Fútbol
LA LIGA

Héctor Fort, el futbolista del Elche que se lesionó al celebrar el gol con el que su equipo inició la goleada al Rayo

El lateral, de 19 años y cedido por el Barcelona, logró este domingo su primer gol en Primera

Agencias
El lateral del Elche Héctor Fort tuvo que ser sustituido tras marcar el primer gol del partido entre el equipo ilicitano y el Rayo Vallecano, en el minuto 6, al lesionarse en un brazo tras resbalar cuando se disponía a celebrar el tanto.

Elche ELC
4
Hector Fort 5', Federico Redondo 48', Álvaro Rodríguez 66', Germán Valera 69', Martim Carvalho Neto 90'
Rayo RAY
0
Finalizado

El jugador cedido por el Barcelona, que logró su primer gol en liga con el Elche, anotó el tanto tras una brillante acción personal en la que, tras driblar a dos rivales, envió el balón a la red.

Fort salió corriendo para celebrar su diana, pero resbaló en el césped y cayó en mala posición: el hombro izquierdo del futbolista absorbió todo el impacto y este se lesionó. La caída y el dolor del jugador enfriaron la celebración del equipo ilicitano y Fort, que tuvo que abandonar el campo para dejar su lugar a Neto, fue despedido por los aficionados con una gran ovación y cánticos con su nombre. El tanto del canterano azulgrana sirvió para abrir la goleada de su equipo al Rayo: 0-4.

