La Federación designa a Castellón de la Plana como sede de la Supercopa de España Iberdrola 2026
El Estadio Skyfi Castalia acogerá tanto las semifinales como la gran final del torneo del 20 al 24 de enero
La Supercopa de España Iberdrola ya tiene escenario para la edición del 2026. Tras haber cerrado la Real Federación Española de Fútbol el acuerdo de colaboración con la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana y el CD Castellón, el Estadio Skyfi Castalia albergará uno de los torneos con más solera del fútbol femenino en España, según ha informado la propia Federación.
La casa en la que los Orelluts disputan sus partidos como local en la Segunda División, con capacidad para más de 15.000 espectadores, cogerá así el relevo del Estadio de Butarque, sede de las últimas dos ediciones.
🔴 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La @rfef designa 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗮 como sede de la Supercopa de España @iberdrola 2026— RFEF (@rfef) December 16, 2025
🏟 El Skyfi Castalia acogerá tanto las semifinales como la gran final del torneo del 𝟮𝟬 𝗮𝗹 𝟮𝟰 𝗱𝗲 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗼
📺 @rtve emitirá en directo los… pic.twitter.com/NmMg6euCzy
La primera semifinal, que medirá a Real Madrid CF y el Atlético de Madrid, tendrá lugar el martes 20 de enero a las 19:00 horas. La segunda, prevista para el miércoles 21 a la misma hora, enfrentará al Barcelona y al Athletic Club. El sábado 24, también a partir de las 19:00 horas, se jugará la final de esta Supercopa femenina.
Los tres encuentros podrán seguirse en directo en RTVE. Castalia ya sabe lo que significa ser sede de competiciones de fútbol de la RFEF, pues ha albergado varios partidos de la selección española. El último precedente tuvo lugar el pasado 14 de octubre entre las selecciones de España y Finlandia Sub 21.
