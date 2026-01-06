Lista oficial de premios de la Lotería del Niño 2026: consulte sus décimos
Descargue y revise el listado oficial con todos los números premiados en el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño en PDF
El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, que se ha celebrado este martes 6 de enero, día de Reyes, en el salón de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, ha repartido un total de 770 millones de euros repartidos en 37.920 números premiados.
Entre los premios más importantes están el primer premio que reparte 200.000 euros por décimo, un segundo premio que otorga 75.000 euros por décimo premiado y el tercer premio que reparte 25.000 entre sus agraciados.
Además, este sorteo Extraordinario de SELAE cuenta con numerosos premios adicionales entre los que destacan las extracciones, aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros. En total, ofrece mayor probabilidad de ser premiado que el sorteo de la Lotería de Navidad, aunque la cantidad premiada general sea menor en este caso.
Compruebe los números agraciados con los premios del sorteo de la Lotería del Niño 2026 en la lista oficial que le ofrece EL PAÍS. Si no puede ver el listado oficial de los premios de la Lotería de Navidad, pinche aquí.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Trump asegura que si pierde las elecciones de mitad de mandato “buscarán una excusa” para destituirle
Bonoloto: comprobar sorteo del martes 6 de enero
Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del martes 6 de enero
El Gobierno de Boric remueve a la embajadora en Nueva Zelanda tras su llamado a la autodeterminación de Rapa Nui
Lo más visto
- Lotería del Niño de 2026 | El primer premio es para el 06703
- El abogado que logró la liberación de Julian Assange por el caso Wikileaks representará a Maduro en el juicio por narcoterrorismo en Nueva York
- Xi Jinping se pronuncia de forma velada sobre Venezuela: “Las prácticas de intimidación hegemónica afectan gravemente al orden internacional”
- Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Sánchez sugiere que el ataque de EE UU en Venezuela persigue “apropiarse de los recursos naturales” del país
- Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 5 de enero de 2026