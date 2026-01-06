Los Reyes y la princesa Leonor presiden la Pascua Militar en el Palacio Real con la ausencia de Pedro Sánchez
El presidente acudirá en París a la reunión de la Coalición de Voluntarios con Ucrania, a la que por primera vez se desplazan todos los miembros
Los Reyes y la princesa Leonor presiden un año más, este 6 de enero, la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real, un solemne acto castrense que reúne a la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil.
En esta ocasión no asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al haber convocado París una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, pero sí estarán los ministros de Defensa, Margarita Robles, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La ceremonia ha comenzado a medio día con la interpretación del himno nacional en la plaza de la Armería y después los invitados han pasado al salón del Trono para escuchar los discursos del rey y de la titular de Defensa.
En este acto, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, se hace balance del pasado ejercicio y se marcan las líneas de acción del nuevo curso, dando inicio al año militar.
Será la tercera ocasión en la que asista la princesa Leonor y lo hará con el uniforme de gala del Ejército del Aire, ya que está cumpliendo la última etapa de su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia).
Sánchez se ausentará de la Pascua Militar este martes, por lo que serán la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quienes acompañen a los Reyes en este día. Se trata de la primera ausencia de Sánchez en esta cita castrense desde que es presidente del Gobierno.
El jefe del Ejecutivo viajará a París para asistir a las 14.00 horas a la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, en la que también participará el presidente ucranio, Volodímir Zelenski.
