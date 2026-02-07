La izquierda empieza a moverse: Gabriel Rufián y Emilio Delgado, juntos en un acto en Madrid

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, y Emilio Delgado, diputado autonómico y coportavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, comparecerán juntos en un acto en Madrid para reflexionar sobre el futuro de la izquierda, tal y como ha adelantado La Sexta y ha confirmado EL PAÍS. Será el próximo 18 de febrero en la Sala Galileo de la capital, a las 18.30. El debate será moderado por la tertuliana y comentarista política Sarah Santaolalla.

El acto girará en torno al futuro de la izquierda a la izquierda del PSOE. Según fuentes cercanas al evento, no se trata de presentar ninguna propuesta de partido. “Sencillamente, [son] dos personas que tienen afinidad”, agregan las mismas fuentes. El movimiento no es menor. Dos de las más mediáticas figuras de la izquierda se unen en un contexto de fragmentación de este espacio político, en el que Sumar parece en declive, Podemos no despega y Rufián ha defendido la necesidad de que las distintas corrientes de la izquierda unan fuerzas y formen un frente común de cara a las próximas elecciones, porque a la izquierda del PSOE “la suma no da”, según sus palabras. “Por primera vez, tenemos la oportunidad de conformar o de estar en un espacio, no creado desde Madrid, sino desde las naciones sin Estado, y que sería interesante. Lo digo como demócrata”, afirmó Rufián el pasado día 28 en Valencia.

Además, no será un evento aislado, sino el primero de una serie de actos públicos con dirigentes de distintas fuerzas políticas a la izquierda del PSOE con las que Rufián ya ha contactado, según las mismas fuentes.