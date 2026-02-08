Chunta rentabiliza la caída del PSOE: “Somos la referencia de la izquierda en Aragón”

Chunta Aragonesista (CHA) se ha convertido este domingo en el único partido de la izquierda que rentabiliza la crisis del PSOE. La candidatura liderada por Jorge Pueyo, hasta hace unos días diputado de Sumar en el Congreso, dobla escaños (hasta seis) y consigue su segundo mejor resultado en 40 años de vida. Las izquierdas serán irrelevantes en las Cortes la próxima legislatura, sin capacidad de condicionar nada, pero la desaparición de Podemos debilita más a la formación en su carrera a las generales, ya de por sí complicada. Los comicios muestran que la alianza de IU con Movimiento Sumar, la organización creada en 2023 por la vicepresidenta Yolanda Díaz, tampoco despega y la candidatura se queda como estaba: un único diputado.

“El resultado es muy bueno para Chunta, pero malo para Aragón”, ha reconocido un Pueyo exultante desde la sede del partido en Zaragoza. “Es bueno para CHA porque somos el único partido que hemos resistido el auge de la extrema derecha, porque nos convertimos en la referencia de la izquierda en Aragón y porque ha sido gracias a los jóvenes”, ha añadido.

Igual que en otras comunidades con EH Bildu, BNG, Compromís o Más Madrid, una organización de corte nacionalista y con arraigo en el territorio supera a las izquierdas estatales, asentándose como líder del bloque. Dividida en tres papeletas, una constante en las autonómicas desde que nació Podemos, las tres listas juntas alcanzan en torno al 13,6% del voto, un porcentaje ligeramente mayor al de 2023 (12,23%).

Pueyo, abogado de formación, pero con experiencia en los medios como presentador de televisión, fue el elegido para encabezar la candidatura de Sumar por Zaragoza en las últimas generales. Emulando a ratos la figura de José Antonio Labordeta, en dos años y medio ha conseguido labrarse un perfil propio en el Congreso, con posiciones no siempre coincidentes con las de su grupo y llegando a saltarse la disciplina de voto. Esta independencia de Madrid ha sido uno de los argumentos esgrimidos durante la campaña y ha acabado por calar en el electorado progresista. En su discurso de este domingo también ha acusado al popular Jorge Azcón de haber sido el “caballo de Troya” de Vox.

El hundimiento de Podemos, con una candidata, María Goikoetxea, que era la más desconocida de todas las aspirantes, reproduce la trayectoria general de un partido que debutó en la comunidad con Pablo Echenique al frente, convirtiéndose en tercera fuerza en 2015 con 14 diputados y el 20,5% del voto y que llegó a entrar en 2019 en el Gobierno que lideraba el socialista Javier Lambán. Este domingo ha obtenido menos del 1% de los apoyos, muy por debajo de los ultras de Se Acabó la Fiesta, de Alvise Pérez.

Con su salida de las Cortes aragonesas, Podemos se convierte en extraparlamentario ya en nueve territorios: Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña (tras romper con los Comunes ni siquiera concurrió allí en 2024), Galicia y Euskadi. Además, en Asturias, su única diputada abandonó la formación, un panorama que hará muy difícil sostener por toda España una candidatura para las generales en solitario con la exministra Irene Montero a la cabeza, a quien el partido ya lanzó hace meses como referente. Ni el respaldo constante tanto de la eurodiputada como el de la secretaria general, Ione Belarra, ni tampoco el acuerdo en plena campaña con el Gobierno para la regularización extraordinaria de inmigrantes —un asunto sensible para un electorado muy ideologizado—, han servido de salvavidas a la formación, que ha exhibido estos días el discurso clásico de Podemos: feminista, centrado en la defensa de los servicios públicos y en las críticas al modelo económico del popular Jorge Azcón. “Eran unas elecciones difíciles”, ha subrayado Goikoetxea en su discurso. “Convocaremos en los próximos días a nuestra ejecutiva para la nueva etapa de reconstrucción del partido”, ha anunciado. Ione Belarra también ha reaccionado: “En Aragón como en Extremadura crece la ultraderecha y se refuerza el bloque PP-VOX que vende nuestro país a las grandes multinacionales. No vamos a dejar de trabajar hasta poner a la izquierda en pie, lo único que puede pararles”, ha señalado en X agradeciendo el trabajo a todo el equipo.

La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea (segunda por la derecha), en la sede de IU en Zaragoza, en la noche electoral de las elecciones autonómicas de Aragón. Naiare Rodríguez Pérez (EFE)

El resultado de Izquierda Unida, con una coordinadora autonómica, Marta Abengochea, elegida hace tres meses, refleja que el partido tiene un suelo estable, pero muestra también las limitaciones de IU, que no rentabiliza su presencia en el Gobierno ni obtiene grandes beneficios de la confluencia con Movimiento Sumar, de escasa implantación en Aragón. “Somos tierra firme, certidumbre”, ha contrapuesto la cabeza de lista frente a la situación “ingobernable” en la que queda la comunidad. Al contrario que en el caso de Podemos, los ministros de Sumar han tenido una presencia discreta en la campaña (Yolanda Díaz acudió a un único acto en Huesca y la presencia de miembros del Gobierno se concentró en unos pocos días). La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha dejado esta noche también críticas al socio del Gobierno central. “El PSOE no está sabiendo leer la situación, ni tiene la respuesta correcta”, ha publicado en su cuenta de redes sociales. “Azcón convocó elecciones por orden de Génova y el resultado ha sido claro: la extrema derecha duplica resultados. La miopía de Feijóo solo alimenta el odio”, ha subrayado en un mensaje Antonio Maíllo, líder de IU.

Estos comicios han dejado de nuevo al descubierto la fragmentación del espacio. Mientras la titular de Infancia y Juventud, Sira Rego, acompañaba a la candidata en Zaragoza, dirigentes de Más Madrid, como el diputado de la Asamblea Emilio Delgado (en abierta oposición a la ministra de Sanidad, Mónica García), el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, o la coordinadora del Partido Verde (antiguo Equo), Mar González, participaban en un acto con Jorge Pueyo.

El espacio político concurrirá fragmentado también en Castilla y León, con Podemos y el ecologista Alianza Verde, por un lado, e Izquierda Unida, Movimiento Sumar y el Partido Verde, por el otro. Cualquier alianza está condicionada ya por la carrera a las generales, y más después de un fin de semana en el que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a agitar el avispero, al anunciar un acto junto a Delgado para abordar los problemas de los españoles y de la izquierda el próximo día 18 en Madrid. Toda una declaración de intenciones que reaviva el debate sobre la enésima refundación de la izquierda.