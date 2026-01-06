Sorteo de la Lotería del Niño: cómo, dónde y cuándo cobrar los premios
El sorteo Extraordinario de Loterías y Apuestas del Estado se celebra este 6 de enero y reparte un total de 770 millones de euros en premios
Este martes 6 de enero Loterías y Apuestas del Estado vuelve a repartir millones de euros en premios con uno de sus sorteos Extraordinarios. Tras el sorteo de Lotería de Navidad, que se celebraba el pasado 22 de diciembre, ahora es el momento del sorteo del Niño, que reparte en total 770 millones de euros en premios y que se lleva a cabo mediante un sistema de bombos múltiples.
En total, se reparten 37.920 premios y se emiten 55 series de 100.000 billetes cada una, divididos en décimos de 20 euros.
Entre los numerosos premios de este sorteo, que cuenta con premios para las aproximaciones, terminaciones y reintegros, destacan los tres primeros, que están premiados con 200.000 euros el primero, 75.000 para el segundo y 25.000 para el tercero.
Plazo para cobrar
Los afortunados que cuenten con un décimo premiado con la Lotería del Niño cuentan con tres meses de plazo a partir del mismo día del sorteo para poder cobrar sus premios, según la normativa de SELAE.
Para poder adquirir esas cantidades premiadas es fundamental presentar el décimo o resguardo premiado.
Lugares para cobrar los premios
Los décimos premiados en el sorteo del Niño se podrán cobrar en diferentes modalidades en función de las cantidades premiadas. Para los décimos físicos, si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías y en metálico o a través de Bizum.
En cuanto a los premios de importe igual o superior a los 2.000 euros, se podrán cobrar en entidades bancarias autorizadas por SELAE, como BBVA o CaixaBank, presentando DNI y décimo.
Los décimos de Lotería del Niño adquiridos a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado se cobrarán mediante transferencia bancaria a la cuenta del jugador.
Cobrar un décimo roto
Para poder cobrar la cantidad premiada de un décimo que esté roto o en mal estado será necesario presentar una prueba gráfica y fotográfica del mismo como verificación en una administración oficial.
Si no es posible aportar ninguna prueba visual, se deberá acudir a una administración oficial y completar un formulario especial para poder comprobar la autenticidad del cupón.
Cobrar un décimo compartido
Para cobrar un décimo compartido de un premio mayor (igual o superior a 2.000 euros) en la Lotería del Niño, todos los titulares deben presentarse en una de las entidades financieras autorizadas con su documento de identidad original en vigor.
Si el grupo es numeroso, se puede designar la figura de un representante mediante un poder notarial público que asista en nombre de los participantes.
Retenciones fiscales: Cuánto se queda Hacienda
Los premios del sorteo de Lotería del Niño que sean inferiores a los 40.000 euros quedan exentos de impuestos, mientras aquellos premios que superen esta cantidad tendrán una retención del 20%, según normativa de SELAE.
