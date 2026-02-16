IU y Podemos deciden mantenerse al margen del acto impulsado por Rufián y Delgado

La semana es clave para la reconfiguración de una izquierda a la izquierda del PSOE que busca coger impulso y ponerse de acuerdo. Dos eventos enmarcan la puesta en escena de su reconstrucción: la charla del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el diputado autonómico de Más Madrid Emilio Delgado, y la propuesta de Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar, que se presenta el sábado en Madrid. Estas tres últimas formaciones han confirmado que asistirán al evento de Rufián. Sin embargo, Izquierda Unida se desmarca, por el momento, y dice que no irán porque no han recibido una invitación, aunque el evento es de entrada libre. “IU no ha rehuido nunca un espacio de reflexión en la izquierda al que se le invite, pero no ha sido el caso, así que acaba pronto el debate”, ha sostenido este lunes en rueda de prensa la responsable de Organización y portavoz de Izquierda Unida, Eva García Sempere. Aún no se sabe si asistirá al acto del sábado la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que tampoco ha querido desvelar todavía si quiere presentar su candidatura a las próximas elecciones generales. Este lunes, Díaz ha querido lanzar un mensaje a Pedro Sánchez: “Siempre has estado en el lado correcto de la historia”.

A pocos días de que se celebren ambos actos, aún quedan incógnitas por despejar. La primera de todas es a quién enviarán las formaciones para representarles este miércoles. La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha confirmado también en rueda de prensa que su partido asistirá, sin decir a quién enviarán. “No tenemos cerrado los nombres de las personas que asistirán”, ha afirmado Hernández, aunque fuentes del partido aseguran que no serán “los primeros espadas”. Para la coordinadora de Movimiento Sumar su presencia es obligada porque “se ha abierto un debate, nadie lo puede negar. Tenemos que escuchar a todo el mundo y a todos los líderes. Queremos escuchar y formar parte”.

Sobre la posible confusión del electorado ante la participación de la formación en los dos actos clave que marcan la agenda de las izquierdas esta semana, especialmente en uno que pretende aglutinar a todo el espectro de izquierdas —tanto fuerzas nacionalistas como independentistas—, Hernández ha dicho que “España es un país plurinacional, en el que también existe una fuerte izquierda estatal con una gran implantación y arraigo territorial”. Más duro ha sido su socio Izquierda Unida sobre la coincidencia de ambas propuestas en la misma semana. La formación ha argumentado que “electorado de izquierdas es inteligente como para no despistarse por una cuestión de fechas”. “La fecha del 21 es anterior, es una fecha trabajada hace tiempo y de manera más intensa a partir de septiembre. Lo que ha desembocado en la presentación de este sábado”, ha añadido.

A pesar de eso, IU defiende que sí ven con buenos ojos la propuesta del diputado de ERC. García Sempere ha dicho que “IU saluda y está abierta a cualquier iniciativa que pretenda llevar a la izquierda a la construcción de espacios compartidos y enfrentar a la extrema derecha”. También ha añadido que su formación “siempre irá donde nos llamen. Allá donde se pueda debatir estaremos”, sin embargo, ha reiterado que “esta semana estarán centrados en la presentación de este sábado”. Podemos también se ha querido mantener al margen del acto de Rufián. Su secretario de Organización y portavoz, Pablo Fernández, le ha restado importancia y ha dicho que es “una charla” y que él estará haciendo precampaña en Castilla y León.

El acto impulsado por Gabriel Rufián y Emilio Delgado se celebra en un contexto en el que el portavoz de ERC en el Congreso ha vuelto a poner sobre la mesa su propuesta de articular un frente amplio de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales para frenar a Vox. Fuentes de Movimiento Sumar aseguran que el debate entre las izquierdas está yendo de manera muy acelerada; para ellos, el acto de Rufián y Delgado cuenta con dos liderazgos muy consolidados públicamente, pero que no tienen apoyo de partidos. Mientras que la propuesta de izquierdas que presentarán este sábado es un debate de organizaciones.

“Ni Rufián ni Delgado saben qué encaje hay a su propuesta y son plenamente conscientes de esto”, dicen estas mismas fuentes. “No se puede hacer una propuesta en base a una charla. Las propuestas políticas se ponen encima de la mesa, sobre un papel, con ejecutivas avalando. Tienen que ser posiciones colectivas y no individuales”, argumentan las fuentes de Movimiento Sumar.

Los esfuerzos de las cuatro organizaciones que integran el Gobierno de coalición con los socialistas —Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes— están puestos en su acto del 21 de febrero. En él mostrarán su voluntad de concurrir de nuevo juntos a las próximas elecciones generales, aunque el anuncio vendrá “sin fuegos artificiales”, según la portavoz de IU. El objetivo es presentar las bases de un nuevo proyecto político que deje atrás la actual marca de la coalición Sumar.

La izquierda de la izquierda aglutinada en este proyecto todavía no tiene un liderazgo claro y la duda es si la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, estará presente. “Lo aclarará Díaz a lo largo de la semana según su agenda”, ha dicho la coordinadora de Movimiento Sumar esquivando la pregunta. La ministra, que ha estado este lunes en la firma del acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional, ha agradecido a Pedro Sánchez haber estado “en el lado correcto de la historia” durante este acuerdo. “Con acuerdos y desacuerdos, siempre has estado en el lado correcto de la historia. En todas las discusiones que hemos tenido”.

La vicepresidenta ha querido lanzar un mensaje a Sánchez en el que ha dicho que hoy dan “un paso más” pero que les queda “mucho por hacer”. “Vamos a hacer de esta legislatura, una vez más, una legislatura de la gente trabajadora”, ha sostenido de forma ambigua Díaz, que no ha querido desvelar todavía si quiere presentar su candidatura a las próximas elecciones generales. El que sí se ha adelantado a los anuncios formales ha sido el coordinador general de IU, Antonio Maíllo. La secretaria de Organización de la formación ha confirmado que su líder intervendrá en el acto cuyo cartel no cuenta con nombres, ni fotos, solo con el lema: Un paso al frente.