EL FUTURO DE LA IZQUIERDA

“Un paso al frente”: el lema para la presentación de la alianza de las izquierdas

Enrique Santiago: “Estamos en construir una amplia unidad y el debate no es quién tiene más apoyos personales”

Yolanda Díaz y Antonio Maíllo, en una imagen de archivo.JOAQUIN CORCHERO (Europa Press)
Paula Chouza
Paula Chouza
Madrid -
El lanzamiento el próximo 21 de febrero de la alianza entre Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar de cara a las generales ya tiene lema: “Un paso al frente”. Así consta en el cartel del acto que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid ese sábado a las 11.30, publicado en redes. El mensaje, con un diseño sencillo que incorpora los colores corporativos de cada formación, no avanza todavía quiénes serán los intervinientes del acto, aunque fuentes de la coalición trasladan que participarán miembros de las cuatro organizaciones con presencia en el Gobierno central. La asistencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz tampoco ha sido confirmada de momento.

“Las cuatro organizaciones queremos dejar clara nuestra voluntad de plantar cara, de que por nosotros y nosotras no será. Un paso al frente porque no le abriremos las puertas a la extrema derecha ni permitiremos que Abascal se siente en el Consejo de Ministros”, han argumentado sobre el lema fuentes de los partidos, que anuncian que han invitado al evento a todas las fuerzas políticas de la “izquierda plurinacional y transformadora” del Estado. “Esta invitación es una mano tendida para el diálogo y la cooperación, respetando los tiempos y necesidades de cada organización. Una manera de empezar a tender puentes, con la esperanza de que nos lleven lo más lejos posible, pero desde el respeto a los ritmos, las diferencias y las necesidades de cada una. Sabemos también que continuar los avances de la última década y frenar a las fuerzas reaccionarias es una cosa que no podemos hacer solo los partidos. Por eso, invitaremos también a referentes de la cultura, sindicatos, movimientos sociales. Porque el futuro de nuestro país lo debemos construir también con la sociedad civil organizada”, argumentan las mismas fuentes.

La líder de Sumar en el Ejecutivo esquivó ayer el debate sobre su futuro político al afirmar que era un “error” hablar de personas y de marcas. “Es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido este país en la historia. Nosotros estamos en construir una amplia unidad de la izquierda y el debate no es quién tiene más apoyos personales o no, el debate es cómo hacemos para concitar más apoyos, más votos y más ilusión en este momento”, ha defendido este jueves en los pasillos del Congreso el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago.

La discusión acerca de la continuidad de Díaz al frente del proyecto llega en un momento en el que, además, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha agitado el debate con su propuesta para una alianza amplia de las izquierdas. Tres días antes de que se produzca el lanzamiento a cuatro de la coalición que sustituirá a Sumar, el parlamentario participará en una charla en la capital sobre el devenir de la izquierda con el diputado de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado, quien se ha erigido en la principal voz crítica a la dirección de su partido. Tanto Esquerra como Más Madrid se han desvinculado de ese acto.

