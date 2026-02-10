IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su “alianza de las izquierdas” para las generales el 21 de febrero en un acto en Madrid

Todo está a punto entre los cuatro partidos de Sumar con presencia en el Gobierno para lanzar el próximo 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid las bases del proyecto que encarará las próximas generales. Aunque no se trata del nombre de la candidatura ni de un lema de campaña, la precoalición en la que trabajan desde hace meses dirigentes de Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar se ha bautizado ya como “La Alianza de las Izquierdas”.

Estas formaciones han ido perfilando un acuerdo de manera discreta desde antes del verano para poder reeditar la confluencia de 2023 y atraer a nuevos actores para las elecciones previstas en 2027. El contexto es otro al de hace dos años y medio, sin un liderazgo todavía claro en el espacio político a la izquierda del PSOE y con una derecha y ultraderecha mucho más fuerte que hace dos años y medio.

“Queremos construir un espacio sólido y confiable a lo largo del tiempo que permita a las izquierdas transformadoras y plurinacionales del Estado encontrarse”, han afirmado este martes fuentes de los partidos del proceso.

“Nuestra voluntad es fortalecer la alianza que ya hemos desarrollado en estos años de gobierno. Aprender de los errores y potenciar los aciertos. Partiendo del reconocimiento de las diferencias, pero trabajando fraternalmente por un horizonte común que, por supuesto, queremos abrir al conjunto de fuerzas políticas y sociales que están hoy preocupadas por el futuro de nuestro país y que, sobre todo, quieren seguir conquistando derechos y llevando lo más lejos posible políticas que mejoren la vida de la mayoría”, añaden. “Somos conscientes de que eso es solo una parte de la tarea, por eso queremos trabajar por un nuevo horizonte de país también desde la organización y la movilización en la calle”, dicen las mismas fuentes.

“Esta iniciativa, que venimos trabajando con discreción desde hace ya varios meses, se inició con la formalización de un órgano de coordinación política permanente por parte de las cuatro fuerzas que formamos parte del Gobierno de España y una serie de grupos de trabajo con el objetivo de avanzar en una propuesta conjunta, que el próximo día 21 dará su primer paso público con un acto conjunto. Será a la vez un punto de partida, una invitación y una llamada. Es el momento de la apertura, de la generosidad, de la pluralidad, del acuerdo y de la fuerza compartida. Es el principio, es el primer paso. Vamos a ir mucho más allá” concluyen.

En estos días, la resaca de la noche electoral en Aragón, con los malos resultados que dejan a Podemos fuera de las Cortes y a la coalición entre IU y Movimiento Sumar con un único diputado, se ha mezclado con el anuncio de un acto entre el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, y el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, crítico con la dirección actual de su partido. Las organizaciones de ambos se han desvinculado de la charla, que versará sobre el futuro de la izquierda, aunque el propio Rufián ha insistido este lunes en la necesidad de hacer algo diferente para frenar el avance de Vox.