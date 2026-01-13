Pimec asegura que las bajas laborales le cuestan a Cataluña el 10,5% del PIB

El aumento de las bajas laborales en Cataluña y en España se ha convertido en un dolor de cabeza para los empresarios y para la administración. Este martes, la patronal catalana de las pymes, Pimec, ha añadido datos a la conversación al actualizar su estudio sobre las incapacidades temporales, y muestran una tendencia al alza: en Cataluña se ha pasado de una media de 3,8 horas mensuales por trabajador perdidas por incapacidad temporal en 2013, a una media de ocho horas en 2025, con un aumento de los casos del 170,8% en este periodo. Todo ello, según alerta Pimec, supone un gran perjuicio para la economía: el coste de oportunidad que representa tener a tantos trabajadores de baja es equivalente al 10,5% del PIB catalán. Parte de esta situación se debe a la saturación del sistema de salud: En Cataluña el paciente se espera de media 24,6 días a ser atendido por un profesional, siete días más que en el conjunto de España. Por este motivo, Pimec reclama que las mutuas privadas participen más y puedan gestionar también las bajas.

La cuestión de las bajas laborales lleva tiempo siendo un quebradero de cabeza para empresarios, administración y sindicatos. Los primeros llevan tiempo alertando de que los costes vinculados a las incapacidades temporales cada vez son mayores, mientras que la sanidad pública sufre la tensión en el sistema y los sindicatos defienden el derecho del trabajador a estar enfermo. Esta situación se ha trasladado al debate público, con las patronales ejerciendo presión para que se haga “un buen uso” de las bajas y reclamando que las mutuas puedan participar más del sistema para desahogar la salud pública. En Cataluña, el punto álgido llegó a finales de año, cuando el Govern lanzó una campaña para concienciar sobre el aumento de las bajas, que los sindicatos criticaron porque consideran que criminaliza al trabajador enfermo. Pimec, en cambio, aplaudió la campaña por poner este problema en el centro del debate.

“El impacto del absentismo laboral es muy importante, es la segunda gran preocupación que muestran los empresarios, e impacta especialmente a las empresas pequeñas. Hemos sido la primera entidad en poner el tema sobre la mesa, y ya se han movido cosas”, ha dicho el presidente de Pimec, Antoni Cañete, en rueda de prensa. Cañete hacía referencia a propuestas como la de la reincorporación progresiva al trabajo, las bajas flexibles, el informe que está preparando el CTESC o la propia campaña de concienciación de la Generalitat. En ella, el Govern alertaba que pese a que Cataluña representa el 17% de la población, acumula el 25% de las bajas laborales de España.

El absentismo laboral, es decir, el total de horas pactadas y remuneradas pero no trabajadas, tiene varias causas —ahí entran las vacaciones y los festivos, los permisos como el de maternidad y otros, las bajas por incapacidad temporal y otras causas—, y cuando Pimec habla de este fenómeno, en realidad se refiere solo a las bajas por incapacidad temporal (IT). Es una parte importante del total del absentismo laboral: en 2013 las IT representaban el 60% del total, y en 2025 ya es el 76,7%.

El informe de Pimec indica más datos para calibrar la magnitud del problema. La tasa media de absentismo es del 5,2%. Las ocho horas al mes por trabajador que se pierden en IT eran 3,8 horas en 2013. Hay más horas perdidas por IT en industria y servicios que en construcción, y también hay más IT en las empresas grandes que en las pequeñas. Otros datos muestra una tendencia compartida por todos los países desarrollados: a más crecimiento del PIB, mayor número de horas por IT. Es decir, que si la economía va bien y el trabajador está más seguro, tiene más confianza para ejercer acudir al médico y solicitar una baja.

Las tres mayores causas de IT, que juntas acumulan el 32,9% de los casos y el 66,4% de los días de espera, son los problemas en el sistema osteomuscular, la salud mental y los traumatismos y causas externas. Las bajas por salud mental han sido las que más han crecido: un 192% desde 2013.

Pimec pone también el acento en el impacto económico de estas bajas. En las empresas pequeñas el coste estimado es de 1.557 euros por trabajador, mientras que en las más grandes es de casi 3.800 euros por empleado. Extrapolando estos datos y teniendo en cuenta el coste de oportunidad que las empresas sufren al tener a trabajadores de baja que no pueden ser productivos, Pimec cifra el coste de oportunidad en el 10,5% del PIB, y el coste de sustitución (lo que cuesta sustituir a las personas de baja) en el 5,5% del PIB. Sin embargo, el coste de la seguridad social es menor del esperado, ya que el 77% de las bajas duran menos de 15 días, y la mayoría menos de tres, un periodo en el que el trabajador no cobra.

Por todo ello, Pimec reclama mayor inversión en la sanidad pública (Cataluña invierte el 5,7% de su PIB, por debajo de la media española, del 6,3%) pero también mayor participación y colaboración con el sector privado, especialmente las mutuas y las farmacias. “Hay que utilizar más y de forma más eficiente la infraestructura sanitaria. Las mutuas deberían tener una participación más intensiva y ser capaces de dar las bajas laborales”, ha expresado el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, quien también ha propuesto que haya mayor control de las IT y más protocolos para mejorar la salud laboral en la empresas.