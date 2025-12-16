Premios The Best FIFA 2025, horario de la gala y favoritos: Lamine Yamal, Aitana Bonmatí o Mbappé

Mbappé y Lamine Yamal, nominados a los Premios The Best de la FIFA, en la pasada final de la Copa del Rey.

Este martes se conocen los ganadores en Doha (Qatar), donde se conocerá al mejor jugador y jugadora que aspira al trofeo

Doha se convierte esta noche en el epicentro del fútbol mundial. Las estrellas de fútbol más brillantes del planeta se reúnen para celebrar la excelencia dentro y fuera del campo. Los Premios The Best 2025 reconocen el talento, el esfuerzo y la pasión que marcaron el último año futbolístico. Con emoción, glamour y expectación, el mundo del deporte fija su mirada en Qatar.

Una gala donde solo los mejores hacen honor a su nombre en un acto especial, y en vísperas de una cena que reunirá a 800 invitados, incluido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, miembros del Consejo de la FIFA, FIFA Legends, representantes de federaciones miembro de todo el mundo y otros representantes locales y regionales, además de otras personalidades del mundo del fútbol. Será antes de la disputa de la Copa Intercontinental de la FIFA Qatar 2025, que jugarán el PSG y el Flamengo en el Estadio Áhmad bin Ali, cuando se anunciarán los mejores jugadores y entrenadores de 2025.

Nominados al premio The Best masculino

Entre los nominados al premio The Best masculino destacan los jugadores del Barcelona Lamine Yamal, Pedri y Rapinha; el madridista Kylian Mbappé o los futbolistas del actual campeón de Europa, el PSG, Vitinha, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, y Achraf Hakimi, mejor jugador de África en 2025, entre otros jugadores. Dembélé es el principal favorito para hacerse con el premio.

Nominadas al premio The Best femenino

En la categoría femenina están nominadas las futbolistas del Barcelona Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Ewa Pajor, Clàudia Pina, Alexia Putellas o la española Mariona Caldentey, campeona de Europa con el Arsenal.

Premios The Best FIFA: mejor entrenador 2025

También se entregará el premio al mejor entrenador de 2025, al que optan los siguientes técnicos: Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (París Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

Categorías de los Premios The Best FIFA

Los más de 16 millones de votos de los aficionados han sido fundamentales para elegir a los ganadores de las distintas categorías, que incluyen los premios The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Jugador de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best a la Guardameta de la FIFA y The Best al Guardameta de la FIFA. Los ganadores se han decidido por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa. Los aficionados han votado, además, en las categorías The Best, al once femenino de la FIFA y The Best al once masculino de la FIFA.

Premios The Best FIFA 2025: horario de la gala

Los ganadores de los premios The Best FIFA Football Awards 2025 se darán a conocer este martes 16 de diciembre de 2025 a las 20:00 horas (hora peninsular española).