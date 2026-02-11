Alberto Garzón, sobre la unión de la izquierda que plantea Rufián: “Hay que escucharle”

Los partidos situados más a la izquierda han empezado a moverse. El auge de la extrema derecha y el mal momento por el que pasan los partidos progresistas han hecho aflorar varias propuestas en el tablero político. Por un lado, los grupos que forman Sumar -Más Madrid, IU, Movimiento Sumar y Comunes - presentarán el próximo 21 de febrero una nueva alianza con la que pretenden reformular la propuesta que en 2023 lideró Yolanda Díaz; por el otro, Gabriel Rufián apuesta por aglutinar todas las izquierdas de cara a las próximas generales, propuesta que ya ha topado con la negativa de su propio partido. “Hay que escuchar a Rufián”, ha dicho el exministro Alberto Garzón, en una entrevista en el Aquí Catalunya de SER Catalunya. “Ha hecho una propuesta de diálogo y hay que recogerla”, ha explicado el exministro, que considera que también hay que escuchar y recoger la propuesta de los partidos que conforman el actual Sumar, y a la que Podemos no tiene por ahora intención de añadirse. Aunque Garzón opina que esto cambiará: “No creo que Podemos no esté”.

Para Garzón, lo importante es que las izquierdas saben que “hay que hacer algo”, “comparten este diagnóstico”, aunque no sepan, dicen “cómo hacerlo”. Para el que fuera coordinador general de Izquierda Unida, la fragmentación de las izquierdas en unas elecciones generales haría “un regalo maravilloso” a las derechas, que gobernarían “sin ningún problema”. Garzón es consciente que el ecosistema de la izquierda “es mucho más complejo” que cuando él estaba activo en política, “hay más actores, más diferencias y más agravios acumulados”, una situación a la que hay que añadir que la izquierda está en horas bajas “no solo aquí, también en el mundo” por eso “ahora es más difícil articular esta unidad”. Aun así, se ha confesado “optimista” porque hay “mucho” en juego.

El exministro ha valorado la figura de Rufián, de quien ha dicho que es un político con muy buen olfato, que ha sabido conectar con el electorado progresista. “Su figura va más allá de Cataluña”, algo “impensable” hace diez años. Lo que no ha valorado es el papel que deben jugar Yolanda Díaz e Irene Montero ante una hipotética unión de los partidos más progresistas. Garzón no ha querido hablar de liderazgos porque los procesos acaban de empezar: “Sabes cómo empiezas, no cómo acabas”. Y ha añadido que “es erróneo decir quiero que este esté, y este no”.

Garzón es actualmente investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y acaba de publicar el libro “La guerra por la energía. Poder, imperios y crisis ecológica”.