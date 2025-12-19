Una campaña del Govern para reducir las bajas laborales desata la guerra con los sindicatos

Los centros de atención primaria (CAP) de Cataluña se han llenado en los últimos días de carteles y folletos en los que se alerta de que hay un volumen demasiado alto de bajas laborales en los puestos de trabajo, y se pide hacer un “buen uso” de las mismas. Estos mensajes, que provienen de una campaña interna impulsada por el departamento de Salud de la Generalitat pero que ha terminado expuesta en forma de carteles en las salas de espera y de consulta a la vista de los pacientes, han desatado la polémica con los sindicatos, a la par que han cosechado el apoyo de las patronales. Los sindicatos CC OO y UGT piden la retirada inmediata de la campaña, que consideran “insultante”, especialmente en un momento de aumento de contagios por la gripe. “Las personas trabajadoras no se ponen enfermas porque quieren”, señala CC OO en un comunicado, en el que añade que la campaña “es errónea y culpabilizadora”. Las patronales, en cambio, que llevan todo el año presionando a las administraciones para atajar el aumento del absentismo laboral, aplauden el mensaje. “Lo celebramos enormemente. Tenemos que hacer un buen uso de los medios que tenemos, que no son infinitos”, ha dicho el presidente de Pimec, Antonio Cañete, durante un desayuno informativo.

Los carteles incluyen cuatro mensajes clave sobre qué son las incapacidades temporales (IT), lo que comunmente se conoce como baja laboral, y cómo se deberían usar. “La baja laboral es el reconocimiento oficial de que no puedes hacer tu trabajo habitual por motivos de salud”, establece el primer punto. “Tu médico hace el comunicado de baja que justifica la ausencia [...] la baja médica es una decisión médica, no personal ni laboral”, añade. El cartel también asegura que Cataluña tiene el 17% de los afiliados de toda España a la Seguridad Social, pero que acumula el 25% de las bajas laborales. Y es entonces donde el mensaje pide al ciudadano ser responsable con las IT. “Hacer un buen uso [de las bajas] es también tu responsabilidad. Cuando usamos las bajas laborales con responsabilidad, reforzamos la confianza, promovemos la salud y contribuimos a una sociedad más justa y eficiente”, concluye el cartel.

Fuentes del departamento de Salud explican que esta campaña sale del mismo departamento, se dirige a toda la ciudadanía y que cumple con la normativa que obliga a publicarla. Pero aclaran que la campaña está diseñada para ser difundida a través de las redes sociales y vincula la presencia de los carteles en los CAP a que algunos profesionales sanitarios hayan podido imprimirlos y colgarlos.

En una entrevista en RTVE este jueves, la consejera de Salud, Olga Pané, ha abundado en esta tesis y ha pedido utilizar “adecuadamente” las bajas laborales. “Somos la segunda comunidad con un número de bajas más grande, esto nos ha preocupado”, ha dicho.

La secretaria general de CC OO, Belén López, ha sido contundente en un mensaje en X ante la entrevista de Pané: “Consejera, deje de reproducir el discurso de la patronal. Cuando quiera nos reunimos y le explico por qué consideramos que su campaña de señalamiento a las personas trabajadoras y al personal sanitario que tramita las bajas es un error y se tiene que retirar”. El sindicato afirma que los mensajes “son insultantes, tanto para los pacientes como para el personal sanitario que está concediendo estas bajas”. “Cuando estas personas tienen una incapacidad temporal tienen todo el derecho a recibir atención en los CAP y, si hay un criterio médico que así lo justifica, tener una baja laboral para recuperarse”, señala CC OO en un comunicado. “Creemos que desde la Administración pública lo que hay que hacer es asegurar que haya todos los recursos suficientes para que cuando las personas enfermen tengan los servicios médicos que necesiten y que sus derechos, como la baja laboral, estén plenamente garantizados”, añade.

El aumento de las bajas laborales es un asunto que preocupa especialmente a las patronales en toda España, y es una batalla que están liderando especialmente las patronales catalanas Foment del Treball y Pimec. “El primer problema que tienen los empresarios, según nos transmiten, es que no encuentran gente, y el segundo problema es el absentismo”, ha dicho Cañete, presidente de una entidad que ya hizo un amplio estudio sobre el absentismo laboral para alertar de los costes empresariales que tiene. El mensaje de las patronales es que hay un uso indebido de las bajas laborales, mientras que los sindicatos inciden en que muchas bajas están relacionadas con los puestos de trabajo, y que si se alargan también se debe a las altas listas de espera en los centros sanitarios. Una de las reclamaciones de los empresarios es que las mutuas privadas asuman parte de la carga de trabajo de la sanidad pública para agilizar los procesos, y de hecho desde hace un año las comunidades autónomas pueden suscribir acuerdos de colaboración con las mutuas para tramitar por ahí el diagnóstico y el tratamiento de estas patologías—siempre con la mediación del INSS y siempre que el médico de la salud pública lo considere oportuno y el paciente acceda—. Solo tres comunidades han suscrito un acuerdo de este tipo, y Cataluña es una de ellas.