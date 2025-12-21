Villarreal - FC Barcelona en directo | Los azulgrana buscan acabar el año con una victoria ante el tercer clasificado

Ferran Torres, Casadó y Lamine Yamal, durante el entrenamiento del primer equipo del FC Barcelona en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper este sábado.

Los de Flick quieren mantener la ventaja de 4 puntos respecto al Real Madrid, que ganó ayer ante el Sevilla

El FC Barcelona busca asaltar el estadio del tercer clasificado de LaLiga para dar un golpe sobre la mesa y recuperar los cuatro puntos de ventaja que gozaba respecto al Real Madrid antes de su victoria en el Bernabéu ante el Sevilla. El equipo de Flick está resurgiendo este fin de año, tras empezar la temporada con muchas dudas (especialmente en defensa), recortando 9 puntos al Madrid desde noviembre. El Villarreal por su parte intentará dar la sorpresa y mantener su sueño de levantar el título liguero intacto (con una victoria se colocarían a cinco puntos de los azulgrana, los líderes de LaLiga).