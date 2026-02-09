Los partidos de la izquierda enfrían la propuesta de alianza amplia de Rufián

Hace un año que el CIS de José Félix Tezanos comenzó a preguntar de manera constante por Gabriel Rufián como presidenciable. Entre aquellos que optaban por un candidato, el barómetro de febrero de 2024 colocaba al portavoz de ERC en el Congreso en noveno lugar y señalaba que tan solo el 0,7% de los encuestados lo escogía como su preferido para ocupar La Moncloa. Desde entonces, su apoyo ha crecido exponencialmente. El último estudio de enero lo sitúa en cuarta posición con el 6,7% (por detrás de Sánchez, Abascal y Feijóo).

En julio del año pasado Rufián se arrancó en X con una propuesta de lista plurinacional de izquierdas para las generales y desde entonces su nombre ha estado en las quinielas para dirigir un futuro proyecto capaz de unir a todas las formaciones bajo una única papeleta y contener así el auge de Vox. Tras hacerse público este fin de semana que participará el próximo día 18 en un acto en la capital con el diputado autonómico de Más Madrid Emilio Delgado para hablar sobre el futuro de la izquierda, y después de constatar los malos resultados para el espacio político en Aragón, el debate ha tomado fuerza. De momento, tanto ERC como EH Bildu (también compartirá otra charla con el parlamentario Oskar Matute) han desligado estos eventos de una futura lista conjunta. Y desde los partidos de Sumar han enfriado también la posibilidad.

La líder de Más Madrid, Mónica García, con cuya dirección Delgado ha confrontado públicamente, ha dejado claro a primera hora en el Congreso que el acto se hace “al margen de las organizaciones políticas”, aunque ha reafirmado su “apuesta por abrir los brazos a todas las fuerzas progresistas que tengan algo que aportar al debate sobre el futuro de la izquierda”.

Rufián ha publicado este lunes por la mañana una larga reflexión tras la debacle en los comicios autonómicos, que han borrado del parlamento a Podemos y donde solo Chunta ha conseguido recoger parte del voto del socialismo desencantado. “Quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya. Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos. Los tuits, artículos o especulaciones contra mí no van hacer que PP y Vox dejen de sumar 200 diputados. Creer que el fascismo se va a parar en la frontera de tu sede o de tu nación porque vota diferente es magia negligente. Y acabo con las mismas preguntas: ¿De qué sirve llegar al Congreso con 2, 3 o 4 diputados más si el Ministro del Interior va a ser Abascal? ¿De qué sirve que te vaya mejor si te van a ilegalizar? ¿No vale la pena intentar hacer algo diferente para frenarlo? Yo solo digo algo que basta estar en la calle 5′ para escuchar. Más cabeza y menos pureza”, ha enumerado en X antes de ionizar sobre las noticias que hablaban de que iniciaba un recorrido por el territorio. “Giras hacen los Rolling Stones. Yo solo voy a hablar con quien me llame para hablar de lo que hay y de lo que viene. Como siempre. Por todos y contra nadie”, ha añadido después de que, entre otros, el exportavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se refiriese al asunto como un “Sumar 2.0″.

La popularidad de Rufián en una parte del electorado de izquierdas ha ido escalando a la par que confrontaba con las derechas en la tribuna de oradores del Congreso, era capaz de generar contenido viral en redes o multiplicaba sus apariciones en medios, incluido el programa La Revuelta. Pero todos los dirigentes preguntados este lunes han rechazado posicionarse abiertamente sobre su figura. “No es el cómo, es el qué. No va de listas ni de personas”, ha respondido a los periodistas la vicepresidenta Yolanda Díaz. La líder de Sumar en el Gobierno, que todavía no ha hecho público si se volverá a presentar o no en las próximas generales, ha abogado por una “alianza democrática con un programa de mínimos” que movilice y frene la ola reaccionaria. “Audacia, mirada larga, muchísima generosidad y pensar en grande”, ha defendido Díaz.

También desde su partido, Movimiento Sumar, la coordinadora general, Lara Hernández, ha saludado el debate. “Bienvenidas sean todas las propuestas”, ha señalado en rueda de prensa antes de indicar, sin embargo, que se trata de un planteamiento que aún ha de concretarse y definir su “encaje”. Además del choque ideológico con las izquierdas soberanistas, el proyecto de Rufián debería conjugar los intereses de distintas organizaciones territoriales, como los Comunes en Cataluña, que siempre han sido rivales electorales de ERC y el propio Rufián.

Al referirse a este asunto, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha cargado contra los “hiperliderazgos” y las “telenovelas de la izquierda”. “La gente está harta de que hablemos los mismos de lo mismo y desde arriba”, ha afirmado este lunes antes de proponer un diálogo “entre las militancias”. Aunque ha puntualizado: “Nadie resta y nadie sobra en un espacio con la misión histórica de evitar que entre en [el Gobierno de] nuestro país la extrema derecha”.

Pese a que distintas fuentes reconocen que las conversaciones entre los partidos del pacto de investidura se dan de manera informal con frecuencia, el único trabajo claro de los últimos meses es el que se está dando entre IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar para lanzar las bases de un proyecto de izquierdas para las generales al que pretenden atraer después a más organizaciones.

También el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha quitado hierro al evento del 18 de febrero en rueda de prensa, al afirmar que se trata de una charla que no sabe “si cuenta con el respaldo” de sus partidos. El exvicepresidente Pablo Iglesias, en RNE, también ha puesto en duda la viabilidad del proyecto. “Ayer hablé con gente de Esquerra y no están en eso”. El antiguo dirigente de Podemos cree que Rufián tiene un enorme “capital mediático”, pero añade que para que fructifique se debe contar con las organizaciones, que son “imprescindibles”. La relación de Iglesias e Irene Montero con Rufián ha sido durante años muy cercana. El portavoz de ERC apoyó hace meses en redes sociales la candidatura de la exministra a las generales y ha recuperado en las últimas horas en redes un mensaje que lo recordaba.