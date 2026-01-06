Lista oficial de premios de la Lotería del Niño 2026: consulte sus décimos

Descargue y revise el listado oficial con todos los números premiados en el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño en PDF

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, que se ha celebrado este martes 6 de enero, día de Reyes, en el salón de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, ha repartido un total de 770 millones de euros repartidos en 37.920 números premiados.

Entre los premios más importantes están el primer premio que reparte 200.000 euros por décimo, un segundo premio que otorga 75.000 euros por décimo premiado y el tercer premio que reparte 25.000 entre sus agraciados.

Además, este sorteo Extraordinario de SELAE cuenta con numerosos premios adicionales entre los que destacan las extracciones, aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros. En total, ofrece mayor probabilidad de ser premiado que el sorteo de la Lotería de Navidad, aunque la cantidad premiada general sea menor en este caso.

Compruebe los números agraciados con los premios del sorteo de la Lotería del Niño 2026 en la lista oficial que le ofrece EL PAÍS. Si no puede ver el listado oficial de los premios de la Lotería de Navidad, pinche aquí.