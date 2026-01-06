Ir al contenido
_
_
_
_
Lotería del Niño
Sorteo del Niño

Lista oficial de premios de la Lotería del Niño 2026: consulte sus décimos

Descargue y revise el listado oficial con todos los números premiados en el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño en PDF

Lista Oficial Lotería del Niño 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, que se ha celebrado este martes 6 de enero, día de Reyes, en el salón de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, ha repartido un total de 770 millones de euros repartidos en 37.920 números premiados.

Entre los premios más importantes están el primer premio que reparte 200.000 euros por décimo, un segundo premio que otorga 75.000 euros por décimo premiado y el tercer premio que reparte 25.000 entre sus agraciados.

Abrir PDF en el navegador >

Descargar PDF lista oficial

Además, este sorteo Extraordinario de SELAE cuenta con numerosos premios adicionales entre los que destacan las extracciones, aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros. En total, ofrece mayor probabilidad de ser premiado que el sorteo de la Lotería de Navidad, aunque la cantidad premiada general sea menor en este caso.

Compruebe los números agraciados con los premios del sorteo de la Lotería del Niño 2026 en la lista oficial que le ofrece EL PAÍS. Si no puede ver el listado oficial de los premios de la Lotería de Navidad, pinche aquí.

1º Premio Lotería del Niño 2026

Primer premio de la Lotería del Niño 2026

2º Premio Lotería del Niño 2026

Segundo premio de la Lotería del Niño 2026

3º Premio Lotería del Niño 2026

Tercer premio de la Lotería del Niño de 2026

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Las celebraciones de los afortunados en el sorteo de la Lotería del Niño 2026, en imágenes

El País

Un viaje de fin de curso, millones en el corazón de la dana y un décimo nocturno en un sorteo del Niño muy repartido

El País

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería del Niño de 2026 | El primer premio es para el 06703
  2. El abogado que logró la liberación de Julian Assange por el caso Wikileaks representará a Maduro en el juicio por narcoterrorismo en Nueva York
  3. Xi Jinping se pronuncia de forma velada sobre Venezuela: “Las prácticas de intimidación hegemónica afectan gravemente al orden internacional”
  4. Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Sánchez sugiere que el ataque de EE UU en Venezuela persigue “apropiarse de los recursos naturales” del país
  5. Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 5 de enero de 2026
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_