Pellegrino Matarazzo, nuevo entrenador de la Real Sociedad: “Sé lo que hay que hacer”

El nuevo entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, se mostró ambicioso durante su presentación como sustituto de Sergio Francisco al frente del banquillo donostiarra. “No estaría aquí si no supiera afrontar lo que es un reto, y así lo acepto. Es una oportunidad de conseguir el éxito. Sé dónde estoy. Todo lo que he hecho es para llegar aquí. Es lo que soy yo. Ya me conoceréis mejor. Estoy preparado para esta tarea”, enfatizó un técnico que llega con el cartel de fútbol ofensivo.

Las palabras de elogio hacia su nuevo equipo fueron una constante durante el acto. “Es un gran honor. Desde el primer momento, sentí una conexión muy clara con este club por sus valores y la pasión con la que se vive el fútbol. Llego con mucho respeto por el trabajo hecho y por lo que podemos hacer juntos. Estoy muy feliz de empezar este camino”, aseguró el ex del Stuttgart y del Hoffenheim, que aterriza con las ideas muy claras. “Ha llegado la hora de ganar partidos”, reclamó.

Su conocimiento de la plantilla, aseguró, es absoluta. “Conozco el equipo muy bien, no solo esta temporada. Vi muchos partidos de la pasada. Conozco el potencial de la plantilla, pero ha llegado la hora de trabajar. Tenemos que defender mejor. Tenemos que crear claridad en la manera de jugar y ese es mi trabajo”, sostiene alguien para quien es fundamental “cambiar el comportamiento en el campo”. Sabe que no solo le va a tocar trabajar el tema futbolístico, sino también el mental. “No puedes pensar en una cosa sin la otra. Todo está conectado. Este equipo no está acostumbrado a estar en esta situación, pero yo ya he estado ahí antes. Sé lo que hay que hacer”, advirtió.

No quiso hablar de ningún futbolista a título individual, ni tampoco de posibles incorporaciones. Se limitó a señalar que ha visto talento. “Estoy capacitado para trabajar con cada uno de los jugadores y sacar lo mejor de ellos”, aseguró Pellegrino Matarazzo, que llega a la Real Sociedad con dos ayudantes: Ömer Toprak y John Maisano. Por su enfoque “holístico y muy intenso”, precisó que no va a darle al jugador demasiada información de golpe. “Hay que priorizar las cosas. Si les llenas la cabeza de cosas de fútbol, no lo tendrán claro ni lo sentirán en su corazón. Tengo un plan, que no lo voy a revelar. Lo tienen que escuchar primero los jugadores y luego crear cómo queremos jugar al fútbol”.

Aperribay: “Matarazzo es un valor seguro”

Pellegrino Matarazzo estuvo acompañado por Jokin Aperribay y Erik Bretos. El presidente realista considera que la contratación del estadounidense es “un valor seguro”. Los primeros contactos comenzaron en octubre. “Desde el primer momento sentimos que teníamos muchas cosas en común, que tenía ilusión de unirse a nuestro proyecto. En el momento en el que tomamos la dolorosa decisión de sustituir a Sergio, sentimos que Pellegrino era nuestro entrenador”, aclaró Erik Bretos, que entonó el mea culpa: “No podemos estar contentos. Tenemos que mejorar. El primero, yo”, subrayó.

Aperribay salió también al paso de las críticas por la falta de liderazgo en el plantel. “Hay muchos jugadores formados en casa y también de fuera que muestran muchísimo liderazgo. Y no solo me refiero a Oyarzabal. También están Zubeldia, Oskarsson, incluso jóvenes como Barrenetxea. Los jugadores tienen mucho liderazgo. Otra cosa es que no están saliendo las cosas. Que no estamos haciendo las cosas bien, es obvio, pero los jugadores no se esconden de nada”, sentenció. En este sentido, apuntó que los futbolistas le transmiten “muchas ganas” de revertir la situación. “Son conscientes de que debemos mejorar de forma individual y colectiva. Tenemos que encontrar el camino. Ojalá sea cuanto antes”. Eso sí, no descartó reforzar al equipo en el mercado de invierno: “Más que reforzar, hay que ser ambiciosos con el rendimiento. Si eso lleva a reforzar, lo haremos. Desde el punto de vista de la ambición, tomaremos las medidas necesarias”, concluyó.