‘El Niño’ se acuerda de tres municipios sacudidos por la dana

En la tasca O’Tonel de Alfafar (Valencia) desconocían este martes a mediodía la identidad de los agraciados por el primer premio de la Lotería del Niño, que ha dejado un pellizco millonario en una veintena de municipios de la Comunidad Valenciana.

Alfafar, donde la dana dejó 25 muertos el 29 de octubre de 2024, Manises y Quart de Poblet han figurado entre las localidades agraciadas con el primer premio de este sorteo extraordinario, que está dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo). La suerte ha recaído en el número 6.703.

Las dos administraciones de loteria de Alfafar estaban esta mediodía cerradas. Emma Stepanyan, de 43 años, que trabaja en el bar O’Tonel, explica que durante la mañana ha venido mucha gente y nos ha comentado que ha tocado el gordo. “Había ambiente de alegría, nosotros también nos alegramos aunque no nos ha tocado” y remarca que, sobre todo, haya ocurrido “después de haber pasado la dana”.

El número ganador se ha vendido en Quart, Castelló de Rugat, Manises, Alfafar, Denia, San Juan, Benidorm, Sant Vicent del Raspeig, Alicante, San Miguel de Salinas, Burriana, Onda, Benicassim, Castellón, Alcora, Oliva, La Pobla del Duc, Xirivella, Paiporta y Gavarda.

El lotero José Hernández, de Alfafar, ha explicado a Europa Press que este año tocaba El Niño porque la gente de la zona cero de la riada “se lo merecía”. “El año pasado, dimos el cuarto premio en Navidad y este año nos tocaba el sorteo de El Niño“, ha señalado al tiempo que ha reconocido que todavía no saben cuántos décimos han vendido al ser una administración mixta y estar tan repartido por España. “Ojalá los vecinos tengan un año muy fructífero porque hay mucha gente afectada”, ha destacado Martínez. El responsable de la administración número tres de Manises, Rafael Sanchis, ha detallado que ha vendido un total de siete décimos, 1,4 millones de euros. Aunque ha indicado que no conoce a los afortunados, ya que se vendieron por la web. “Todavía no hemos localizado a los clientes, pero hemos cerrado la campaña a lo grande”, ha remarcado y ha subrayado que, en el Sorteo de Navidad, también vendieron diversos premios. El responsable de la administración número dos de Quart de Poblet, José María Lendinez, ha manifestado que está “muy contento”, ya que ha sido la primera vez que ha vendido un primer premio en el Sorteo de ‘El Niño’. “Aún no lo asimilo”, ha reconocido. En concreto, ha indicado que ha vendido una serie, es decir, 20 décimos. Lo más importante, ha remarcado, es que se han vendido a los vecinos porque ha sido todo a través de la ventanilla. “Acabo de llegar a la administración y hay vecinos por las calles celebrándolo”, ha señalado. Otro premiado, “encargado de repartir dinero”, ha sido Miguel Crespo, de Castelló del Rugat. El responsable ha enfatizado que este martes es una alegría para el pueblo, de unos 2.500 habitantes: “Imagínate vender un premio así para un pueblo como este”, ha indicado a Europa Press, al tiempo que ha remarcado que es la primera vez que su administración ha vendido un primer premio, de cualquier sorteo.

El rastro de la suerte en Alicante

En la provincia de Alicante, han sido seis las poblaciones agraciadas y en San Vicent del Raspeig la estrella ha llamado a dos administraciones. Una de ellas, Carmen Guijarro, de la administración número 2 de esta localidad, ha detallado que no saben cuántos décimos han vendido, “pero da igual” porque es “nuestra primera vez”. “Vienen muchos vecinos y gente de fuera, aunque hay muchos que todavía no se han enterado”, ha dicho y ha sentenciado: “Dar un premio así da mucha alegría”. Víctor Giménez, que dirige un estanco en este municipio, ha apuntado que también es la primera vez que vende un primer premio de ‘El Niño’, aunque no sabe a quién.