Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo

La izquierda empieza a moverse: Gabriel Rufián y Emilio Delgado, juntos en un acto en Madrid

El portavoz de ERC y el diputado de Más Madrid reflexionarán juntos sobre el futuro del espacio más allá del PSOE

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, y Emilio Delgado, diputado autonómico y coportavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, comparecerán juntos en un acto en Madrid para reflexionar sobre el futuro de la izquierda, tal y como ha adelantado La Sexta y ha confirmado EL PAÍS. Será el próximo 18 de febrero en la Sala Galileo de la capital, a las 18.30. El debate será moderado por la tertuliana y comentarista política Sarah Santaolalla.

El acto girará en torno al futuro de la izquierda a la izquierda del PSOE. Según fuentes cercanas al evento, no se trata de presentar ninguna propuesta de partido. “Sencillamente, [son] dos personas que tienen afinidad”, agregan las mismas fuentes. El movimiento no es menor. Dos de las más mediáticas figuras de la izquierda se unen en un contexto de fragmentación de este espacio político, en el que Sumar parece en declive, Podemos no despega y Rufián ha defendido la necesidad de que las distintas corrientes de la izquierda unan fuerzas y formen un frente común de cara a las próximas elecciones, porque a la izquierda del PSOE “la suma no da”, según sus palabras. “Por primera vez, tenemos la oportunidad de conformar o de estar en un espacio, no creado desde Madrid, sino desde las naciones sin Estado, y que sería interesante. Lo digo como demócrata”, afirmó Rufián el pasado día 28 en Valencia.

Además, no será un evento aislado, sino el primero de una serie de actos públicos con dirigentes de distintas fuerzas políticas a la izquierda del PSOE con las que Rufián ya ha contactado, según las mismas fuentes.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_