Jon Ansotegi, técnico interino de la Real Sociedad: “No me he puesto a pensar en si es un marrón o una oportunidad”

“No me he parado a pensar si es bueno o malo o si es una oportunidad o un marrón. Solo en que hay que ganar. Ahora me toca durante seis días estar en el primer equipo y lo voy a hacer con la máxima ilusión y energía posibles”, ha reconocido el nuevo entrenador de la Real Sociedad en su primera comparecencia ante los medios tras el despido de Sergio Francisco. Como es normal, cuando fue nombrado este pasado verano como técnico del filial blanquiazul, ni se le pasaba por la cabeza que, pocos meses después, iba a tomar las riendas de los mayores. Pero tampoco es algo que le haya sorprendido. “Ya sabéis cómo es el fútbol y pasan estas cosas. Hay que tomarlo como viene y hacerlo lo mejor posible”, sostiene el de Berriatua.

Él ya sabe lo que es vivir situaciones difíciles vistiendo la elástica blanquiazul. Le tocó sufrir el descenso a Segunda División en aquella tormentosa temporada 2006-07. Pero también saboreó las mieles del éxito con el ascenso en la 09-10 y la clasificación para la Champions League de la mano de Philippe Montanier. Big Johnny, como así le llamaba cariñosamente David Moyes, es alguien muy importante en la historia de la Real Sociedad y así lo acreditan los 226 partidos que llegó a jugar tras pasar casi 13 años en el club. Era un alto, de los de toda la vida, poderoso en el juego aéreo y que marcó 11 goles. Tras su salida del club y poner el punto final a su carrera en el Mallorca, el de Berriatua volvió al club para vivir la época dorada de Imanol Alguacil como tercer entrenador de la primera plantilla.

Es consciente de que “cuando una dinámica no es buena, la gente no está en su mejor punto de confianza. Lo que hay que conseguir es eso, que cada jugador recupere ese nivel que tiene. El reto es ese, intentar con cada uno de ellos que vayan recuperando confianza”, asume Ansotegi, conocedor de la exigencia que tiene un puesto como el suyo: “Esto es rendimiento puro. He estado durante muchos años en Primera, Europa y la Copa y esto no es nuevo para mí. Aquí lo importante es ganar y todos los análisis se hacen a raíz del resultado. Y eso lo asumo. No es nuevo para mí”, advierte.

Mensajes de ánimo

“El sábado, después del partido en A Coruña, mucha gente me escribió, felicitándome por el partido. El domingo por la mañana tuve otra bonita ronda de responder wasaps. Hay mucha gente que se alegra de que te den esta oportunidad.

Es algo normal y que, de verdad, agradezco”, ha asegurado un Ansotegi para quien, por la rapidez en la que se han desarrollado los acontecimientos, no ha tenido mucho tiempo todavía para hablar con sus nuevos pupilos. “Quiero que los jugadores se sientan libres y que, desde el entrenamiento, saquen lo que tienen y, así, recuperar su mejor versión”, explica. En este sentido, entiende que “alguno sí que puede dar algo más de rendimiento”, ha querido dejar claro. Eso sí, consumado el adiós de Sergio Francisco, ha visto buena predisposición en los jugadores. “La despedida de Sergio nos afectó. No puedes hacer una línea y, de ahí en adelante, como si no hubiera pasado nada. Somos personas. Pero eso no les quitó las ganas de trabajar”, agradece.

Han pasado nueve años desde que Ángel Oyarzun, vicepresidente de la Real Sociedad, unas emotivas palabras a Jon Ansotegi en una rueda de prensa que sirvió de despedida del por entonces central blanquiazul. “Estamos aquí para despedir a un jugador que aporta muchas cosas dentro y fuera del vestuario. Han sido trece años y más de 200 partidos oficiales en la Real. No nos gustaría decirle adiós, sino hasta luego, porque pensamos que en la estructura de la Real seguro que tiene un sitio por el ejemplo que nos ha dado de honradez, profesionalidad y esfuerzo”. El de Berriatua ahora se hace cargo del primer equipo blanquiazul en uno de los peores momentos en la historia reciente de la entidad que preside Jokin Aperribay.