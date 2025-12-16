“Ale, homófobo”: Ruibal responde en Vallecas a un aficcionado que le pide que se pinte las uñas
Ya en 2023, él y su compañero del Betis en aquel momento, Borja Iglesias, denunciaron ataques homófobos por llevar bolso
Aitor Ruibal, defensa y capitán del Real Betis, fue el encargado de hablar a los medios tras empatar este lunes en el Estadio de Vallecas ante el Rayo. En medio de sus declaraciones a Movistar se vio obligado a responder a un grito de un aficionado desde la grada que le pedía que se pintase las uñas al tiempo que le llamaba “maricón”. El futbolista no dudó en interrumpir su discurso y reaccionar: “Ale, homófobo”. Y seguía con la entrevista: “Da igual, esto me pasa en todos los partidos, así que no pasa nada. No hay que hacer bola”.
"Ale, homófobo..."— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 15, 2025
🗣️ La respuesta de Aitor Ruibal tras un grito desde la grada de Vallecas. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/TSG5fs9CwS
Ya en 2023, él y su compañero del Betis en aquel momento, Borja Iglesias, denunciaron ataques homófobos por llevar bolso. Los dos jugadores del Betis lucieron ese atuendo en la boda de un componente del cuerpo técnico del equipo andaluz. “Tras los intentos frustrados por parte de una minoría ruidosa de ridiculizar a mi compañero Borja Iglesias y a mí, en referencia a nuestra vestimenta, así como a su supuesta vinculación con nuestra orientación sexual, solamente quiero subrayar la importancia de mantener el respeto hacia cualquier persona, con independencia de su orientación sexual o de cualquier índole. Condeno la homofobia que, evidentemente, sigue existiendo en mayor o menor medida y luchar por su erradicación”, afirmó el propio Ruibal en sus redes sociales.
En declaraciones a EL PAÍS, Ruibal reconoció el pasado mes de marzo la influencia que habían ejercido en su posicionamiento otros jugadores como Borja Iglesias y Héctor Bellerín. “Borja y Héctor han sido claves para que abriese los ojos en muchos aspectos. Antes era una persona muy diferente. Muchas veces tienes opiniones que te callas por el miedo al odio o porque se te piten”. En el reportaje Aitor Ruibal también habló de los insultos homófobos que había recibido a lo largo de su carrera: “Es, con el racismo, una de las grandes causas pendientes. Como para que paren el partido y nos vayamos. Igual no es mayoritario, pero hace daño y debería cambiar”.
Más allá de la polémica, este lunes el Betis empató en Vallecas con el Rayo (0-0) y sumó un punto que le permite asentarse en la sexta plaza que da acceso a competición europea. Sobre el resultado, Ruibal insistió en que “sacar un punto fuera siempre es positivo” y más en un estadio “jodido como Vallecas”. “Sacar un punto fuera siempre es positivo. Veníamos de perder en casa, queríamos los tres para recuperarnos porque no queremos desengancharnos de arriba, y la sensación es que hemos hecho un buen partido defensivamente. Vallecas es un campo jodido, pero estamos contentos por cómo hemos competido”, insistió Ruibal al término del partido.
