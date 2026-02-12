Ir al contenido
Alianza de izquierdas, siguiente intento: “El encaje que propone Rufián es complicado”

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes han activado un nuevo proyecto de cara a las próximas generales, del que todavía se desconoce el liderazgo

Paula Chouza
Paula Chouza
Madrid -
Los partidos a la izquierda del PSOE vuelven a plantearse su espacio para unirse frente a la derecha y ultraderecha. El próximo 21 de febrero en Madrid, Izquierda Unida, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar lanzarán la base de una nueva coalición de cara a las elecciones generales previstas para 2027. Todavía se desconoce quién la va a liderar o el nombre final de la marca. Tampoco hay todavía un programa cerrado. Sí hay, de fondo, un runrún: qué papel tendrá Gabriel Rufián. El líder de ERC en el Congreso tiene cada vez más tirón entre el electorado nacional y ha expresado su propuesta de que las izquierdas hagan algo “diferente”. Pero su partido, en principio, está fuera de la nueva alianza.

CRÉDITOS

Realiza: Belén Remacha
Presenta: Ana Fuentes
Diseño de sonido: Nacho Taboada
Dirige: Ana Alonso
Coordina: José Juan Morales
Sintonía: Jorge Magaz

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

