastián con solo cinco goles, una lesión grave y escaso rendimiento
La salida de Alexander Isak (Solna, Suecia; 26 años) por 70 millones al Newcastle en el verano de 2022, casi cuando el mercado estaba a punto de cerrarse, trastocó los planes deportivos de la Real Sociedad. El daño resultó más que evidente pese a los éxitos conseguidos a posteriori con Imanol Alguacil. La entidad presidida por Jokin Aperribay, y que entonces todavía tenía como director de fútbol a Roberto Olabe, trajo a San Sebastián a Umar Sadiq, un delantero que se había hinchado a meter goles con el Almería en Segunda. La Real abonó 20 millones por el punta nigeriano, más otros cinco en variables, y el club vendedor se reservó un 15% de la plusvalía de una futura venta.
Este fichaje, junto al del islandés Orri Óskarsson, sigue siendo el más caro de la historia realista. Han pasado tres años desde su presentación, y lo que entonces era ilusión con su llegada se ha convertido en un cuento de miedo cuyo final está cerca de escribirse. El delantero africano abandonará, esta vez traspasado, la entidad blanquiazul y lo hará convertido en uno de los peores fichajes en la historia de la Real Sociedad.
Y eso que su estreno no pudo despertar más ilusiones. Fue ante el Atlético de Madrid, precisamente el rival ante el que la Real volverá el próximo domingo (21.00) a la Liga. Solo le bastaron 10 minutos sobre el terreno de juego para provocar la primera alegría, y casi única, a los aficionados blanquiazules. Ese gol fue su mejor carta de presentación. Sin embargo, todo comenzó a torcerse una semana después, en Getafe. Una torsión de rodilla se convirtió en una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Ese fue el principio del fin de la aventura de Umar Sadiq en la Real Sociedad.
En tres temporadas, el delantero llamado a marcar una época en la Real tras la salida de Isak solo ha jugado 57 partidos y ha anotado cinco goles, unas cifras que también sirven para explicar la falta de gol en el equipo realista y que tampoco ha solucionado Óskarsson. El problema sigue latente y todo indica que la entidad regresará al mercado para contratar un nuevo ariete que ayude en la faceta goleadora a Mikel Oyarzabal.
Umar Sadiq ya estuvo a punto de salir en verano al Valencia, donde estuvo cedido la segunda mitad de la temporada pasada, pero Jokin Aperribay se negó. Y el futbolista se convirtió en una patata caliente para Sergio Francisco. “Sadiq ha tenido muchas ofertas durante el verano y nosotros muchas oportunidades para que pudiese salir. Él quería ir al Valencia, nosotros estábamos dispuestos a que saliese, pero si no funcionaba la cesión, íbamos a encontrarnos con la misma situación o peor el año que viene, así que no estábamos dispuestos a aceptar eso. Y, si iba al Valencia cedido, con el antecedente del año pasado, e iba bien, nos íbamos a encontrar con la misma situación también que sólo quisiese ir al Valencia, y no estábamos dispuestos a aceptar eso”, explicó Aperribay. “Posiblemente, él no nos creyese con la contundencia que le decíamos que no iba a ir cedido al Valencia”, añadió el dirigente.
“Esperaremos tranquilamente a diciembre, no tenemos ninguna prisa”, aseguró Aperribay en aquella comparecencia durante la presentación de Carlos Soler y Yangel Herrera. Con el mercado invernal a punto de abrirse, la etapa de Sadiq en la Real Sociedad entra en sus últimos compases sin haber cumplido las expectativas que generó su fichaje. Lo que comenzó como una apuesta ambiciosa para mitigar la salida de Alexander Isak acabará como una operación fallida, marcada por la grave lesión, la falta de continuidad y un rendimiento muy por debajo de lo esperado. La Real, obligada a pasar página, busca ya una salida definitiva para un delantero que simboliza uno de los capítulos más frustrantes de su reciente planificación deportiva.
