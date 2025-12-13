Pedri dirige y Raphinha ejecuta en el Barça de Flick

El canario comandó el ataque que el brasileño convirtió para abrir el marcador y luego sentenciarlo con otro tanto. “Cuando hemos creado espacios los hemos aprovechado gracias a la calidad de Pedri y Raphinha”, explicó el técnico alemán

Raphinha y Lamine Yamal aprovechaban un momento de pausa para charlar. El marcador estaba atascado. A pesar de que Hansi Flick ya tenía a sus delanteros en plena forma, sobre todo a Raphinha, al que el equipo había echado en falta durante su lesión, no lograba encontrar portería durante la primera parte. Tampoco a pesar del buen juego y de tener el dominio asegurado —80% de posesión—. Faltaba acierto, faltaba el gol: 13 remates al llegar al descanso, solo tres entre los tres palos. “Sabíamos que iba a ser un partido muy cerrado. Nos ha faltado ritmo en la circulación. Cuando se complica el tema, balón a Pedri y te lo soluciona todo”, explicó Eric García, que completó otro gran partido como mediocentro. Esa frustración, pero no desesperación, se vio en los gestos y caras de los jugadores, que se marcharon serios al túnel de vestuarios. En la segunda parte, salieron a solucionarlo. Allí apareció Pedri, el temporizador del equipo, que dirigió el ataque, y Raphinha, capitán y líder anímico, que anotó el primero. Y también el segundo.

“Osasuna ha defendido muy atrás y no hemos encontrado estos espacios. Pero cuando los hemos creado, los hemos aprovechado gracias a la calidad de Pedri y Raphinha”, contó Hansi Flick en rueda de prensa. Cuando el brasileño salió del campo, Flick lo abrazó efusivamente. “Es importante para mí que haya marcado estos dos goles. También lo es para él, para dar el siguiente paso. Es un elemento muy importante en el equipo”, añadió el alemán sobre el delantero.

Ante Osasuna, jugó por dentro, abandonando su extremo izquierdo. Para el alemán, Raphinha es uno de sus jugadores elementales. Una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho a finales de septiembre, con recaída incluida, le apartó del terreno de juego durante 58 días. “Busco dar lo mejor, a nivel ofensivo y defensivo. Soy el pesado del equipo, estoy muy encima de los chicos”, confesó antes del encuentro ante el Chelsea. En los cinco partidos tras su regreso había marcado un gol, ante el Atlético de Madrid, y había repartido una asistencia ante el Alavés.

Cuando el equipo sufría la ausencia de Raphinha, o la de Lamine Yamal, Marcus Rashford apareció para sumar goles y asistencias. El delantero inglés, que llegó cedido del Manchester United tras unos años perdido, sumó pronto al equipo, pero terminó desapareciendo cuando el brasileño se recuperó. Ante el Eintracht de Frankfurt, su entrada cambió el partido y dio la asistencia del empate. “Si está en el banquillo es que hemos sacado un gran equipo. Tiene una gran actitud y está en su mejor momento. Yo hablo con los jugadores y me dijo que no preocupara, que lo importante es el equipo. Esta es la actitud. Estoy muy contento de que esté aquí”, explicó Flick sobre el delantero inglés en la previa ante Osasuna. Le valió la titularidad, y su desempeño, sobre todo con la precisión de sus centros, le dio la razón a la decisión del técnico.

Con la victoria, el Barcelona afianza el liderato, y se aleja siete puntos del Real Madrid, con un partido por disputar. “Xabi quédate”, cantó el Camp Nou, estadio en el que el equipo azulgrana ha ganado todos los partidos. “Lo más importante son los tres puntos”, apuntó Flick. “No pienso mucho en los otros equipos. No quiero hablar de los rivales. Quiero ir a Villarreal y ganar. El camino es largo”, añadió. El Barça deja su estadio antes del parón Navideño, pero tiene un gran objetivo pendiente: vencer al Villarreal el fin de semana que viene.