La mitad de las bajas médicas en Cataluña se dan a jóvenes de entre los 18 y 24 años
La CUP y la consejera catalana de Salud se enzarzan en el Parlament por una campaña institucional invitando a “un uso responsable” de ese derecho
La diputada de la CUP, Laure Vega, y la consejera catalana de Salud de la Generalitat, Olga Pané, se han enzarzado este miércoles en el pleno del Parlament a causa de una campaña de la Generalitat y la Seguridad Social que invitaba a hacer un uso responsable de las bajas médicas. La anticapitalista ha criticado que se busque presionar a los médicos y los pacientes para que no haga uso del derecho a la baja en los casos necesarios mientras que la titular de la cartera de Sanidad ha insistido en la necesidad de hacer un uso responsable, aunque subrayando que Cataluña es la segunda CC AA con más bajas, siendo el colectivo que más las pide el de los jóvenes entre 16 y 24 años.
Vega ha pedido explicaciones a la consejera por la aparición de unos carteles en los centros de atención primaria que animaban a cogerse la baja de manera responsable. “Cuando usamos la baja laboral con responsabilidad, reforzamos la confianza, promovemos la salud y contribuimos a una sociedad más justa y eficiente”, decían los afiches que además recordaban que Cataluña “tiene el 17% de los afiliados de la Seguridad Social del Estado pero acumula el 25% de las bajas de todo el Estado” .
Para la anticapitalista, se trata de una insinuación de que los catalanes cogen demasiadas bajas. Se trata además de una queja frecuente de los empresarios. Pimec, por ejemplo, asegura que las bajas laborales le cuestan a Cataluña el 10,5% del PIB.
“Me preocupa la salud de los ciudadanos, porque si esto es cierto tenemos un problema de salud muy grave”, ha dicho Pané, respecto a que el colectivo que mayor los solicita sean aquellos entre 18 y 24 años, frente a los mayores de 55 años, que son los que menos la tienen. “Cuando contrasto esto con los registros de morbilidad, veo que somos la CC AA con menos cronicidad, por tanto tenemos un problema”, ha insistido la titular de Sanidad. Cataluña, ha recordado Pané, es la segunda comunidad en número de bajo, cinco puntos porcentuales por encima del País Vasco y 15 por encima de Madrid.
Vega ha acusado a la consejera de haber abandonado la cartera de Salud para ser “la consejera de la patronal”. “Hay siete veces más personas que van a trabajar enfermas que bajas fraudulentas”, le ha espetado a Pané la diputada de la CUP, que le ha acusado de estar haciendo “chantaje” a los médicos de familia para que den altas. Todo un escándalo, ha añadido, “en un país donde la gente se sabe más el nombre de los ansiolíticos que el de los vecinos”.
Pané ha asegurado que la campaña criticada por la CUP se ha hecho en colaboración con la Seguridad Social y ha rechazado que haya “incentivos” para que los médicos den altas. Con todo, sus explicaciones no han sido suficientes para la oposición, y Comunes, ERC y la CUP han forzado que de más explicaciones sobre el tema, firmando de manera conjunta una solicitud de comparecencia.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.