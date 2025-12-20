La Real Sociedad ya tiene nuevo entrenador: Pellegrino Matarazzo

La Real Sociedad ya tiene nuevo entrenador y este no es otro que Pellegrino Matarazzo, nacido en Nueva Jersey (EE UU) hace 48 años, pero que ha desarrollado casi toda su carrera en los banquillos en la Bundesliga alemana. Tras el despido de Sergio Francisco, la dirección deportiva buscaba un entrenador que enderezara el rumbo de una nave, la blanquiazul, que estaba completamente a la deriva, coqueteando, incluso, con los puestos de descenso. Este sábado, frente al Levante, ha dejado escapar otros dos valiosos puntos de la manera más dolorosa posible con un gol encajado de penalti en el tiempo de descuento. “Nos vamos un poco con cara de tontos. La valoración del resultado es mala porque queríamos ganar y no lo hemos conseguido”, ha asegurado Ion Ansotegi, entrenador interino de la Real el otro día en Copa y hoy frente al Levante, tras el choque jugado en el Ciutat de Valencia.

El de Berriatua, así las cosas, volverá a coger las riendas del Sanse después de este breve paso por el primer equipo tras el cese de Sergio Francisco. Su lugar al frente de la Real Sociedad lo ocupará el mencionado Pellegrino Matarazzo. El estadounidense no ha sido el único nombre que ha sondeado la Real Sociedad en este corto espacio de tiempo. De hecho, según ha podido saber EL PAÍS, la entidad blanquiazul contactó con el entorno de Mauricio Pellegrino, actual entrenador de Lanús, para saber la disposición del argentino sobre un posible regreso a una Liga como la española que conoce a la perfección tras su paso por los banquillos de Valencia. Alavés, Leganés o Cádiz. Pero finalmente la elección ha sido la de Pellegrino Matarazzo.

Matarazzo fue un futbolista de perfil discreto cuya carrera se desarrolló principalmente en Italia y Alemania. Fue en el fútbol alemán donde dio sus primeros pasos como entrenador, tras formarse durante varios años en la academia del Núremberg. En 2015 inició su etapa académica en la Escuela Superior de Deportes de Alemania, donde coincidió, entre otros, con Julian Nagelsmann, con quien incluso compartió alojamiento. Por su metodología y trayectoria, se le coloca dentro de la misma corriente que el actual seleccionador alemán.

Posteriormente, Matarazzo pasó a formar parte del cuerpo técnico de Nagelsmann en el Hoffenheim, ejerciendo como su asistente. En diciembre de 2019, Sven Mislintat apostó por él para dirigir al primer equipo del VfB Stuttgart, etapa en la que dejó una impresión positiva pese a que su ciclo terminó con su destitución en octubre de 2022. En febrero de 2023 regresó al Hoffenheim para hacerse cargo del primer equipo, encontrándose con una situación deportiva delicada. A pesar del respaldo público de sus jugadores, fue cesado en noviembre de 2024.

También nuevo entrenador para el Levante: Luis Castro

Casi a la vez que la Real Sociedad anunció la llegada de Pellegrino Matarazzo, el Levante hizo lo propio con su banquillo, haciendo oficial la llegada de Luis Castro. El técnico portugués, al igual que el nuevo míster de la Real, también firma hasta 2027. Castro llega procedente del FC Nantes, tras dirigir anteriormente al USL Dunkerque y desarrollar parte de su carrera en la cantera del Benfica.