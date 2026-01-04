El Betis, sin Isco, a la altura del Bayern y el Milan fuera de casa

El conjunto andaluz ha perdido a su estrella por tres meses más, pero no ha caído todavía lejos de La Cartuja ni en la Liga ni en la Liga Europa

El Betis, sexto clasificado de la Liga, vive momentos de cierta felicidad. Sin embargo, no puede ser plena en un equipo que sigue vivo en tres competiciones porque su gran estrella, Isco, pasó por el quirófano el pasado lunes 29 de diciembre. Un problema en el cartílago de su pierna izquierda, producto de una acción surrealista en un choque con su compañero Amrabat en el duelo europeo frente al Utrecht el pasado 27 de noviembre, ha acabado con una nueva operación del atacante, la tercera en apenas dos años.

A Isco, un experto en la resiliencia, sobre todo en el aspecto mental, se le espera en el plazo de unos tres meses. Es el único lunar en la marcha de un equipo que por quinta temporada consecutiva juega en Europa y que pretende aprovechar las dudas de este Madrid de Xabi Alonso. “Está fuerte mentalmente y ya ha pasado por estas situaciones. Es una baja importante para nosotros, sin duda, pero también el Madrid no tiene a Mbappé. Hemos sabido ganar sin él y todos estamos ayudándole para que vuelva cuanto antes. Hablar de tiempo son especulaciones”, afirmó ayer Manuel Pellegrini en torno al estado del malagueño. El peso de Isco en el conjunto verdiblanco, de todas formas, es brutal. El curso pasado, incluso después de incorporarse al grupo en diciembre tras otra grave lesión, jugó un total de 33 partidos en todas las competiciones con el Betis. Su balance individual fue de 11 goles y 11 asistencias.

Su rendimiento fue tan bueno que incluso regresó a la selección española seis años después para disputar la final de la Liga de las Naciones contra Portugal. Es uno de los preferidos del seleccionador Luis de la Fuente, siempre pendiente de Isco, al que ha llamado para interesarse por esta nueva lesión.

Pellegrini, no obstante, es un experto en controlar la situación en el Betis. Templa los ánimos y saca rendimiento a una plantilla donde elementos como Lo Celso deben dar un paso adelante ante la baja de Isco. El verdiblanco es un cuadro con virtudes, que relucen especialmente fuera de casa. Los datos del Betis lejos de La Cartuja, donde ha perdido sus tres encuentros en esta Liga (Athletic, Atlético y Barcelona), son excelentes. Los béticos solo han caído en uno de sus últimos 24 partidos fuera de casa, un 4-1 frente al Atlético el pasado 18 de mayo. No conocen la derrota en este curso, con 14 choques disputados entre la Liga, la Liga Europa y la Copa del Rey, saldados con siete victorias y siete empates.

Es el único equipo de las cinco grandes Ligas, junto con el Bayern de Múnich y el Milan, dos gigantes de Europa, que todavía no conoce la derrota lejos de su estadio. El dato cobra más valor porque el Milan no juega competición europea y el Bayern sí cayó lejos de Munich en un duelo de Champions League ante el Arsenal (3-1). El Bernabéu será una dura prueba para este Betis que, a pesar de no haber perdido fuera, tan solo ha ganado dos de los ocho partidos que ha disputado lejos de la capital andaluza. Fueron ante el Espanyol y el Sevilla, con idéntico resultado de 1-2.

El resto fueron todo empates contra el Elche, Celta, Levante, Villarreal, Valencia y Rayo Vallecano. No se le da demasiado mal el estadio madridista al Betis en las últimas temporadas. A pesar de haber perdido el curso pasado, con dos goles del ahora ausente Mbappé, encadenó hasta cinco visitas sin perder entre 2017 y 2022, con dos triunfos consecutivos por 0-1 y 0-2.