Las empresas creen que la desmotivación de los jóvenes influye más en el absentismo que las plantillas envejecidas

El absentismo laboral en las empresas se ha convertido en una dificultad creciente para la productividad económica y la producción, pero las medidas legales o los acuerdos para combatirlo no terminan de cuajar. El Observatorio de la competitividad empresarial de la Cámara de Comercio de España ha preguntado a 2.000 empresas cómo les afecta este problema, qué factores inciden más en ello y cuáles son las vías más efectivas para combatirlo. Y han llegado a conclusiones como que la falta de compromiso con la empresa de los trabajadores más jóvenes incide más en el absentismo que una plantilla envejecida; o que estas ausencias son más problemáticas para la gran empresa industrial que para el comercio, por ejemplo.

Por lo tanto, pese a la coincidencia en que es un problema latente en el tejido productivo español, algunas de las principales conclusiones de este estudio van en contra de muchas creencias u opiniones generalizadas sobre el impacto del absentismo, según destacan sus autores, que han sido coordinados por el director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España, Raúl Mínguez. El primero de los mantras que desmonta, en parte, este análisis es que se trata de una cuestión que supone un grave impedimento para el desarrollo de la actividad empresarial. Según los resultados, tres de cada cuatro empresas que han participado en la encuesta aseguran que el actual nivel de ausencias al trabajo de sus empleados es bajo (un 59% de los consultados) o moderado (13,4%), mientras que el 27,6% califican como “alto” el absentismo en su organización.

Sobre los factores que más influyen en el absentismo, llama la atención una respuesta que también desmonta una opinión recurrente. Las empresas consideran como segundo factor que más influye en las ausencias la falta de compromiso con la empresa y el empleo o la desmotivación de ciertos perfiles, entre los que citan fundamentalmente a los jóvenes. Consideran así que esta circunstancia influye mucho más en el absentismo que, por ejemplo, el envejecimiento de las plantillas, una causa comúnmente citada entre las principales que generan este problema y que, sin embargo, según este estudio, es el factor menos citado por las empresas.

El estudio cuestiona también otra opinión comúnmente escuchada que apunta a la existencia de un mayor absentismo desde la pandemia. Pues bien, los resultados del análisis de la Cámara de Comercio señalan que “el absentismo laboral presenta una tendencia predominantemente estable (el 51,7% de las respuestas indican que las ausencias al puesto de trabajo ”se han mantenido" desde la crisis de la Covid. Pese a todo, hay un porcentaje de empresas, que el estudio califica como “relevante” (33,5%), que aseguran que los niveles de absentismo sí han crecido respecto a antes de la pandemia. Solo el 14,7% estima que ha disminuido.

Esta visión que tienen las empresas de cómo ha evolucionado el absentismo se compadece con el comportamiento del gasto público en prestaciones por incapacidad temporal por contingencias comunes (las que abona la Seguridad Social a los trabajadores mientras están de baja y que en muchos casos son completadas por los convenios colectivos). El grueso de este gasto solo en prestaciones públicas —sin contar el generado por los accidentes y enfermedades profesionales, que es mucho menos voluminoso— ha registrado un crecimiento desde la pandemia en torno al 15% anual. Pero este porcentaje es muy similar al aumento sostenido de presupuesto destinado a estas ayudas en los cinco años previos a la pandemia, cuando esta partida crecía alrededor de un 13% anual, según las cifras oficiales de la Seguridad Social manejadas por la patronal de las mutuas (AMAT).

Dado que, según esta misma estadística, la incidencia (procesos de baja por cada 1.000 trabajadores protegidos) también creció de forma parecida en los años previos a la pandemia y en los posteriores, el dato que marca la diferencia en cuanto al aumento sostenido del gasto es el número de bajas que duran más de un año, que pasó de unas 34.000 en 2019 a casi 142.000 a mediados de 2025. Los retrasos y las largas listas de espera en buena parte de la sanidad pública pueden explicar, según algunos expertos, este fuerte aumento de las bajas de muy larga duración.

Un impacto desigual

En cualquier caso, la discrepancia de opiniones entre las empresas consultadas puede obedecer al hecho de que, tal y como refleja este estudio, el impacto del absentismo en la actividad empresarial es muy diferente según el tamaño de la compañía y el sector donde se ubica. Los autores concluyen que “el absentismo es más problemático en organizaciones grandes, tanto por la tendencia de años recientes como por el nivel actual: a medida que aumenta el número de trabajadores, también crece tanto la percepción de que las ausencias al trabajo son mayores como su incidencia”.

Detrás de esta afirmación están las cifras obtenidas por esta encuesta. Así, considerando que el valor 1 es una incidencia nula o inexistente del absentismo y 5 es muy alta, la incidencia actual de las microempresas (con menos de 9 trabajadores) es de un nivel bajo, concretamente de 2,01 de media, frente a uno medio-alto de las empresas de más de 250 trabajadores, donde esta puntuación es del 3,63. Y, por sectores, las empresas industriales son las que refieren una mayor problemática de ausencias, con una incidencia actual puntuada en un 3,01 frente al 2,59 de la construcción, un 1,98 del comercio y un 2,12 del resto de servicios.

Para estas empresas, el principal factor que influye en el absentismo es “el exceso de protección normativa de los trabajadores; o que la legislación no aborda el problema del absentismo o lo hace de forma confusa”.

A la hora de hablar de las medidas más efectivas que practican las compañías para combatir este problema, existe también mucha diversidad, sobre todo entre el tamaño de las empresas. Así, por ejemplo, las acciones consideradas más efectivas por la mayoría de las microempresas (de hasta nueve trabajadores), en concreto por el 59% de las consultadas, son las relacionadas con la flexibilidad horaria y otras medidas de conciliación; mientras que dichas medidas solo son efectivas para el 27% de las grandes empresas (de más de 250 empleados) y estas optan (en un 74%) por realizar un seguimiento sistemático de las ausencias, y analizar sus causas y evaluar el ambiente en el trabajo como medida más eficaz.