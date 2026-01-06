Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
CASA REAL

Los Reyes y la princesa Leonor presiden la Pascua Militar en el Palacio Real con la ausencia de Pedro Sánchez

El presidente acudirá en París a la reunión de la Coalición de Voluntarios con Ucrania, a la que por primera vez se desplazan todos los miembros

La Princesa, los Reyes, la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante la Pascua Militar, en el Palacio Real.
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Los Reyes y la princesa Leonor presiden un año más, este 6 de enero, la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real, un solemne acto castrense que reúne a la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil.

En esta ocasión no asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al haber convocado París una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, pero sí estarán los ministros de Defensa, Margarita Robles, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La ceremonia ha comenzado a medio día con la interpretación del himno nacional en la plaza de la Armería y después los invitados han pasado al salón del Trono para escuchar los discursos del rey y de la titular de Defensa.

En este acto, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, se hace balance del pasado ejercicio y se marcan las líneas de acción del nuevo curso, dando inicio al año militar.

Será la tercera ocasión en la que asista la princesa Leonor y lo hará con el uniforme de gala del Ejército del Aire, ya que está cumpliendo la última etapa de su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia).

Sánchez se ausentará de la Pascua Militar este martes, por lo que serán la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quienes acompañen a los Reyes en este día. Se trata de la primera ausencia de Sánchez en esta cita castrense desde que es presidente del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo viajará a París para asistir a las 14.00 horas a la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, en la que también participará el presidente ucranio, Volodímir Zelenski.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 5 de enero de 2026
  2. El PP defiende ahora que “hay dudas sobre si se ha infringido el Derecho Internacional” en Venezuela
  3. El abogado que logró la liberación de Julian Assange por el caso Wikileaks representará a Maduro en el juicio por narcoterrorismo en Nueva York
  4. Un juez de 92 años nombrado por Clinton se encargará del juicio a Maduro en Nueva York
  5. Xi Jinping se pronuncia de forma velada sobre Venezuela: “Las prácticas de intimidación hegemónica afectan gravemente al orden internacional”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_