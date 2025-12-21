El Betis se pega un festín ante un Getafe desconocido
Los béticos se gustan y golean con dos tantos de un gran Ruibal, Fornals y el Cucho
El Betis cuajó el mejor partido de la temporada para golear a un Getafe desconocido, que dio muchas facilidades y no tuvo ningún plan ante el equipo sevillano, en especial después del primer gol, obra de Aitor Ruibal. Fue precisamente este futbolista el que destapó un partido muy bueno de los verdiblancos. Ruibal marcó los dos primeros tantos del Betis y fue decisivo en el cuarto, con un disparo que repelió Soria para que el Cucho marcara. Los andaluces volvieron a la senda del triunfo tras dos tropiezos en la Liga. Con la ausencia de futbolistas como Isco, Amrabat o Abde, el triunfo del Betis tuvo mucho mérito y llenó de dudas a un Getafe que llegó tocado después de su eliminación en la Copa frente al Burgos.
Casi todo le salió bien al Betis en un primer tiempo muy aseado de los andaluces. El cuadro bético llegaba algo necesitado al duelo frente al Getafe. Fuerte en la Liga Europa y en la Copa, el Betis ansiaba el triunfo en la Liga. Y el factor diferencial que encontró Manuel Pellegrini fue la alineación de Ruibal. Objeto de un comentario homófobo en Vallecas, el técnico le dio la titularidad al catalán, que respondió con una excelente actuación. No solo por su golazo de cabeza, que demostró su condición de delantero, posición en la que inició su carrera, sino también por su velocidad y entrega, que contagió a sus compañeros.
Ruibal anotó de excelente remate el gran centro de Antony y el gol le partió los esquemas al Getafe, construido con una defensa de tres centrales, sin salida clara del balón y al que le costaba muchísimo llegar al área del Betis. Sufría el Getafe con el marcador en contra y el Betis dominaba, buscando el segundo tanto. Había avisado antes con un buen disparo de Fornals resuelto por Soria y otro remate algo menos modélico del Cucho, que desaprovechó un formidable centro de Ortiz. Luego, el Betis insistió con nuevos remates del propio Ruibal y Fornals. El Getafe fue incapaz de tirar entre los tres palos de Valles. Lo mejor para el conjunto madrileño es que el 1-0 le seguía dando opciones de hacer algo en Sevilla.
El Getafe se vino abajo de manera incomprensible en el tramo inicial de la segunda mitad. Las facilidades ofrecidas por los madrileños se acrecentaron y el Betis encontró enormes vías de penetración. Las aprovecharon muy bien jugadores como Antony o Fornals, que descosieron al Getafe. Llegaron los tantos de Ruibal, Fornals y el Cucho. Y pudo llegar un quinto si el VAR no anula el tanto de Fornals por un milimétrico fuera de juego del Cucho en el inicio de la jugada. Las revisiones del VAR se hicieron eternas. También para conceder un penalti a Getafe sobre Djené que fue fuera del área. Lo lanzó Borja Mayoral fuera y Valles puedo mantener su puerta a cero. No fue la noche del Getafe y sí la de un Betis que homenajeó a Sergio Canales en la previa, vibró con su afición, entregada con el equipo, y se llevó una victoria más que merecida que le consolida en la zona europea de la clasificación. t
“Pedir perdón por la imagen, es una ruina todo. Hemos dejado de competir. Muy pocas veces he visto al equipo tan descompuesto desde que estoy aquí. La imagen ha sido lamentable. Nos han superado en todo. Es un toque importante para todos”, afirmó David Soria, el portero del Getafe.
“Nos hemos debilitado paulatinamente. La diferencia es abismal con el Betis, no podemos competir con ellos. Empezamos bien, pero la temporada va avanzando y los equipos tienen mucho nivel. El Betis tiene una plantilla increíble y todos los clubes han ido mejorando y nosotros, todo lo contrario. Debemos tomar decisiones porque si no habrá consecuencias importantes. Nos faltan muchas cosas. Un gol en seis partidos, muchas derrotas...”, afirmó José Bordalás a la conclusión del encuentro. El entrenador del Getafe estaba bastante complicado.
