Griezmann vuelve a su casa en Anoeta con menos minutos, pero la misma influencia

Antoine Griezmann (Macon, Francia; 34 años) vuelve a casa y lo hace con un rol muy diferente al de años pasados o al que tenía cuando abandonó su querida Real Sociedad en el verano de 2014 para convertirse en santo y seña del Atlético de Madrid. A sus 34 años ya no es indiscutible para el Diego Simeone, pero su importancia continúa siendo capital. Así lo confirma la manera en la que terminó 2025 con goles en los tres últimos partidos del año del equipo (dos en los dieciseisavos de Copa ante el Atlético Baleares y otros tantos ante Valencia y Girona).

A primera vista puede parece que no queda nada o muy poco de aquel futbolista desgarbado que debutó de la mano de Martín Lasarte aquel 27 de septiembre de 2009: jugó su primer partido como titular y marcó su primer gol oficial en el triunfo ante el Huesca (2-0) en Anoeta. No opina así Meho Kodro, su entrenador en Juveniles. El mito blanquiazul estima que Antoine Griezmann sigue poseyendo esa inteligencia que le convirtió en uno de los mejores futbolistas del planeta. “Es uno de esos jugadores que ha tenido que desarrollar su inteligencia. Cuanto más tiempo pasa, se ha ido comportando de una manera más madura. Ha ido reforzando su talento; por esa debilidad física que aparentaba, ha tenido que ir desarrollando la inteligencia futbolística y ahora, con la experiencia que tiene, lo ha multiplicado por mucho”, analiza Kodro.

En opinión del exariete de la Real Sociedad y del Barcelona entre otros equipos, “la inteligencia futbolística es lo más importante en el fútbol” y eso a pesar de que la preparación física ha cobrado mucha importancia en los últimos años. “Es algo muy peculiar que no tiene que ver con la inteligencia académica. Es encontrarse en un ambiente que te rodea y sacar siempre una mejor salida que los demás. Él ha sido y sigue siendo un grande en eso”, confirma Kodro, para quien esa timidez que manejaba en sus inicios “le ha beneficiado muchísimo”.

Kodro está viviendo la carrera de Antoine “con mucha emoción”. “Apuntaba cosas, pero no me podía imaginar, sinceramente, que iba a llegar hasta donde ha llegado”, se sincera. “Llamaba la atención, era pequeño, pero muy jugón. Se atrevía a hacer de todo. Fuera del campo era tímido, reservado, quizá por no dominar el idioma, pero ahí en el campo se transformaba y era el protagonista. Le gustaba el balón, se metía en todo... Técnicamente era buenísimo. Queríamos que sacase todas las faltas, todos los córners… Bueno, los córners, no, porque no llegaba”, recuerda entre risas.

Al igual que Meho Kodro, tampoco Carlos Martínez esperaba ver a Antoine Griezmann a un nivel tan alto. “Seguro que ninguno de nosotros esperaba ese progreso tan grande”, considera el exfutbolista. Es de los que piensan que pese a que no esté a su máximo nivel, “sigue siendo un futbolista determinante”. Y lo es porque “es muy listo y muy pillo. Eso siempre lo ha tenido. Para ser ese tipo de jugador como es él, tienes que ser además muy ambicioso”, sostiene.

Echa la vista atrás y recuerda que “era un chico muy calladito”, pero que aprovechó su oportunidad. “Él no era el que iba a subir al primer equipo. Era otro compañero [Bingen Erdozia], pero se lesionó. Desde el principio ya se le veía algo. Fuera del campo era muy serio, pero dentro, todo lo contrario. Tenía mucho desparpajo, parecía como si llevara mucho tiempo jugando con nosotros y al final, son cosas que llaman la atención”, explica. “El primer año que hizo con nosotros fue muy bueno. Dio un nivel muy alto, con mucha facilidad para generar ocasiones y para marcar. Se veía que iba a ser un buen jugador, pero hasta los niveles que ha conseguido, creo que nadie nos lo podíamos imaginar”, reitera.

Ahora, Griezmann ha visto reducidos sus minutos, pero trata de aprovecharlos de la mejor manera y sigue dejándose todo sobre el terreno de juego, algo que ha sido una constante en su carrera. “Ahora igual menos, pero Antoine siempre ha sido de los de presionar, correr. No era un jugador de liberarse en defensa y atacar. Siempre ayudaba un montón en defensa. Presionaba. No se dejaba nada. Ahora no lo hará al nivel tan exigente que pide el Cholo, pero es muy inteligente, no solo para atacar, sino también para defender. Es un líder. Eso se demuestra en el campo y él lo ha demostrado con creces”, certifica Carlos Martínez.

Mal rendimiento a finales del curso pasado

“Es eterno”. Es algo que siempre suele recalcar Simeone que, eso sí, mediada la pasada temporada, tomó la complicada decisión de empezar a sentar a, quizá, uno de los jugadores que más le han dado en su etapa como entrenador en el Atlético. El equipo, al iniciarse el mes de marzo del año pasado, estaba vivo en las tres competiciones, pero en poco más de 30 días, los de Simeone tiraron por la borda todo lo que le había costado conseguir. Y uno de los grandes señalados fue Antoine Griezmann. El bajo rendimiento ofrecido por el de Macon durante ese mes de marzo reabrió el debate de si seguía teniendo el nivel suficiente para rendir en la élite.

De hecho, se especuló sobre un posible traspaso a la MLS, con los Angeles FC como posible destino, pero finalmente acabó renovando con la entidad colchonera hasta el 30 de junio de 2027. Pese al bajón experimentado, Simeone, en sus comparecencias, le defendió en muchas ocasiones. Fue el propio Cholo el que solicitó su continuidad y esa confianza le sigue dando réditos.