Podemos confirma su apoyo al decreto del escudo social que sigue en al aire por el rechazo de Junts

La eurodiputada y exministra de Podemos, Irene Montero, ha confirmado este viernes que su partido respaldará en el Congreso el decreto sobre el escudo social que aprobó el Consejo de Ministros el martes pasado y que incluye la protección contra los desahucios. El voto a favor de los cuatro diputados de la formación izquierdista —que estaba en duda por las críticas de su secretaria general, Ione Belarra, al acuerdo alcanzado con el PNV— despeja una de las dudas del Gobierno, pero no soluciona el problema. Junts anunció hace unos días su rechazo a las medidas contenidas en la norma y su apoyo o abstención, al menos, es necesaria para que prospere. “Podemos va a estar ahí para defender los derechos de las familias. Cuando venga el decreto que las protege, aunque venga decrecido, nosotras vamos a votar a favor”, ha garantizado durante una entrevista en TVE no exenta de reproches al Ejecutivo. “Esta situación es consecuencia de que no paran de hacer chapuzas y van al día”, ha subrayado.

El Gobierno ya se vio obligado a partir en dos el decreto que incluía también la subida de las pensiones y otras iniciativas de la Seguridad Social después de que el PP, Vox y Junts tumbasen la semana pasada todas las medidas en la Cámara baja con duras críticas al PSOE por “mezclar” todo tipo de cuestiones en un único texto.

En un intento por atraer al acuerdo al partido de Carles Puigdemont, el Ejecutivo negoció con los nacionalistas vascos —que en realidad ya habían dado su respaldo al decreto ómnibus— para eximir a los propietarios de hasta dos viviendas, con una de ellas en alquiler, de la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables. Un pacto que Belarra tachó de “asco absoluto”, a pesar de que este viernes, en declaraciones a los medios en el Congreso, ha señalado que su formación apoyará las medidas “que protejan a las personas”, aunque ha insistido en la denuncia: “Nosotras vamos a ser no críticas, sino lapidarias con el Gobierno. Han aceptado trocear el decreto y se encuentran que no solo no es más fácil sacarlo así, sino que la derecha es más exigente”. Para las derechas, la modificación no resulta suficiente y argumentan que el Gobierno favorece con estas medidas las ocupaciones. “A falta de leer la letra pequeña, desde Junts podemos decir que votaremos en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema, sino que es injusta, porque el coste de este escudo social, del que tanto se llenan la boca las llamadas izquierdas españolas, quien lo está pagando es el pequeño propietario y los vecinos”, argumentó la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, el mismo martes a última hora.

Durante la entrevista de este viernes, Montero también ha sacado pecho de la negociación con el Ejecutivo para aprobar la regularización en los próximos meses de cientos de miles de inmigrantes que ya viven y trabajan en España y ha reconocido su compromiso para negociar ahora el traspaso de competencias a Cataluña. “Ningún problema con que las competencias en materia de migración estén en Cataluña, el problema es el racismo”, ha incidido sobre la línea roja para su partido. Montero ha reconocido que el PSOE ha pactado con ellos la regularización porque aunque no necesitaba para eso sus votos, “sí los necesita para la transferencia de competencias”.

La exministra de Igualdad también ha calificado como “gravísimo” el caso destapado por EL PAÍS que revela que el PP presionó a una edil de Móstoles para encubrir las acusaciones de acoso contra el alcalde, Manuel Bautista. “Es la prueba más evidente de que el PP quiere una sociedad en la que los agresores vivan en la impunidad y las víctimas en silencio. Cuando aplaudes a un agresor, le dices a las mujeres que se callen”, ha razonado. Para Montero, también es muy grave que el partido haya expuesto a la víctima al filtrar su identidad. “Decía el señor Feijóo que vaya a los juzgados cuando sabemos que la mayoría de mujeres no denuncian y que solo una ínfima parte acaban en condena”, ha criticado la número dos de Podemos.

La eurodiputada, apuesta del partido para las próximas generales, también ha cargado contra el Gobierno por el choque entre el presidente Pedro Sánchez y los dueños de X y Telegram, Elon Musk y Pável Dúrov. “Todas las telecomunicaciones de este país dependen de las empresas de Elon Musk. ¿A qué estamos? A dar titulares?”, ha cuestionado la exministra. La propia Montero recibió las críticas de Musk tras unas palabras en el mitin del sábado pasado en la campaña en Zaragoza. El propietario de la red social la acusó de incitar al genocidio por haber apelado a “los migrantes y a la gente racializada” para que “no nos dejasen solos con tanto facha”. Mencionaba además la llamada teoría del reemplazo y añadía: “Claro que quiero que haya reemplazo de fachas y de racistas”. Después del mensaje de Musk, Montero le respondió: “Las personas decentes deben reemplazarte”.

Este viernes, la dirigente se ha mostrado partidaria de que los inmigrantes con residencia puedan acudir a las urnas. “Si viven aquí y trabajan aquí, ¿por qué no van a poder votar?”, ha defendido.