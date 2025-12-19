Ir al contenido
La princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario como parte de su formación en el Ejército del Aire

Según han indicado desde la Casa del Rey, la heredera al trono ha completado el aprendizaje teórico y las sesiones de simulador para pilotar con total seguridad desde la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia

Tras su primer vuelo militar en solitario, la princesa de Asturias señala en su brazo izquierdo el parche que identifica que ha completado la actividad.Foto: CASA S. M. EL REY | Vídeo: EPV
El País Agencias
Madrid -
La princesa de Asturias ha volado en solitario este jueves 18 de diciembre, como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), en la que cumple ya con su cuarto mes de instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio. Según ha informado este viernes el Palacio de la Zarzuela, durante este cuatrimestre Leonor de Borbón ha realizado “una formación intensiva para adquirir los conocimientos aeronáuticos y del modelo de avión en el que se instruye y vuela, el Pilatus PC-21 (E.27), además de atender a otros aspectos que mejoren su conocimiento de la organización y estructura del Ejército del Aire y del Espacio”.

Según han indicado desde la Casa del Rey, para llegar a volar en solitario, la princesa “ha completado la formación teórica y las sesiones de simulador y de vuelo real en Pilatus establecidas para alcanzar las competencias necesarias que le han permitido realizar ‘la suelta’ con seguridad”.

La princesa Leonor ingresó en la Academia General del Aire y del Espacio el pasado 1 de septiembre, como Alférez Alumna, dando inicio a su formación en el Ejército del Aire y del Espacio, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 173/2023, que regula su formación militar en los tres Ejércitos. Ya en su primer día en San Javier, la Princesa visitó el edificio de Fuerzas Aéreas donde los alférez realizan su entrenamiento de vuelo. Allí pudo tomar los mandos en el simulador de vuelo y subirse al avión de enseñanza PC-21 Pilatus, en cuya exposición estática pudo acceder a la cabina y recibir explicaciones técnicas por parte de un comandante instructor.

Entre las actividades de instrucción y adiestramiento realizadas por la princesa en los últimos cuatro meses, ha practicado la de supervivencia en el mar —momento de equiparse con el traje anti-g— y ha participado en el tradicional acto de jura de bandera en la Academia General del Aire y del Espacio en la festividad de la patrona de los aviadores, la Virgen de Loreto, celebrada este mismo mes de diciembre.

Por regla general, los alumnos del Ejército del Aire y del Espacio suelen realizar su primer vuelo junto con un instructor al mes o mes y medio de llegar a la academia, sin que haya plazos fijos para que esto ocurra y solo una vez que el instructor considera que están suficientemente preparados se produce el primer vuelo en solitario. Antes de ello, es necesario recibir formación teórica respecto al aparato, que ha sustituido al C-101 —popularmente conocido como Culopollo—, y luego ponerla en práctica en los simuladores. Primero en el CBT (Computer Based Training), más sencillo y que cuenta con tres pantallas que brindan imágenes de lo que sería el exterior, así como con una réplica de los mandos. Después pasan al FTD (Full-fligh Training Device), un simulador avanzado que replica la cabina del Pilatus y brinda una visión de 180 grados que permite tener una experiencia prácticamente real de lo que supone pilotar uno de estos aparatos. Además, se entrenan con todo el equipo que llevarán a bordo y que pesa unos 7 kilos.

