El día que Aihen Muñoz tocó fondo: “No quería jugar, lo veía como una amenaza. Ir era terrorífico”

Si se pregunta a cualquier canterano por un momento único de su carrera, imborrable, muchos, pese a que su trayectoria deportiva pueda estar jalonada de otros éxitos, nombran el día de su debut con el primer equipo, ese sueño cumplido de jugar los primeros minutos con el conjunto de su vida. Aihen Muñoz (Etxauri, Navarra; 28 años), sin embargo, no puede decir lo mismo. Más que nada porque no se acuerda muy bien de lo ocurrido ese 6 de enero de 2019 con la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. “Es un partido que lo tengo borrado de la mente porque fue muy intenso. Un estadio increíble, contra un gran equipo, el debut... Tengo muchas nubes. Hay momentos que no los pude disfrutar porque no era consciente”, reconoce con pena el protagonista de esta historia. Pero este no es el único capítulo en su ya dilatada carrera deportiva en el que la ansiedad le jugó una mala pasada.

El futbolista de la Real ha presentado en sociedad el libro ‘Cartas de Aihen. Todo lo que aprendí… de mí mismo’, un viaje interior en el que da a conocer quién es la persona que se esconde detrás del futbolista. Se trata de un libro de cartas que comenzó a escribir sobre sus miedos, precisamente, en los prolegómenos del partido ante el Real Madrid de ese 6 de enero de 2019. “Estaba cagadísimo. No sé si quería jugar... Le dije, primero, que escribiera una carta a los Reyes Magos y luego una para sí mismo…”, rememora Imanol Ibarrondo, técnico realista y alguien que ha acompañado a Aihen durante todo ese proceso.

Aihen Muñoz, en la presentación de su libro. Cedida por la Real Sociedad

“Me desnudo completamente”, reconoce el autor. “Después de dos años de pelea, porque me daba mucha vergüenza compartir esto y mostrarme tan vulnerable, me dije: ‘Pase lo que pase hay que sacarlo, que la gente lo va a leer a gusto, va a aprender y va a ver una parte del fútbol que muchas veces no se ve’. Es una manera de ayudarme y ayudar a los demás”, sostiene el jugador, cuyo momento más crítico lo vivió en la previa de un partido de Copa que enfrentaba a la Real Sociedad contra el Becerril. “Lo veía como una amenaza. Ir era terrorífico. Me daba mucho vértigo”, asegura.

“El día anterior me fui a llorar a casa de Gabi y Marta, que son los padres de Alex Sola (ex de la Real Sociedad). Y ahí lloré y les dije que no quería jugar, que no quería exponerme a ese partido contra un equipo de unas cuantas categorías menos. Y ahí dije que esto no podía seguir así: ‘O te vas de aquí y te dedicas a otra cosa o empiezas a cambiar tu perspectiva de cómo ver el fútbol’. No esperaba un mensaje de ellos, lo que quería era soltar, porque yo hasta ese momento no había soltado, tenía miedo a decirle a la gente que no estaba disfrutando del fútbol”, reconoce con tristeza. “Pensaba: ‘Joder, he cumplido el sueño de ser futbolista, se supone que tienes todo lo que te han vendido y a pesar de todo no lo estás disfrutando’. Yo tenía la sensación de que me iban a tratar como un loco y que no me iban a hacer caso, pero la gente que te quiere está para ayudarte”, agradece.

Aihen echa la vista atrás y se asusta de la evolución personal que ha tenido. “Me veo una persona totalmente diferente, mucho más madura. Gracias a las cartas, gracias a escribir, aprendí mucho más rápido y a saber que un tren de alta velocidad me podía arrollar. Al final, supe mantener la calma en medio de la tormenta, a saber gestionar la incertidumbre en el fútbol porque esto, muchas veces, es un caos”, se alegra Muñoz, que continúa escribiendo “mucho” para, por ejemplo, darle la vuelta a la actual situación. “Escribir me está ayudando a poder enfrentar esto y hacerlo con la máxima fuerza posible. Muchas veces hablo de mí, pero también del grupo, de cómo debemos enfrentar esto. Escribirlo y llevarlo al papel me ayuda a llegar al entrenamiento y a transmitirlo con los compañeros”, explica.

En el acto de presentación del libro, Aihen estuvo arropado de sus seres más queridos, también de buena parte de los integrantes de la plantilla de la Real y de Sergio Francisco y Josu Rivas, entrenadores recientemente destituidos. El de Etxauri ha querido romper una lanza en favor del ya extécnico de la Real Sociedad. “Esto es la elite y los resultados mandan. Sergio ha hecho muy buen trabajo, pero los resultados no dicen eso. Los de dentro sabemos que lo ha hecho muy bien, pero, a veces, hay que tomar decisiones. Es una pena porque le queremos mogollón. Lo ha dado todo”, lamenta el futbolista, que no sabe muy bien explicar qué es lo que ha fallado para que la Real esté en esta situación. “Muchas veces es cuestión de pequeños detalles, cuestión de energía porque el equipo lo está dando todo, pero esa energía, esos miedos, hay que aprender a gestionarlos y ahora nos está costando”, esgrime.

Lo que sí tiene claro es la fórmula para salir a flote. “Tenemos que salir entre todos. Cada día hay que intentar hacer lo que depende de cada uno. Hablar mucho entre nosotros, apoyamos, ser una piña dentro y, sobre todo, generar toda la confianza para que el fin de semana, la gente salga lo más suelta posible y que vayamos a por los tres puntos con esa energía, dejando de lado esos miedos que suelen surgir en estas situaciones”, aconseja.