La mitad de las bajas médicas en Cataluña se dan a jóvenes de entre los 18 y 24 años

La diputada de la CUP, Laure Vega, y la consejera catalana de Salud de la Generalitat, Olga Pané, se han enzarzado este miércoles en el pleno del Parlament a causa de una campaña de la Generalitat y la Seguridad Social que invitaba a hacer un uso responsable de las bajas médicas. La anticapitalista ha criticado que se busque presionar a los médicos y los pacientes para que no haga uso del derecho a la baja en los casos necesarios mientras que la titular de la cartera de Sanidad ha insistido en la necesidad de hacer un uso responsable, aunque subrayando que Cataluña es la segunda CC AA con más bajas, siendo el colectivo que más las pide el de los jóvenes entre 16 y 24 años.

Vega ha pedido explicaciones a la consejera por la aparición de unos carteles en los centros de atención primaria que animaban a cogerse la baja de manera responsable. “Cuando usamos la baja laboral con responsabilidad, reforzamos la confianza, promovemos la salud y contribuimos a una sociedad más justa y eficiente”, decían los afiches que además recordaban que Cataluña “tiene el 17% de los afiliados de la Seguridad Social del Estado pero acumula el 25% de las bajas de todo el Estado” .

Para la anticapitalista, se trata de una insinuación de que los catalanes cogen demasiadas bajas. Se trata además de una queja frecuente de los empresarios. Pimec, por ejemplo, asegura que las bajas laborales le cuestan a Cataluña el 10,5% del PIB.

“Me preocupa la salud de los ciudadanos, porque si esto es cierto tenemos un problema de salud muy grave”, ha dicho Pané, respecto a que el colectivo que mayor los solicita sean aquellos entre 18 y 24 años, frente a los mayores de 55 años, que son los que menos la tienen. “Cuando contrasto esto con los registros de morbilidad, veo que somos la CC AA con menos cronicidad, por tanto tenemos un problema”, ha insistido la titular de Sanidad. Cataluña, ha recordado Pané, es la segunda comunidad en número de bajo, cinco puntos porcentuales por encima del País Vasco y 15 por encima de Madrid.

Vega ha acusado a la consejera de haber abandonado la cartera de Salud para ser “la consejera de la patronal”. “Hay siete veces más personas que van a trabajar enfermas que bajas fraudulentas”, le ha espetado a Pané la diputada de la CUP, que le ha acusado de estar haciendo “chantaje” a los médicos de familia para que den altas. Todo un escándalo, ha añadido, “en un país donde la gente se sabe más el nombre de los ansiolíticos que el de los vecinos”.

Pané ha asegurado que la campaña criticada por la CUP se ha hecho en colaboración con la Seguridad Social y ha rechazado que haya “incentivos” para que los médicos den altas. Con todo, sus explicaciones no han sido suficientes para la oposición, y Comunes, ERC y la CUP han forzado que de más explicaciones sobre el tema, firmando de manera conjunta una solicitud de comparecencia.