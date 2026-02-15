Tom Morello: “Menudos tiempos vivimos. Puedes hacer un documental sobre tu banda favorita y luchar contra el fascismo”

El fundador de Rage Against The Machine debuta en el cine para dirigir un canto de amor a Judas Priest y a la cultura ‘heavy metal’

A Tom Morello (Nueva York, 61 años) ya no hay quien le calle. Este domingo, mientras anochecía en Berlín, aseguraba en la presentación del documental The Ballad of Judas Priest, que ha codirigido sobre la fundamental banda de heavy metal: “Qué momento para estar vivo, cuando puedes hacer un documental sobre una de tus bandas favoritas y luchar contra el fascismo al mismo tiempo”.

Morello ha codirigido The Ballad of Judas Priest con Sam Dunn, conocido por el mítico documental Metal: A Headbanger’s Journey (2005), y lo ha hecho como fan, porque así encontró de crío su pasión: “El heavy metal me hizo amar la música. Ha sido un placer acercarme así a mis ídolos. Sin ellos no hubiera creado Rage Against The Machine”. A su lado no solo estaba Dunn, sino también Rob Halford, mítico cantante de la banda que, junto a Black Sabbath, cimentó este género musical, y que a sus 74 años se mantiene en activo. Morello apuntó: “Lo impresionante de Judas Priest es que desde que sacó su primer disco [en 1974] ha seguido creciendo y creciendo y hoy la banda es más relevante que nunca”.

Rob Halford, en su actuación en 2022 cuando Judas Priest entró en el salón de la fama del Rock & Roll, en una imagen del documental 'The Ballad of Judas Priest'. MARIO ANZUONI (REUTERS)

Y subrayaba: “La propia existencia de Judas Priest es política. En su público no había estereotipos. En Los Ángeles, donde yo voy a sus conciertos, el público es quizás más del 50% latino, y también parejas gays, gente de todo tipo. Nada que ver con los estereotipos —sí, hay algunos tipos mayores como yo con chaquetas de cuero que probablemente traen a sus hijos al concierto—, pero esa comunidad, la unidad y la armonía que existe en un concierto de Judas Priest es, en cierto modo, un modelo de cómo todos podemos mejorar”. Así subrayaba el hecho de que cuando Halford hizo público hace décadas que era gay, sus fans ni siquiera debatieron sobre el hecho. Era su cantante favorito, y punto.

A su lado, Halford ha contado: “La música es más importante que nunca, tal y como está el mundo. Las canciones tienen que hacer su trabajo, darle a la gente un refugio, alejarla de la ansiedad en que vivimos. La música es fantasía, incluso la que tiene un fuerte mensaje político, porque te eleva con sus valores y sus mensajes”. Por eso, contaba: “Veo cosas en el mundo que me afectan y me enfadan, y pienso: ‘¿Hay alguna manera de plasmar esto en una canción?’. Eso es lo que he estado haciendo desde siempre”.

Rob Halford, en la rueda de prensa de Berlín el domingo. Christian Mang (REUTERS)

Halford sí se embarró en el tema político: “En el último álbum, no voy a mencionar su nombre, pero hablo de esa persona [se refería a Donald Trump]. Tengo que controlarme, porque a medida que envejezco, mi ira contra el mundo aumenta. La injusticia aumenta, sobre todo contra mi propia gente [la comunidad LGBTQ+], que sigue sufriendo y sin obtener los derechos humanos que merece”.

Imagen del documental 'The Ballad of Judas Priest'

Hace cincuenta años, desde la Inglaterra industrial, Judas Priest adoptó un estilo, el cuero y las tachuelas, que posteriormente sería asumido por los metaleros. “Judas Priest es el iniciador de lo cultural en torno al heavy. Crearon toda una comunidad, de la misma forma que el hip hop no es solo música, sino un estilo de vida”, explicaba Morello, que confesó como influencias cinematográficas los documentales sobre la guerra de Vietnam y la trilogía de El señor de los anillos. “Creo que es muy metalera también”, aseguraba.

Tom Morello, en la rueda de prensa de 'The Ballad of Judas Priest' en Berlín. Christian Mang (REUTERS)

Como subrayaba Morello, la ruptura de estereotipos ha sido la gran victoria de esta banda. “Una de las partes más importantes del documental muestra cómo Judas Priest rompió con todo lo establecido y creó comunidad e inclusión. Durante mucho tiempo yo era el negro del heavy metal, sé de lo que hablo”. Es más, cuando Morello y Darryl McDanields, de Run-DMC, entraron en el comité seleccionador que elegía candidatos para el salón de la fama del Rock And Roll, ambos insistieron con Judas Priest, cuentan los dos en el documental, por otra parte una preciosa hagiografía: “Si dos negros lo querían, ¿quién se iba a oponer?”.