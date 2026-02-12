Alianza de izquierdas, siguiente intento: “El encaje que propone Rufián es complicado”
IU, Sumar, Más Madrid y Comunes han activado un nuevo proyecto de cara a las próximas generales, del que todavía se desconoce el liderazgo
Los partidos a la izquierda del PSOE vuelven a plantearse su espacio para unirse frente a la derecha y ultraderecha. El próximo 21 de febrero en Madrid, Izquierda Unida, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar lanzarán la base de una nueva coalición de cara a las elecciones generales previstas para 2027. Todavía se desconoce quién la va a liderar o el nombre final de la marca. Tampoco hay todavía un programa cerrado. Sí hay, de fondo, un runrún: qué papel tendrá Gabriel Rufián. El líder de ERC en el Congreso tiene cada vez más tirón entre el electorado nacional y ha expresado su propuesta de que las izquierdas hagan algo “diferente”. Pero su partido, en principio, está fuera de la nueva alianza.
