Un viaje de fin de curso, millones en el corazón de la dana y un décimo nocturno en un sorteo del Niño muy repartido

La lotería viaja por casi toda España y sonríe a un grupo de escolares gallegos, cae en dos estaciones de Madrid y sorprende a varios loteros

-¿Esto es una broma?

-No, acaba usted de vender el primer premio de la lotería del Niño.

-Es una broma, ¿verdad?

-No, disculpe, aparece usted como vendedor.

-Ah, vale, es que no me lo creía...

Este 6 de enero de 2026 el Niño ha repartido alegría y varios millones de euros por casi toda España. El primer premio, dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado, ha sido para el 06703. Andrés García ha tenido el honor de venderlo en su administración de Belicena (Granada). El hombre, de 47 años, no daba crédito a pesar de que su oficio es ese, el de vender lotería, y repetía por teléfono una y otra vez: “No puede ser, no puede ser”.

“Llevamos solo un año con la Administración mixta, porque estamos en un supermercado como punto de venta. Pero esto ha sido una sorpresa porque hace dos meses dimos un primer premio de la lotería con 30.000 euros, y ahora esto del Niño”, comentaba entusiasmado. Belicena es una pequeña localidad a las afueras de Granada, entre la ciudad y su aeropuerto.

García se define como “pequeño empresario”, y comenta que desconoce quién puede haber sido el ganador. “Ahora sí me lo creo de verdad porque me están llamando de la delegación de Granada. ¡Le cuelgo!”, comenta antes de finalizar la llamada.

En la tasca O’Tonel de Alfafar (Valencia) desconocían este martes a mediodía la identidad de los agraciados por el citado número, que ha dejado un pellizco millonario en una veintena de municipios de la Comunidad Valenciana. Alfafar, donde la Dana dejó 25 muertos el 29 de octubre de 2024, Manises y Quart de Poblet han figurado entre las localidades agraciadas en este sorteo extraordinario.

Las dos administraciones de loteria de Alfafar estaban este mediodía cerradas. Emma Stepanyan, de 43 años, que trabaja en el bar O’Tonel, explica que durante la mañana ha venido mucha gente y les han comentado que había tocado el primer premio. “Había ambiente de alegría, nosotros también nos alegramos aunque no nos ha tocado, sobre todo después de haber pasado la Dana”, contaba.

A 977 kilómetros de Alfafar, la localidad pontevedresa de O Porriño, al sur de Vigo, se ha convertido esta mañana en el epicentro gallego de la Lotería del Niño, gracias a los más de 24 millones de euros repartidos (muy repartidos) por La X de la Suerte, una administración con experiencia en celebraciones regadas de cava, a la que ya empiezan a llamar la Doña Manolita gallega por su buena estrella en los sorteos (37 premios en 15 años).

La X de la Suerte, regentada por Benjamín y Alejandro Martínez, despachó un décimo del primer premio y es la única Administración gallega que ha vendido el segundo. Según explican los Martínez, padre e hijo, entre los agraciados del 45875, el segundo premio, están los alumnos del IES Ribeira do Louro, que “encargaron 1.000 participaciones” (ahora premiadas con 14.000 euros cada una) para venderlas y costear “su viaje de fin de curso” a Lanzarote, previsto para Semana Santa. No lograron venderlas todas y devolvieron las sobrantes a los loteros, pero buena parte consiguieron repartirlas entre familiares y amigos.

Más allá de los Pirineos, el Niño ha agraciado a la administración de Escaldes-Engordany, en Andorra, que ha vendido “al menos” un décimo del primer premio. Mireia Martí lleva tres años como lotera en esta administración que depende de la provincia de Lleida. “Es el primer premio que hemos dado y no será el último seguro. Lo hemos dado por la terminal a alguien que había pedido un número en concreto. Creo que es un décimo, pero puede que sean más. No sé quién es el agraciado, lo que tengo claro es que daremos más premios”, aseguraba Martí.

Por su parte, en las puertas de la agraciada Administración número 375 de Madrid, en donde se han vendido también varios décimos del primer premio, se encontraban cerradas a primera hora de la mañana. Lo mismo sucedía con el local de lotería del Intercambiador de Plaza de Castilla, que también ha tenido la suerte de vender el 06703 . Sin embargo, al enterarse de la noticia, a la lotera que regenta el negocio le ha tocado correr a abrir y celebrar el décimo que habían vendido. “Hemos abierto en cuanto nos han llamado”, cuenta.

En la calle del Arenal de la capital también han vendido un segundo premio, que se vendió el 26 de diciembre a las once y cinco de la noche. Guillermo Magadán, el dueño de la administración, asegura que su establecimiento está “bendecido” y que desde que abrieron hace siete años han repartido “más dinero que doña Manolita y todas las grandes, aunque ellas venden muchos más décimos”. Su “amuleto” es ese elefante que colocan en la entrada y que encargaron construir a un maestro fallero. Uno de los socios de la empresa es de origen indio, y fue él quien impulsó la idea de denominarse como el Elefante de Arenal. “Es el animal sagrado y de la buena suerte, como nosotros”, sentencia.

Tampoco había rastro del único premiado en otro punto de venta, en la planta -2 del intercambiador de Chamartín, uno de los lugares de más tránsito de la capital. Allí han aparecido una hora después dos loteros, un matrimonio que estaba desayunando en un bar cuando recibieron la llamada de enhorabuena de un trabajador de Loterias del Estado. La lotera, Natalia Tudela, y su pareja se marcharon con prisas para levantar la persiana de la administración. Tan rápido se fueron que ella se quedó con la duda de si habían pagado.

Con información de Javier Martín-Arroyo, Silvia R. Pontevedra, Lucía Franco, David Expósito, Fernando Peinado y Andrés Herrero.