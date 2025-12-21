Villarreal - FC Barcelona en directo | Los azulgrana buscan acabar el año con una victoria ante el tercer clasificado
Los de Flick quieren mantener la ventaja de 4 puntos respecto al Real Madrid, que ganó ayer ante el Sevilla
El FC Barcelona busca asaltar el estadio del tercer clasificado de LaLiga para dar un golpe sobre la mesa y recuperar los cuatro puntos de ventaja que gozaba respecto al Real Madrid antes de su victoria en el Bernabéu ante el Sevilla. El equipo de Flick está resurgiendo este fin de año, tras empezar la temporada con muchas dudas (especialmente en defensa), recortando 9 puntos al Madrid desde noviembre. El Villarreal por su parte intentará dar la sorpresa y mantener su sueño de levantar el título liguero intacto (con una victoria se colocarían a cinco puntos de los azulgrana, los líderes de LaLiga).
El colegiado Javier Alberola Rojas, perteneciente al Comité de Árbitros de Castilla-La Mancha, será el encargado de impartir justicia. El ciudadrealeño acumula más de 150 partidos en la élite del fútbol español desde su debut en la categoría en la temporada 2017/18. Estará asistido en el VAR por Valentín Pizarro Gómez (Comité de Árbitros de la Comunidad de Madrid).
Raphinha enlaza tres partidos de LaLiga generando goles (dos dianas y una asistencia), su mejor racha en la competición doméstica desde diciembre de 2024 (también tres). Lleva los mismos tantos que Lamine Yamal (6), solamente superado por Ferran Torres (11) y Robert Lewandowski (8).
Solo frente al Real Madrid (17D en 24 enfrentamientos) ha perdido más partidos en LaLiga Marcelino García Toral que ante el Barcelona (14D en 23 enfrentamientos).
El conjunto blaugrana es el equipo de LaLiga que más puntos ha sumado a lo largo del año 2025 (93 — 30V 3E 3D) por delante de Real Madrid (83) y Villarreal (75).
Ningún equipo ha ganado esta temporada en La Cerámica, ganando siete de los ocho compromisos como local (1E) este curso liguero. El único equipo que ha conseguido el triunfo en Castellón a lo largo del año 2025 fue el Real Madrid en marzo (1-2).
Los culés han ganado en cada una de sus seis últimas visitas a La Cerámica, marcando al menos tres goles en cuatro de ellas. No pierde desde octubre de 2007 con Frank Rijkaard en el banquillo, enlazando 16 salidas a Castellón sin derrota (12V 4E).
Solo el Real Madrid (3) ha ganado más veces al Barcelona en las tres últimas temporadas de LaLiga que el Villarreal (2 — enero 2024 y mayo 2025).
¡¡¡¡¡¡HANSI FLICK ESCOGE A FERRAN TORRES!!!!!! El técnico alemán apuesta por el de Foios por delante de Robert Lewandowski en un once donde la principal ausencia es la de Pedri González por unas molestias físicas que le han dejado fuera de la convocatoria. Sin el internacional español, Frenkie de Jong acompaña a Eric García, totalmente asentado en la sala de mandos.
¡¡¡¡¡¡RAFA MARÍN SOLUCIONA EL QUEBRADERO DE CABEZA DE MARCELINO!!!!!! El técnico asturiano apuntala el eje de centrales con Rafa Marín entrando en el lugar de Juan Foyth, ausente por problemas musculares, al mismo tiempo que arriesga con Sergi Cardona de inicio pese a retirarse con molestias ante el Racing de Santander en Copa. Repite Pau Navarro en el lateral por la ausencia de Santiago Mouriño por lesión. Pépé gana el pulso a Mikautadze para acompañar a Ayoze Pérez en el frente de ataque.
Por su parte, Hans-Dieter Flick comenzará con los siguientes once jugadores (4-2-3-1): Joan García - Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde - Eric García, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha - Ferran Torres.
¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Marcelino García Toral pone en liza la siguiente alineación (4-4-2): Luiz Junior - Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona - Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Dani Parejo, Alberto Moleiro - Nicolas Pépé y Ayoze Pérez.
Los culés clausuran en Castellón un 2025 que les vuelve a poner en lo más alto a nivel nacional, recuperando el brillo que había perdido con los problemas económicos que arrastraba. Es el año de la conquista de LaLiga, de la Copa del Rey y de la Supercopa de España. Nadie ha sumado más puntos que ellos en año natural. Y tiene la posibilidad de despedirlo como líder indiscutible de LaLiga.
El cierre del mes de octubre dejó al Barcelona con Villarreal y Atlético de Madrid al acecho y muy lejos de un Real Madrid que lideraba el campeonato liguero con cinco puntos de ventaja. Solo un mes después, lidera LaLiga, ha hecho pleno de triunfos (7/7) desde que perdiese el 'Clásico' en el Santiago Bernabéu y le mete cuatro puntos de distancia a su principal perseguidor por el título.
A poco de cerrar la primera vuelta del calendario se sitúa a tan solo ocho puntos de distancia con respecto al Barcelona, teniendo dos partidos menos pendientes de jugar. El duelo ante los culés es la antesala que puede confirmar si los 'groguets' presentan o no candidatura al título por mucho que Marcelino García Toral desvíe la atención conformándose con ser el primero de os 17 restantes equipos del campeonato nacional.
Sin Liga de Campeones, virtualmente eliminado a falta todavía de dos jornadas para el cierre de la Fase de Liga, y sin Copa del Rey, apeado en dieciseisavos por el Racing de Santander, el Villarreal centra toda la atención para lo que resta de temporada en LaLiga, donde sin hacer ruido se ha colado con todo derecho en la pelea con Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.
El título de LaLiga se juega en La Cerámica. Un Barcelona que llega como líder busca la victoria para cerrar el año con un triunfo y certificar matemáticamente su condición de campeón de invierno antes de concluir la primera vuelta del calendario. En frente un Villarreal a ocho puntos del liderato con dos encuentros menos.
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Villarreal Club de Fútbol y el Fútbol Club Barcelona, correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga 2025/26. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (16:15h)!
