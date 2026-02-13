Portugal inicia la evacuación de 9.000 personas en Coimbra por el riesgo de inundaciones

La rotura de un dique de contención el jueves provocó el desbordamiento del río Mondego y destruyó un tramo de la autopista que conecta Lisboa con Oporto

La catástrofe meteorológica en Portugal ha entrado en una nueva fase. Tras una larga noche, las autoridades han iniciado este viernes a evacuar a unas 9.000 personas de Coimbra, en el centro del país, ante el alto riesgo de inundaciones. El jueves, la rotura de un dique provocó el desbordamiento del río Mondego y destruyó el tramo de un viaducto de la autopista A-1, la principal carretera que conecta a las ciudades de la fachada atlántica, entre Lisboa y Oporto. La cadena de borrascas que arrasa el territorio desde el paso de la borrasca Kristin hace dos semanas ya ha dejado 16 muertos y obligado al Gobierno de Luís Montenegro a declarar el estado de calamidad en 68 localidades hasta el domingo.

Los acontecimientos recientes en Coimbra y los sucesivos temporales que acumula Portugal desde finales de enero ya habían puesto en alerta al Gobierno, que avisó a la población de prepararse para una posible evacuación, dependiendo de cómo evolucionara la situación. En la noche del jueves, el propio alcalde de esa localidad advirtió de que el centro de la ciudad podría ser una de las zonas más afectadas de confirmarse el escenario de inundación masiva, según recoge Público.

Zona inundada en Coimbra (Portugal), este viernes. Sergio Azenha (AP)

El alcalde de la Unión de Parroquias de Coimbra también había afirmado que seis equipos estarían patrullando en el centro de la localidad para alertar a comerciantes y residentes en caso de que la situación empeorara. Ante el alto riesgo en la zona, las autoridades ya habían pedido a los habitantes preparar un kit de urgencia, en caso de que la evacuación resultara necesaria, mientras que medios portugueses como The Portugal News proporcionaban instrucciones sobre cómo evacuar.

Mientras, el acceso desde la localidad de Vila Franca de Xira a la autopista A1 en dirección a Oporto se ha restablecido, según la empresa de transportes Brisa. En algunas partes, sin embargo, esa vía permanece aún cerrada al tráfico. El tramo cortado incluye los enlaces de Coimbra Norte y Coimbra Sur, en ambos sentidos.

Un tramo de la autopista A-1 sobre el río Mondego colapsó tras romperse un dique por lasfuertes lluvias, en Coimbra (Portugal), el jueves. SIC (via REUTERS)

En los últimos días, el primer ministro portugués se había implicado más en la gestión de la crisis después de que su Gobierno recibiera reiteradas críticas por la lentitud de su reacción y la falta de medidas ante los sucesivos temporales que han golpeado el país. Montenegro incluso canceló asistir a la cumbre informal del Consejo Europeo del jueves para centrarse en gestionar la situación tras dimitir la ministra del Interior Maria Lúcia Amaral, muy criticada por ausentarse en los primeros momentos de la catástrofe.

El primer ministro ha urgido a la población a respetar las recomendaciones emitidas por las autoridades y subrayado que es necesario “mantener una vigilancia total” en los días por venir. El primer pico para posibles inundaciones se preveía que ocurriera a primera hora de este viernes, mientras el segundo se espera que llegue en torno a las tres de esta tarde, hora local, una hora más en horario peninsular español.