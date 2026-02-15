Ir al contenido
Salud condiciona parte de los fondos públicos de los CAP a evitar bajas sin diagnóstico

Las primas no afectarán al presupuesto base de los centros, pero sí los fondos adicionales

Un centro de atención primaria en el barrio del Raval, en una imagen de archivo. Kike Rincón (Kike Rincon)
EFE
Barcelona -
El Departamento de Salud de la Generalitat condicionará parte de los fondos públicos de los Centros de Atención Primaria (CAP) a que eviten bajas sin diagnóstico y demoras en visitas. Según ha avanzado SER Catalunya, los CAP recibirán más presupuesto si logran que las bajas por salud mental y lesiones osteomusculares no se alarguen excesivamente.

La consejería ha comenzado a informar a los centros de salud de que habrá incentivos económicos para que estas bajas no se alarguen más de lo debido, primas que no afectarán al presupuesto base que recibe cada centro para su actividad habitual, pero sí condicionarán que se perciba un fondo adicional, según la emisora.

Fuentes del Departamento de Salud —que encabeza Olga Pané— han puntualizado que el objetivo real es “evitar bajas sin diagnóstico y demoras en visitas”, dado que ahora “muchas personas están de baja meses porque las pruebas tardan demasiado”. Si las pruebas son más rápidas, argumentan desde la Generalitat, el diagnóstico y el tratamiento pueden llegar antes y la baja laboral “dura lo que debe durar”. Hay que evitar, según subrayan, “estar cinco meses para obtener un diagnóstico, como pasa ahora en algunos casos de cuadros no urgentes”.

Desde la consejería recalcan que la incapacidad temporal “responde a un problema de salud y se aborda como tal”, por lo que se fijan indicadores de referencia, como en cualquier otra actividad, pero “siempre bajo criterio médico”.

También recuerdan que las duraciones óptimas de las bajas las marca la Seguridad Social, de acuerdo con criterios médicos y tablas oficiales, mientras que las comunidades autónomas firman un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que fija los objetivos generales.

El Departamento de Salud promueve asimismo pruebas piloto para mejorar la atención a los pacientes en situación de incapacidad temporal, que son voluntarias y no tienen ninguna penalización en la financiación de los CAP.

